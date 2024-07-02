Симулятивные расстройства, навязанные другим людям

Симулятивные расстройства, навязанные другому человеку - это фальсификация проявлений болезни у другого, обычно выполняемая в отношении своих подопечных теми, кто осуществляет уход за ними.

(См. также Обзор соматизации и Самонаправленные симулятивные расстройства.)

Ранее это заболевание было известно под названием "симулятивное расстройство по доверенности" или "синдром Мюнхгаузена по доверенности". При симулятивном расстройстве, навязанном другому человеку, люди, как правило, осуществляющие уход за кем-то (например, родители) намеренно вызывают или фальсифицируют соматические или психологические симптомы или признаки у человека, находящегося под их опекой (обычно ребенка), а не у самих себя (как при самонаправленном симулятивном расстройстве) (1).

Лицо, осуществляющее уход, фальсифицирует анамнез болезни и может нанести вред ребенку лекарственными препаратами (рецептурными и/или запрещенными) или другими веществами, или добавить кровь или бактериальные загрязнители в образцы мочи для имитации заболевания. Ухаживающее лицо обращается за медицинской помощью для ребенка и выглядит глубоко обеспокоенным и заботящимся о защите ребёнка (1). Обычно такой ребенок часто лечится в больницах по разным поводам без четкого диагноза. Такие дети могут быть серьезно больны, а в некоторых случаях они просто погибают.

Симулятивное расстройство, навязанное другому человеку, как правило, трудно распознать, особенно когда история опекуна правдоподобна (например, речь идет о лихорадке у грудного ребенка) и/или жертва не говорит.