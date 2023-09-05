Параноидальное расстройство личности (ППД)

Параноидальное расстройство личности характеризуется первазивной моделью необоснованного недоверия и подозрительности к другим, что включает в себя интерпретацию их мотивов как вредоносных. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение - когнитивно-поведенческая терапия и иногда медикаментозная терапия.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
Пациенты с параноидальным расстройством личности не доверяют другим и предполагают, что другие намерены причинить им вред или обмануть их, даже при отсутствии или недостаточной обоснованности для этих чувств.
Расчетная медианная распространенность заболевания составляет 3,2%, однако может достигать 4,4% (1, 2). Считается, что оно чаще встречается среди мужчин.
Существует ряд доказательств увеличения распространенности в семьях. Некоторые данные указывают на связь между этим заболеванием и эмоциональным и/или физическим насилием и виктимизацией в детстве.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Параноидальное расстройство личности редко бывает единственным диагнозом. Распространенные сопутствующие заболевания включают нарушения мышления (например, шизофрению), тревожные расстройства (к примеру, социальные фобии [социальное тревожное расстройство]), посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства, вызванные употреблением алкоголя и другое расстройство личности (например, пограничное расстройство личности).
Общие справочные материалы
1. Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 65(7):948-958, 2004. doi: 10.4088/jcp.v65n0711
2. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
Симптомы и признаки параноидального расстройства личности
Пациенты с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют их использовать, обмануть или причинить им вред. Они чувствуют, что они могут подвергнуться нападению в любое время и без причины. Несмотря на незначительное количество или отсутствие доказательств, они упорствуют в поддержании своих подозрений и мыслей.
Часто эти пациенты думают, что другие сильно и непоправимо травмировали их. Они сверхбдительны по отношению к потенциальным оскорблениям, обидам, угрозам и неверности, и ищут скрытый смысл в словах и действиях. Они пристально следят за другими для получения доказательств, подтверждающих их подозрения. Например, они могут истолковать предложение о помощи неправильно, как намек на их неспособность сделать задачу самостоятельно. Если они думают, что они были оскорблены или обижены каким-либо способом, они не прощают человеку, который травмировал их. Они, как правило, контратакуют или злятся в ответ на эти предполагаемые обиды. Из-за их не доверия другим, они чувствуют потребность быть независимыми и контролирующими.
Эти пациенты не решаются довериться или развивать близкие отношения с другими людьми, потому что они обеспокоены тем, что эта информация может быть использована против них. Они сомневаются в преданности друзей и верности своего супруга или партнера. Они могут быть очень ревнивы и могут постоянно ставить под сомнение действия и мотивы своего супруга или партнера в попытке оправдать свою ревность.
Пациенты с параноидальным расстройством личности часто испытывают трудности с межличностными отношениями. Когда другие отрицательно реагируют на них, они принимают эти ответы в качестве подтверждения своих первоначальных подозрений.
Диагностика параноидального расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза параноидального (1), расстройства личности пациент должен иметь
Постоянное недоверие и подозрительность к окружающим
Это недоверие и подозрительность к окружающим проявляются при наличии ≥ 4 следующих факторов (1):
Необоснованное подозрение, что другие люди эксплуатируют, травмируют или обманывают их
Озабоченность неоправданными сомнениями в надежности своих друзей и коллег
Нежелание довериться другим, чтобы информация не была использована против них
Неверная интерпретация доброжелательных замечаний или событий, как имеющих скрытое пренебрежение, враждебный, или угрожающий смысл
Склонность долго таить злобу в ответ на оскорбления, травмы или пренебрежение
Склонность полагать, что их характер или репутация подверглась нападению, а также быстро гневно реагировать или контратаковать
Повторяющиеся, необоснованные подозрения, что их супруг или партнер неверен
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Клиницисты обычно могут отличить параноидальное расстройства личности от других расстройств личности по распространенным параноидальным ожиданиям от других (например, в отличие от параноидальной шизофрении или пограничного расстройства личности) и основной характеристике каждого расстройства:
Шизоидное расстройство личности: безразличие (в отличие от недоверия при параноидальном расстройстве)
Шизотипическое расстройство личности: эксцентричные идеи, речь и поведение
Пограничное расстройство личности: зависимость
Нарциссическое расстройство личности: чувство собственного величия
Антисоциальное расстройство личности: эксплуатация
Избегающее расстройство личности: страх быть отвергнутым
Параноидальное расстройство личности можно отличить от бредового расстройства (персекуторного типа), шизофрении и депрессивного или биполярного расстройства с психотическими признаками, так как при этих расстройствах эпизоды психотических симптомов (например, бред, галлюцинации) являются ярко выраженными.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 737-741.
Лечение параноидального расстройства личности
Когнитивно-поведенческая терапия
Иногда лекарства
Общие принципы лечения параноидального расстройства личности такие же, как и при всех расстройствах личности.
Никакие лечебные меры не имеют доказанной эффективности при параноидальном расстройстве личности.
В целом высокий уровень подозрительности и недоверия пациентов усложняет установление раппорта. Признание каких-либо оснований для подозрений у пациентов может способствовать союзу между пациентом и врачом. Этот союз может способствовать принятию пациентом участия в когнитивно-поведенческой терапии или его готовности принимать какие-либо препараты (например, антидепрессанты, атипичные антипсихотические средства), предписываемых для лечения конкретных симптомов. Атипичные нейролептики 2-ого поколения могут способствовать снижению тревожности (1), хотя плацебо-контролируемые исследования не доказали эффективность.
Справочные материалы по лечению
1. Birkeland SF: Psychopharmacological treatment and course in paranoid personality disorder: A case series. Int Clin Psychopharmacol 28(5):283-285, 2013. doi: 10.1097/YIC.0b013e328363f676