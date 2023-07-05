Фроттеристическое расстройство

Фроттеризм - это интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения с человеком, не дающим на это согласия. Фроттеристское расстройство диагностируется, когда человек испытывает по крайней мере в течение 6 месяцев рецидивирующее и интенсивное возбуждение от фроттеризма (проявляющееся фантазиями, позывами или поведением) и либо действует согласно этим сексуальным позывам, либо эти позывы вызывают клинически значимый дискомфорт или нарушение функционирования.

Фроттеристское расстройство является одной из форм парафилии. Слово фроттаж (фроттеринг) происходит от французского frotter, что означает "тереть или оказывать давление на кого-либо". В настоящее время этот термин ассоциируется с получением интенсивного сексуального возбуждения в результате прикосновения (негенитально) или трения своих генитальных зон по телу человека против его воли.

Частично возбуждение связано с риском быть пойманым в общественном месте. Распространенными местами для фроттеризма являются метрополитен, автобусы, лифты, спортивные мероприятия и другие массовые общественные мероприятия. Большинство из этих случаев происходят при прикосновении мужчин к женщинам, хотя были случаи, когда лица любого пола прикасались к лицам любого другого пола (1). Кроме того, известны случаи, когда взрослые любого пола прикасаются к детям любого пола. Такое поведение взрослых считается уголовным преступлением, поскольку является формой секса без согласия.

Это одна из наименее изученных основных парафилий, возможно потому, что большинство фроттеристов не предоставляют себя для обследования или лечения, а задерживать их в людных общественных местах представляет определенные трудности (2). Многие женщины во всем мире сообщают о том, что они являются жертвами фроттеристов. Например, в исследовании молодых женщин-пассажиров (в возрасте 20–30 лет) в общественных поездах в Токио более 66% сообщили, что подвергались актам фроттеризма (трение, прикосновение, ощупывание) (2). Распространенность этого расстройства не известна, но случаи непроизвольного потирания или прикосновения к другим людям с целью получения сексуального удовлетворения встречаются от 7,9 до 35%, в основном среди мужчин (3).

Точные причины развития фроттеризма до конца не изучены; однако, некоторые факторы могут способствовать его развитию. Они включают в себя сочетание психологических, социальных и биологических факторов, таких как:

Нарушения или изменения в психосексуальном развитии: фроттеризм может быть связан с ранним опытом и психосексуальным развитием. На развитие этого парафилического расстройства могут влиять такие факторы, как детская травма, сексуальное насилие или воздействие неприемлемого сексуального контента.

Социальные и экологические факторы: на развитие фроттеризма могут влиять культурные и общественные факторы, такие как отсутствие сексуального образования, жесткое отношение к сексу или ограниченный доступ к сексуальным отношениям по обоюдному согласию. Социальная изоляция или трудности в установлении здоровых интимных отношений также могут быть способствующими факторами.

Ассоциированные психические расстройства: фроттеризм может сочетаться с другими расстройствами, такими как расстройства личности, аффективные расстройства или другими парафилиями.

Общие справочные материалы 1. Ranger R, Fedoroff P: Frotteurism. The International Encyclopedia of Human Sexuality. First Edition. 369-426, 2015. 2. Stan IC: Frotteuristic disorder. In Transtheoretical approaches to paraphilic disorders, Chapter 6. Edited by Rusu DO, Cristian D. Internat J Adv Stud Sexology 2019-2020, ISSN 2668-7194 (print), ISSN 2668-9987 (online). doi: 10.46388/ijass.2020.13.17 3. Johnson RS, Ostermeyer B, Sikes KA, et al: Prevalence and treatment of frotteurism in the community: a systematic review. J Am Acad Psychiatry Law 42(4):478-483, 2014. PMID: 25492074.

Диагностика фроттеризма Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria Для постановки диагноза фроттеризма требуется соблюдение следующих критериев (1): Повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения о человека без его согласия, проявляющееся фантазиями, побуждениями или поведением.

Человек действовал согласно своим сексуальным побуждениям с другим человеком против его воли либо его сексуальные побуждения или фантазии вызывают клинически значимый дискомфорт или ухудшение в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Врач должен указать, живет ли человек в контролируемой среде (например, в учреждении) или находится в полной ремиссии (т.е. не менее 5 лет без дистресса/ухудшения состояния в неконтролируемой среде). Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.