Симптом функционального неврологического расстройства

Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство, ранее известное как конверсионное расстройство, состоит из неврологических симптомов или нарушений, которые развиваются бессознательно и невольно и обычно включают двигательную или сенсорную функцию. Проявления не соответствуют известным патофизиологическим механизмам или анатомическому распределению. Возникновение, обострение или развитие конверсионных симптомов обычно объясняется психическими факторами, такими как стресс или травма. Диагностика основывается на анамнестических данных после исключения соматической этиологии. Лечение начинается с установления последовательных поддерживающих отношений между врачом и пациентом; может помочь психотерапия, а также гипноз и физиотерапия.
(См. также Обзор соматизации).
Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство является одной из форм соматизации - выражением психических явлений в виде физических (соматических) симптомов.
Расстройство зачастую развивается в течение позднего подросткового или раннего зрелого возраста, но может возникнуть в любом возрасте. Она чаще встречается у женщин.
Симптомы и признаки функционального неврологического расстройства
Симптомы этого расстройства часто развиваются внезапно, и начало может иногда следовать за стрессовым событием. Как правило, симптомы включают явное нарушение произвольной двигательной или сенсорной функции, но иногда также тремор, нарушения сознания (что говорит о возможности наличия припадков) и ненормальное положение конечностей (что говорит о возможности наличия другого неврологического или системного соматического расстройства). Например, у больного могут быть нарушены координация движений или равновесие, могут развиться слабость, паралич рук или ног, потеря чувствительности в некоторых частях тела, судороги, отсутствие реакции на раздражители, слепота, двоение в глазах, глухота, потеря голоса, затруднение глотания, ощущение комка в горле или задержка мочи.
По мере развития заболевания эпизод может развиться один раз или спорадически повторяться. Обычно каждый эпизод заболевания протекает кратковременно.
Диагностика функционального неврологического симптоматического расстройства
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Общее медицинское обследование для исключения других этиологий
Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство диагностируется только после полного медицинского обследования и лабораторных анализов для исключения неврологических или системных соматических нарушений, которые в полной мере объясняли бы симптомы и их последствия. Важной характеристикой является то, что симптомы и признаки не соответствуют никакому неврологическому заболеванию. Например, согласно DSM-5-TR, симптомы могут не соответствовать анатомическому расположению (например, сенсорный дефицит, затрагивающий части нескольких нервных корешков), или результаты могут отличаться в различных обследованиях или при оценке различными способами, как в следующих случаях (1):
У пациента может отмечаться слабость подошвенного сгибания стопы в постели, но при этом он может нормально ходить на цыпочках.
В лежачем положении пациента, проверяющий врач чувствует рукой давление пятки "парализованной" ноги, когда пациент, преодолевая сопротивление, поднимает здоровую ногу (симптом Гувера).
Тремор изменяется или исчезает, когда пациент отвлечен (например, если его просят воспроизвести ритмическое движение здоровой рукой).
Во время вероятного приступа обнаруживается сопротивление открытию век.
Трубчатое нарушение поля зрения (туннельное зрение).
Кроме того, чтобы соответствовать критериям патологии, симптомы должны быть достаточно тяжелыми, чтобы вызывать значительные трудности или нарушения в социальной, профессиональной или другой сфере жизни пациента.
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 360-364.
Лечение функционального симптоматического расстройства
Поддерживающие и доверительные отношения с врачом
Иногда применяется гипноз или когнитивно-поведенческая терапия
Большое значение имеет формирование доверительных взаимоотношений между врачом и пациентом. Наиболее эффективно лечение с привлечением разных специалистов психиатров, неврологов, терапевтов. После исключения общего заболевания полезно убедить пациента в том, что симптомы реальны, но не указывают на серьезное основное заболевание. Пациенты могут начать чувствовать себя лучше, а симптомы могут исчезнуть.
Следующие виды лечения могут быть весьма эффективны:
Гипноз может помочь больному справляться со стрессами и контролировать влияние психики на состояние здоровья организма.
В некоторых случаях эффективна психотерапия, включая когнитивно-поведенческое лечение.
Некоторым людям может помочь физиотерапия.
Любые сопутствующие психические нарушения (например, депрессия) также подлежат лечению.