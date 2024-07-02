Психологические факторы, влияющие на соматические заболевания

Наличие психологических факторов, влияющих на другие соматические заболевания, диагностируется, когда психологические или поведенческие факторы отрицательно влияют на течение или исход существующего соматического заболевания.

(См. также Обзор соматизации).

У пациентов имеется один или несколько клинически значимых психологических или поведенческих факторов, которые отрицательно влияют на существующее общее медицинское заболевание (например, сахарный диабет, заболевание сердца) или симптом (например, боль). Эти факторы могут увеличить риск страданий, инвалидности или смерти; усугубить течение основного соматического заболевания; привести к госпитализации или попаданию в отделение неотложной помощи. Аномальные психологические или поведенческие реакции на соматическое заболевание, не влияющие на результат лечения, считаются расстройством адаптации (1).

Психологические или поведенческие факторы, которые могут неблагоприятно повлиять на общее медицинское заболевание, включают:

Отрицание значимости или тяжести симптомов

Недостаточное соблюдение предписанного режима обследований и лечения

Пациенты могут вновь обратиться к врачу в случае неэффективности лечения или обострения соматических заболеваний, связанных со стрессом (например, кардиомиопатия такоцубо).

Могут быть эффективными санитарно - просветительная работа с пациентами и терапевтическое вмешательство.