Психосоматические расстройства

Повторяющиеся жалобы на физическое состояние обычно начинаются в возрасте до 30 лет, иногда в детстве. У большинства пациентов наблюдаются множественные соматические симптомы, но у некоторых имеется только один тяжелый симптом, как правило, боль. Степень тяжести симптомов может быть различной, но сами они сохраняются, и ремиссия на протяжении долгого времени происходит редко. Симптомы или чрезмерное беспокойство по их поводу причиняют серьезный дискомфорт или нарушают повседневную жизнь пациента. В некоторых случаях может развиваться явная депрессия.

Когда соматическое симптоматическое расстройство сопровождает общее медицинское расстройство, пациенты, как правило, чрезмерно реагируют на последствия болезни; например, пациенты, которые полностью восстановились после неосложненного инфаркта миокарда (ИМ), могут продолжать вести себя как инвалиды или постоянно беспокоиться о возможности повторного ИМ.

Независимо от того, связаны ли симптомы с общим медицинским расстройством или нет, пациенты чрезмерно беспокоятся о симптомах и их возможных катастрофических последствиях, и их очень трудно успокоить. Попытки успокоить часто воспринимаются как несерьезное отношение врача к симптомам.

Опасения за свое здоровье часто занимают центральное место в жизни пациента, а порой начинают играть всепоглощающую роль. Пациенты очень тревожатся о своем здоровье и часто бывают необычайно чувствительны к побочным эффектам лекарств.

При этом нарушении может поражаться любая часть тела, а симптоматика и распространенность расстройств варьируется у людей разных культур.

Независимо от проявлений, суть психосоматического расстройства заключается в непропорционально интенсивных или дезадаптивных мыслях, чувствах или поведении пациента в качестве реакции на симптомы.

Пациенты могут стать зависимыми от других, требуя помощь, эмоциональную поддержку и могут сердиться, когда их потребности не удовлетворяются. Они могут также угрожать самоубийством или предпринимать суицидальные попытки. Пациенты часто недовольны качеством медицинской помощи, они обычно переходят от одного врача к другому или обращаются сразу к нескольким врачам.

Интенсивность и персистирование симптоматики может отражать их сильную потребность в заботе. Симптомы дают возможность пациентам уклоняться от их обязанностей, но также снижают качество жизни и выступают в роли наказания, вызывая чувство собственной неполноценности и вины.