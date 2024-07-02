Самонаправленные симулятивные расстройства

Симулятивные расстройства - это фальсификация соматических или психологических симптомов без внешней необходимости; мотивацией такого поведения является желание представить себя в роли больного. Симптомы могут быть сильными, ярко выраженными и убедительными. Пациенты часто ходят от врача к врачу и из больницы в больницу, пытаясь получить лечение. Точная причина не известна, но часто развитие этого состояния провоцируется стрессом и тяжелыми расстройствами личности, чаще всего пограничной психопатией. Диагноз ставится на основе клинических данных. Способа лечения с доказанной эффективностью не существует.

(См. также Обзор соматизации).

Самонаправленное симулятивное расстройство раньше называлось синдромом Мюнхгаузена, особенно когда проявления были особенно ярко выраженными и тяжелыми. Также может иметь место симулятивное расстройство, навязанное другому человеку (ранее называемый симулятивное расстройство по доверенности).

Как правило, эти пациенты переводятся на лечение в терапевтические или хирургические отделения. Тем не менее, это психическое расстройство, которое является более сложным, чем простая нечестная симуляция симптомов, и связано с серьезными эмоциональными трудностями.

Пациенты могут иметь выраженные черты пограничного расстройства личности и часто они бывают умны и находчивы. Они, как правило, умны и находчивы, знают, как грамотно имитировать то или иное заболевание и хорошо ориентируются в медицинских вопросах. Они отличаются от симулянтов тем, что хотя их обман и симуляция является осознанной и намеренной, для такого поведения у них нет непосредственных внешних стимулов (например, экономической выгоды, свободное время от работы). Не совсем понятно, что они получают кроме медицинской помощи за их страдания, их мотивация и стремление к вниманию в основном бессознательны и неясны.

Возможно, больные пережили эмоциональное или физическое насилие. Кроме того, они могли перенести в детстве тяжелое заболевание либо переживали по поводу болезни близкого человека. У пациентов проявляются проблемы идентификации личности, а также нестабильные взаимоотношения с людьми. Симуляция болезни может быть способом повышения самооценки или самоутверждения: больной перекладывает вину за все свои неудачи на болезнь, находится под наблюдением известных врачей и медицинских центров, сам себе кажется героем, уникальной личностью или разбирающимся в медицине и умудренным опытом человеком.

Симптомы и признаки симулятивного расстройства, навязанного самому себе Пациенты с синдромом Мюнхгаузена могут имитировать или жаловаться на физикальные симптомы, указывающие на определенные нарушения (например, боли в животе, которые могут свидетельствовать об "остром животе", кровавая рвота). Пациентам часто известны многие сопутствующие симптомы и характеристики расстройства, которое они симулируют (например, то, что при инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку или в челюсть или сопровождаться потоотделением). Иногда они подделывают данные исследований (например, прокалывают палец, чтобы добавить в анализ мочи кровь, вкалывают под кожу бактерии, чтобы повысить температуру или вызвать абсцесс; в таких случаях, обычно используется Escherichia coli [кишечная палочка]). Их брюшная стенка может быть пересечена шрамами от диагностической лапаротомии, или у них может быть ампутирован палец, или конечность.

Диагностика фактического расстройства, навязанного самому себе Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам , 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)

Иногда проводится общее медицинское обследование для исключения других этиологий Диагностика симулятивного расстройства, навязанного самому себе, основывается на его характерных симптомах и признаках согласно DSM-5-TR (1): Фальсификация физических или психологических признаков или симптомов или провоцирование травмы или заболевания, связанных с выявленным обманом.

Человек представляется окружающим больным, ослабленным или травмированным.

Обманное поведение проявляется даже при отсутствии очевидного внешнего вознаграждения.

Поведение не объясняется другим психическим расстройством, например бредовым расстройством или другим психотическим расстройством. Диагноз синдрома Мюнхгаузена основывается на анамнезе и осмотре, наряду с любыми исследованиями, необходимыми для исключения как соматических расстройств, так и любого вида преувеличения, аггравации, фальсификации и/или подтасовки физических симптомов. Необходимо, чтобы поведение проявлялось при отсутствии очевидных внешних стимулов (например, в свободное от работы время, финансовой компенсации за полученный ущерб) (1). Справочные материалы 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 367-370.