Соматоформное расстройство характеризуется несоответствующими и гипертрофированными размышлениями, чувствами и беспокойством по поводу физических симптомов. Симптомы не являются преднамеренными или симулированными и могут сопровождать или не сопровождать общее медицинское заболевание. Диагноз основывается на данных анамнеза со слов пациента, а иногда и членов его семьи. Лечение предполагает когнитивно-поведенческую терапию. Пациенты выигрывают от установления последовательных, поддерживающих отношений между врачом и пациентом, которые позволяют не подвергать пациента ненужным диагностическим исследованиям и терапии.
(См. также Обзор соматизации).
Несколько ранее отдельных соматизированных расстройств — соматизированное расстройство, недифференцированное соматоформное расстройство и соматоформное болевое расстройство — которые были включены в предыдущие издания Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам теперь объединены в один диагноз, называемый соматическим симптоматическим расстройством. Диагноз характеризуется наличием у пациента непропорционально чрезмерных мыслей, чувств и опасений по поводу физических симптомов. Другое отличие от предыдущих диагностических критериев состоит в том, что психосоматические расстройства не исключаются наличием общего медицинского состояния, связанного с этими симптомами; некоторые пациенты имеют сопутствующие физические и психические расстройства.
Пациенты обычно не подозревают о своей основной психиатрической проблеме и считают, что у них есть физические недуги, поэтому они обычно продолжают оказывать давление на врачей с целью проведения дополнительных или повторных анализов и лечения даже после того, как результаты тщательного обследования были отрицательными.
Симптомы и признаки соматоформного расстройства
Повторяющиеся жалобы на физическое состояние обычно начинаются в возрасте до 30 лет, иногда в детстве. У большинства пациентов наблюдаются множественные соматические симптомы, но у некоторых имеется только один тяжелый симптом, как правило, боль. Степень тяжести симптомов может быть различной, но сами они сохраняются, и ремиссия на протяжении долгого времени происходит редко. Симптомы или чрезмерное беспокойство по их поводу причиняют серьезный дискомфорт или нарушают повседневную жизнь пациента. В некоторых случаях может развиваться явная депрессия.
Когда соматическое симптоматическое расстройство сопровождает общее медицинское расстройство, пациенты, как правило, чрезмерно реагируют на последствия болезни; например, пациенты, которые полностью восстановились после неосложненного инфаркта миокарда (ИМ), могут продолжать вести себя как инвалиды или постоянно беспокоиться о возможности повторного ИМ.
Независимо от того, связаны ли симптомы с общим медицинским расстройством или нет, пациенты чрезмерно беспокоятся о симптомах и их возможных катастрофических последствиях, и их очень трудно успокоить. Попытки успокоить часто воспринимаются как несерьезное отношение врача к симптомам.
Опасения за свое здоровье часто занимают центральное место в жизни пациента, а порой начинают играть всепоглощающую роль. Пациенты очень тревожатся о своем здоровье и часто бывают необычайно чувствительны к побочным эффектам лекарств.
При этом нарушении может поражаться любая часть тела, а симптоматика и распространенность расстройств варьируется у людей разных культур.
Независимо от проявлений, суть психосоматического расстройства заключается в непропорционально интенсивных или дезадаптивных мыслях, чувствах или поведении пациента в качестве реакции на симптомы.
Пациенты могут стать зависимыми от других, требуя помощь, эмоциональную поддержку и могут сердиться, когда их потребности не удовлетворяются. Они могут также угрожать самоубийством или предпринимать суицидальные попытки. Пациенты часто недовольны качеством медицинской помощи, они обычно переходят от одного врача к другому или обращаются сразу к нескольким врачам.
Интенсивность и персистирование симптоматики может отражать их сильную потребность в заботе. Симптомы дают возможность пациентам уклоняться от их обязанностей, но также снижают качество жизни и выступают в роли наказания, вызывая чувство собственной неполноценности и вины.
Диагностика психосоматического расстройства
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Общее медицинское обследование для исключения других этиологий
Симптомы должны причинять дискомфорт или нарушать повседневную жизнь в течение более 6 месяцев и быть связаны с по меньшей мере одним из следующих явлений (1):
Непропорционально интенсивные и устойчивые мысли о серьезности симптомов
Устойчивое сильное беспокойство по поводу своего здоровья или симптомов
Чрезмерное количество времени и энергии, которое тратится на беспокойство по поводу симптомов или здоровья
Обследование при первой встрече включает в себя подробный сбор анамнеза (иногда с участием членов семьи), тщательный физикальный осмотр и часто дальнейшее обследование с помощью лабораторных анализов или визуализации, чтобы определить, является ли причиной симптомов общее медицинское расстройство. После того как медицинское расстройство, связанное с существующими симптомами, было четко исключено или расстройство было выявлено и вылечено, не следует повторять тесты для оценки этих симптомов. Пациентов редко убеждают отрицательные результаты исследований, и они могут интерпретировать их продолжение как подтверждение того, что врач не уверен в благоприятном диагнозе. Однако, поскольку у пациентов с соматическим симптоматическим расстройством, как и у всех людей, впоследствии могут развиться общие заболевания, и, если симптомы значительно изменятся, появятся новые симптомы или появятся объективные признаки заболевания, то их необходимо соответственно обследовать и сделать необходимые анализы.
Здравый смысл и предостережения
Соматоформные расстройства могут не диагностироваться у пожилых пациентов, поскольку определенные симптомы, такие как усталость или боль, считаются частью старения. Их озабоченность такими симптомами старения понятна, особенно при наличии нескольких сопутствующих заболеваний и полипрагмазии.
Тревожное расстройство имеет схожие проявления, за исключением того, что соматические симптомы отсутствуют или минимальны. Cоматоформное расстройство отличается от генерализованного тревожного расстройства, функционального неврологического симптоматического расстройства и большой депрессии преобладанием, множественностью и персистированием соматических симптомов и сопровождающих их непропорционально интенсивных мыслей, чувств и поведения.
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 351-356.
Лечение психосоматических расстройств
Когнитивно-поведенческая терапия
Даже те пациенты, которые наладили доверительные отношения с лечащим врачом, должны быть направлены к психиатру на консультацию. Может помочь фармакологическое лечение сопутствующих психических расстройств (например, депрессии); однако, в первую очередь необходима психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая терапия.
Пациенты также выиграют от наличия благоприятных взаимоотношений с лечащим врачом, который координирует оказание медико-санитарной помощи, предлагает способы облегчения симптомов, регулярно наблюдает их и оберегает от проведения ненужных анализов и процедур.
Если имеется депрессия, ее следует лечить.