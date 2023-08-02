Агорафобия – это интенсивное беспокойство и/или избегание ситуаций (например, нахождение в толпе или торговых центрах, вождение автомобиля), которые может быть трудно покинуть, или в которых помощь не всегда доступна, если развиваются парализующие панические симптомы. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение фокусируется на когнитивно-поведенческой терапии, в частности, экспозиционной терапии.
(См. также Обзор тревожных расстройств [Overview of Anxiety Disorders]).
Агорафобия является частым следствием панического расстройства, но эти 2 расстройства также могут развиваться независимо.
Агорафобия поражает около 2% населения в любой данный год и чаще встречается у женщин (1). Агорафобия часто развивается в подростковом и юношеском возрасте, но может развиваться и у пожилых людей, особенно в контексте опасений по поводу безопасности и их собственных физических ограничений.
Общие справочные материалы
1. Roest AM, de Vries YA, Lim CCW, et al: A comparison of DSM-5 and DSM-IV agoraphobia in the World Mental Health Surveys. Depress Anxiety36(6):499-510, 2019. doi: 10.1002/da.22885
Симптомы и признаки агорафобии
Общие примеры ситуаций или мест, вызывающих страх и тревогу у пациентов с агорафобией, включают выход из дома, стояние в очереди, сидение посреди длинного ряда в театре или классе, а также пользование общественным транспортом, например автобусом или самолетом. У некоторых людей агорафобия развивается в ответ на приступы паники, что приводит к избеганию потенциальных триггеров паники. Агорафобия может быть относительно легкой, но также может стать настолько изнурительной, что человек становится по существу привязанным к дому.
Как и при других тревожных расстройствах, симптомы агорафобии могут нарастать и уменьшаться по тяжести.
Диагностика агорафобии
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Для соответствия диагностическим критериям DSM-5-TR для агорафобии, у пациентов должны наблюдаться выраженные, стойкие (≥ 6 месяцев) страх или тревога по поводу 2 или более из следующих ситуаций (1):
Использование общественного транспорта
Пребывание на открытых пространствах (например, автостоянка, площадь)
Пребывание в закрытых пространствах (например, магазин, театр)
Нахождение в толпе или в очереди
Пребывание в одиночестве вне дома
Страх пациентов должен включать мысли о том, что из ситуации может не быть выхода или что они не получат никакой помощи, если им станет плохо от страха или паники. Кроме того, должны присутствовать все нижеперечисленные признаки:
Одни и те же ситуации почти всегда вызывают страх или тревогу.
Пациенты активно избегают таких ситуаций, и/или нуждаются в том, чтобы кто-нибудь их сопровождал.
Страх или тревога не пропорциональны фактической угрозе (исходя из социокультурных норм).
Страх, тревога, и/или избегание причиняют значительный дискомфорт или значительно затрудняют социальную или профессиональную деятельность.
Если присутствует другое заболевание (например, воспалительное заболевание кишечника, болезнь Паркинсона), страх, беспокойство и/или избегание явно чрезмерны.
Кроме того, страх и тревогу нельзя лучше охарактеризовать как другое психическое расстройство (например, социальное тревожное расстройство, дисморфическое расстройство тела).
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision DSM-5-TR. American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 246-250.
Лечение агорафобии
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
Экспозиционная терапия
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Наиболее эффективным методом лечения, основанным на наиболее убедительных доказательствах, является экспозиционная терапия, которая использует принципы КПТ (1). Агорафобия может пройти без формального лечения, возможно, потому, что некоторые пострадавшие люди проводят собственную форму экспозиционной терапии, а также потому, что симптомы тревоги (и провоцирующие стрессоры) меняются со временем.
Многим пациентам с агорафобией также полезна фармакотерапия с применением СИОЗС (2).
Справочные материалы по лечению
1. Carpenter JK, Andrews LA, Witcraft SM, et al: Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depress Anxiety 35(6):502-514, 2018. doi: 10.1002/da.22728
2. Chawla N, Anothaisintawee T, Charoenrungrueangchai K, et al: Drug treatment for panic disorder with or without agoraphobia: Systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 376:e066084, 2022. doi: 10.1136/bmj-2021-066084