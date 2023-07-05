Фетишизм – это использование неодушевленного предмета (фетиша) или негенитальных частей тела в качестве предпочтительного метода получения сексуального возбуждения. Фетишистское расстройство представляет собой рецидивирующее интенсивное сексуальное возбуждение от использования неодушевленных предметов или от очень специфического внимания к негенитальной части тела (или частям), которое вызывает клинически значимый дискомфорт или создает проблемы в одной или более важных областях жизни.

Фетишизм является формой парафилии, но для большинства людей, страдающих фетишизмом, клинические критерии не позволяют диагностировать парафилическое расстройство; согласно существующим критериям предполагается, что поведение, фантазии или интенсивные желания человека приводят к клинически значимому дискомфорту или функциональным нарушениям. Такое состояние также должно присутствовать на протяжении ≥ 6 месяцев.

Существует много типов фетишей, наиболее распространенными являются фартуки, обувь, предметы из кожи или латекса, ступни и женское нижнее белье. Фетиш может замещать обычную половую активность с партнером или может интегрироваться в сексуальную активность по взаимной договоренности партнеров. Фетишистское поведение в незначительной степени как дополнение к сексуальному поведению по обоюдному согласию не рассматривается как расстройство, поскольку дистресс, инвалидность и значительная дисфункция отсутствуют. Более интенсивные, непреодолимые и навязчивые фетишистские модели возбуждения и поведения могут вызвать проблемы в отношениях или стать всепоглощающими и разрушительными для жизни человека.

Фетишем может быть одежда представителей другого гендера (например, женское нижнее белье), но если сексуальное возбуждение происходит в основном от ношения такой одежды, а не использования ее каким-то другим способом, то такое поведение рассматривается как трансвестизм.