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Самонаправленные симулятивные расстройства

(Синдром Мюнхгаузена)

Авторы:Joel E. Dimsdale, MD, University of California, San Diego
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Симулятивные расстройства - это фальсификация соматических или психологических симптомов без внешней необходимости; мотивацией такого поведения является желание представить себя в роли больного. Симптомы могут быть сильными, ярко выраженными и убедительными. Пациенты часто ходят от врача к врачу и из больницы в больницу, пытаясь получить лечение. Точная причина не известна, но часто развитие этого состояния провоцируется стрессом и тяжелыми расстройствами личности, чаще всего пограничной психопатией. Диагноз ставится на основе клинических данных. Способа лечения с доказанной эффективностью не существует.

(См. также Обзор соматизации).

Самонаправленное симулятивное расстройство раньше называлось синдромом Мюнхгаузена, особенно когда проявления были особенно ярко выраженными и тяжелыми. Также может иметь место симулятивное расстройство, навязанное другому человеку (ранее называемый симулятивное расстройство по доверенности).

Как правило, эти пациенты переводятся на лечение в терапевтические или хирургические отделения. Тем не менее, это психическое расстройство, которое является более сложным, чем простая нечестная симуляция симптомов, и связано с серьезными эмоциональными трудностями.

Пациенты могут иметь выраженные черты пограничного расстройства личности и часто они бывают умны и находчивы. Они, как правило, умны и находчивы, знают, как грамотно имитировать то или иное заболевание и хорошо ориентируются в медицинских вопросах. Они отличаются от симулянтов тем, что хотя их обман и симуляция является осознанной и намеренной, для такого поведения у них нет непосредственных внешних стимулов (например, экономической выгоды, свободное время от работы). Не совсем понятно, что они получают кроме медицинской помощи за их страдания, их мотивация и стремление к вниманию в основном бессознательны и неясны.

Возможно, больные пережили эмоциональное или физическое насилие. Кроме того, они могли перенести в детстве тяжелое заболевание либо переживали по поводу болезни близкого человека. У пациентов проявляются проблемы идентификации личности, а также нестабильные взаимоотношения с людьми. Симуляция болезни может быть способом повышения самооценки или самоутверждения: больной перекладывает вину за все свои неудачи на болезнь, находится под наблюдением известных врачей и медицинских центров, сам себе кажется героем, уникальной личностью или разбирающимся в медицине и умудренным опытом человеком.

Симптомы и признаки симулятивного расстройства, навязанного самому себе

Пациенты с синдромом Мюнхгаузена могут имитировать или жаловаться на физикальные симптомы, указывающие на определенные нарушения (например, боли в животе, которые могут свидетельствовать об "остром животе", кровавая рвота). Пациентам часто известны многие сопутствующие симптомы и характеристики расстройства, которое они симулируют (например, то, что при инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку или в челюсть или сопровождаться потоотделением).

Иногда они подделывают данные исследований (например, прокалывают палец, чтобы добавить в анализ мочи кровь, вкалывают под кожу бактерии, чтобы повысить температуру или вызвать абсцесс; в таких случаях, обычно используется Escherichia coli [кишечная палочка]). Их брюшная стенка может быть пересечена шрамами от диагностической лапаротомии, или у них может быть ампутирован палец, или конечность.

Диагностика фактического расстройства, навязанного самому себе

  • Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)

  • Иногда проводится общее медицинское обследование для исключения других этиологий

Диагностика симулятивного расстройства, навязанного самому себе, основывается на его характерных симптомах и признаках согласно DSM-5-TR (1):

  • Фальсификация физических или психологических признаков или симптомов или провоцирование травмы или заболевания, связанных с выявленным обманом.

  • Человек представляется окружающим больным, ослабленным или травмированным.

  • Обманное поведение проявляется даже при отсутствии очевидного внешнего вознаграждения.

  • Поведение не объясняется другим психическим расстройством, например бредовым расстройством или другим психотическим расстройством.

Диагноз синдрома Мюнхгаузена основывается на анамнезе и осмотре, наряду с любыми исследованиями, необходимыми для исключения как соматических расстройств, так и любого вида преувеличения, аггравации, фальсификации и/или подтасовки физических симптомов. Необходимо, чтобы поведение проявлялось при отсутствии очевидных внешних стимулов (например, в свободное от работы время, финансовой компенсации за полученный ущерб) (1).

Справочные материалы

  1. 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 367-370.

Лечение симулятивного расстройства, навязанного самому себе

  • Способа лечения с доказанной эффективностью не существует

Лечение представляет собой сложную проблему и зачастую малоэффективно. Пациенты могут получить первоначальное облегчение, удовлетворив свои потребности в лечении, но их симптомы обычно обостряются и в конечном итоге превышают возможности клиницистов. Конфронтация или отказ выполнять требования лечения часто вызывают гневные реакции, и пациенты обычно переходят от одного врача или больницы к другому.

Большое значение имеет раннее распознавание расстройства и обращение за психиатрической или психологической консультацией, так как это позволяет избежать риск инвазивного тестирования, хирургических процедур и чрезмерного или необоснованного применения лекарств.

Сообщая больному диагноз симулятивного расстройства, врач должен использовать спокойный, доброжелательный, бесконфликтный подход. Чтобы избежать намека на упрек или обвинение, врач может представить диагноз как крик о помощи. При другом подходе, некоторые эксперты рекомендуют проводить лечение у психиатра без требования к пациенту признавать свою роль в возникновении болезни. В любом случае, полезно сообщить пациенту, что он и врач могут вместе разрешить проблему.

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