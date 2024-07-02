Симптом функционального неврологического расстройства

Симптомы этого расстройства часто развиваются внезапно, и начало может иногда следовать за стрессовым событием. Как правило, симптомы включают явное нарушение произвольной двигательной или сенсорной функции, но иногда также тремор, нарушения сознания (что говорит о возможности наличия припадков) и ненормальное положение конечностей (что говорит о возможности наличия другого неврологического или системного соматического расстройства). Например, у больного могут быть нарушены координация движений или равновесие, могут развиться слабость, паралич рук или ног, потеря чувствительности в некоторых частях тела, судороги, отсутствие реакции на раздражители, слепота, двоение в глазах, глухота, потеря голоса, затруднение глотания, ощущение комка в горле или задержка мочи.

По мере развития заболевания эпизод может развиться один раз или спорадически повторяться. Обычно каждый эпизод заболевания протекает кратковременно.