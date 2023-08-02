Общие примеры ситуаций или мест, вызывающих страх и тревогу у пациентов с агорафобией, включают выход из дома, стояние в очереди, сидение посреди длинного ряда в театре или классе, а также пользование общественным транспортом, например автобусом или самолетом. У некоторых людей агорафобия развивается в ответ на приступы паники, что приводит к избеганию потенциальных триггеров паники. Агорафобия может быть относительно легкой, но также может стать настолько изнурительной, что человек становится по существу привязанным к дому.

Как и при других тревожных расстройствах, симптомы агорафобии могут нарастать и уменьшаться по тяжести.