Обзор соматизации

Соматизация – это проявление психического нарушения в виде физических (соматических) симптомов. Расстройства, при которых возможно развитие соматизации, весьма многообразны: от тех, когда симптоматика формируется бессознательно и непроизвольно, до тех, когда симптомы развиваются вполне осознанно. Этот континуум включает:

Соматические симптомы и связанные с ними расстройства

Надуманные болезни

Симуляция (не является психическим расстройством)

При всех этих расстройствах пациенты обеспокоены в первую очередь соматическими симптомами. Таким образом, соматизация обычно заставляет пациентов обращаться за медицинским обследованием и лечением, а не психиатрической помощью.

Психосоматические и родственные расстройства характеризуются стойкой соматической симптоматикой, протекающей на фоне непропорционально интенсивных или дезадаптивных мыслей, чувств и реакций в ответ на эти симптомы и соответствующие проблемы со здоровьем. Эти расстройства причиняют дискомфорт и часто негативно влияют на социальную, профессиональную, учебную и другие виды деятельности больного. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е издание, пересмотренное (DSM-5-TR) включает следующие расстройства в эту группу (1):

Cоматоформное расстройство характеризуются многочисленными стойкими соматическими жалобами, которые не являются симулированными и связанны с непропорционально интенсивными и дезадаптивными мыслями, чувствами и поведением, вызванными этими симптомами. См. таблицу Шкала соматических симптомов, которая используется, чтобы определить, как часто пациент был обеспокоен 8-мью выбранными симптомами в течение предыдущих 7 дней.

Ипохондрическое расстройство - это обеспокоенность и страх наличия серьезной болезни или возможности ей заболеть.

Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство (конверсионное расстройство) включает в себя неврологические симптомы или недостаточность (обычно связанные с двигательной или сенсорной функцией), которые развиваются бессознательно и нероизвольно и несовместимы с известными патофизиологическими механизмами или анатомическими путями.

Наличие психологических факторов, влияющих на другие соматические заболевания, диагностируется, когда психологические или поведенческие факторы отрицательно влияют на течение или исход существующего соматического заболевания.

Симулятивные расстройства заключаются в симулировании соматических или психологических симптомов и/или их признаков при отсутствии очевидных внешних причин (например, ради необходимости получить освобождение от работы, пособие по инвалидности, или наркотические препараты, уклониться от воинской службы или уголовного преследования). Термин "синдром Мюнхгаузена" больше не используется для обозначения симулятивного расстройства. Симуляция болезни, которая не является симулятивным расстройством, но может быть перепутана с ним, представляет собой преднамеренную симуляцию физических или психологических симптомов, мотивированную внешним стимулом, который отличает симуляцию от симулятивного расстройства.

Соматические симптомы заболевания и болезненная тревожность являются наиболее распространенными расстройствами.

Таблица Шкала соматических симптомов 8 * Таблица