Ипохондрическое расстройство

Пациенты с тревожно-ипохондрическим синдромом настолько обеспокоены мыслью, что они больны или могут заболеть, что их ипохондрия нарушает социальную и профессиональную деятельность или вызывает существенный дискомфорт. У пациентов могут отсутсвовать или присутствовать соматические симптомы, но в последнем случае они беспокоятся больше о возможных последствиях, нежели о самих симптомах (например, сам по себе дискомфорт в желудке вызывает у них меньший дискомфорт, чем вероятность того, что это может быть рак).

Некоторые пациенты неоднократно осматривают себя (например, рассматривают горло в зеркале, проверяют кожу на предмет повреждений). Они сразу же начинаю тревожиться при появлении любых новых соматических ощущений. Некоторые пациенты часто посещаю то врачей (тип обращения за медицинской помощью); другие - крайне редко (тип избегания медицинской помощи).

Течение болезни часто хроническое – переменное у одних, постоянное у других.