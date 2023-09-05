Параноидальное расстройство личности (ППД)

Пациенты с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют их использовать, обмануть или причинить им вред. Они чувствуют, что они могут подвергнуться нападению в любое время и без причины. Несмотря на незначительное количество или отсутствие доказательств, они упорствуют в поддержании своих подозрений и мыслей.

Часто эти пациенты думают, что другие сильно и непоправимо травмировали их. Они сверхбдительны по отношению к потенциальным оскорблениям, обидам, угрозам и неверности, и ищут скрытый смысл в словах и действиях. Они пристально следят за другими для получения доказательств, подтверждающих их подозрения. Например, они могут истолковать предложение о помощи неправильно, как намек на их неспособность сделать задачу самостоятельно. Если они думают, что они были оскорблены или обижены каким-либо способом, они не прощают человеку, который травмировал их. Они, как правило, контратакуют или злятся в ответ на эти предполагаемые обиды. Из-за их не доверия другим, они чувствуют потребность быть независимыми и контролирующими.

Эти пациенты не решаются довериться или развивать близкие отношения с другими людьми, потому что они обеспокоены тем, что эта информация может быть использована против них. Они сомневаются в преданности друзей и верности своего супруга или партнера. Они могут быть очень ревнивы и могут постоянно ставить под сомнение действия и мотивы своего супруга или партнера в попытке оправдать свою ревность.

Пациенты с параноидальным расстройством личности часто испытывают трудности с межличностными отношениями. Когда другие отрицательно реагируют на них, они принимают эти ответы в качестве подтверждения своих первоначальных подозрений.