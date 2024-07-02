Ипохондрическое расстройство - это обеспокоенность и страх наличия серьезной болезни или возможности ей заболеть. Диагноз считается подтвержденным, если страх и симптоматика (при наличии) сохраняются более 6 месяцев, несмотря на проводимое медицинское обследование, исключающее патологию. Лечение включает формирование доверительных взаимоотношений между врачом и пациентом; когнитивно-поведенческая терапия и СИОЗС могут также быть эффективны.
(См. также Обзор соматизации).
Тревожно-ипохондрическое расстройство (ранее называвшееся ипохондрией, термином, от которого отказались из-за его уничижительного оттенка) чаще всего начинается в раннем взрослом возрасте и, по-видимому, встречается в равной степени среди мужчин и женщин (1).
Страхи пациента могут зарождаться от неправильного толкования непатологических физиологических симптомов или нормальных функций организма (например, урчание или вздутие живота, спастический дискомфорт, ощущение биения собственного сердца, потливость).
Справочные материалы
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 358.
Симптомы и признаки ипохондрического расстройства
Пациенты с тревожно-ипохондрическим синдромом настолько обеспокоены мыслью, что они больны или могут заболеть, что их ипохондрия нарушает социальную и профессиональную деятельность или вызывает существенный дискомфорт. У пациентов могут отсутсвовать или присутствовать соматические симптомы, но в последнем случае они беспокоятся больше о возможных последствиях, нежели о самих симптомах (например, сам по себе дискомфорт в желудке вызывает у них меньший дискомфорт, чем вероятность того, что это может быть рак).
Некоторые пациенты неоднократно осматривают себя (например, рассматривают горло в зеркале, проверяют кожу на предмет повреждений). Они сразу же начинаю тревожиться при появлении любых новых соматических ощущений. Некоторые пациенты часто посещаю то врачей (тип обращения за медицинской помощью); другие - крайне редко (тип избегания медицинской помощи).
Течение болезни часто хроническое – переменное у одних, постоянное у других.
Диагностика ипохондрического расстройства
Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR)
Иногда проводится общее медицинское обследование для исключения других этиологий
Диагноз тревожно-ипохондрического расстройства основывается на критериях DSM-5-TR, включая следующее (1):
Пациент обеспокоен страхом наличия серьезной болезни или возможности ей заболеть.
У пациентов нет никаких соматических симптомов или они минимальны.
Пациент крайне обеспокоен состоянием здоровья и легко впадает в беспокойство по поводу личных проблем со здоровьем.
Пациент постоянно проверяет состояние здоровья или неадекватно избегает выполнения врачебных предписаний и больниц.
Пациент был поглощен болезнью ≥ 6 месяцев, хотя определенные опасения относительно заболевания могут изменяться в течение этого периода времени.
Симптомы не соответствуют симптомам депрессии или другого психического расстройства.
Пациентам, которые имеют серьезные соматические симптомы и которые, прежде всего, обеспокоены самими симптомами, ставят диагноз "психосоматическое расстройство".
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022, pp 357-360.
Лечение ипохондрического расстройства
Поддерживающие, доверительные отношения с врачом
Иногда назначаются ингибиторы обратного захвата серотонина или когнитивно-поведенческая терапия
Пациентам может пойти на пользу наличие доверительных отношений с заботливым, умеющим их успокоить врачом. Если купировать симптомы не удается, пациенту может быть полезно обратиться к психиатру, оставаясь под наблюдением лечащего врача.
Эффективно назначение ингибиторов обратного захвата серотонина, а также когнитивно-поведенческой терапии (1).
Справочные материалы по лечению
1. Scarella TM, Boland RJ, Barsky AJ: Illness anxiety disorder: Psychopathology, epidemiology, clinical characteristics, and treatment. Psychosom Med 81(5):398-407, 2019. doi: 10.1097/PSY.0000000000000691