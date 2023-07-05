Сексуальный мазохизм – это получение сексуального удовлетворения при унижениях, избивании, связывании или иных насильственных действиях. Сексуальное мазохистическое расстройство диагностируется, когда пациент испытывает повторяющееся, интенсивное сексуальное возбуждение от этих действий, но при этом также испытывает клинически значимый стресс или нарушение способности к деятельности.

Сексуальный мазохизм является формой парафилии, но большинство людей, страдающих мазохизмом, не отвечают клиническим критериям для парафилического расстройства, которые предполагают, что поведение, фантазии или интенсивные желания человека приводят к клинически значимому дискомфорту или функциональным нарушениям. Такое состояние также должно присутствовать на протяжении ≥ 6 месяцев.

Люди с сексуальным мазохизмом обычно открыто признают свою заинтересованность или участие в мазохистских сексуальных действиях. Термин БДСМ (бондаж-доминирование-садизм-мазохизм) является всеобъемлющим описательным термином, обозначающих сексуальных мазохистов, которые соответствуют или не соответствуют клиническим критериям диагноза "сексуальное мазохистическое расстройство".

Распространенность сексуального мазохистического расстройства неизвестна. Тем не менее в одном отчете по данным телефонного опроса, проведенного в Австралии в период с 2001 по 2002 год, было обнаружено, что 2,2% мужчин и 1,3% женщин сообщили, что были вовлечены в БДСМ-практики в течение предыдущих 12 месяцев (1).

Садомазохистские фантазии и соответствующее половое поведение по взаимной договоренности между партнерами встречается достаточно часто. Мазохизм имеет тенденцию быть ритуализированным и длительным. Для большинства участников (аналогично большинству других парафильных типов поведения) унижение и избиение просто разыграны; участники знают, что это игра, и тщательно избегают фактического унижения или травмы, часто с помощью заранее оговоренного "стоп-слова". Тем не менее некоторые мазохисты со временем увеличивают степень жесткости в своей активности и могут перестать использовать защитное стоп-слово, что потенциально может привести к серьезной травме или смерти.

Для лиц, которые занимаются мазохистскими практиками, они могут быть предпочтительным или исключительным способом достижения сексуального возбуждения. Люди могут применять свои мазохистские фантазии на себе самих, например:

Связывая себя

Протыкая себе кожу

Воздействуя на себя электрическим током

Поджигая себя

Удушение себя во время мастурбации (асфиксиофилия)

Или они могут найти партнера – сексуального садиста. Совместные с партнером практики могут включать в себя

Связывание

Завязывание глаз

Шлепки

Бичевание (хлестание)

Унижение в виде мочеиспускания или испражнения на тело

Принуждение к переодеванию в одежду противоположного пола

Принуждение к половому акту

Частично асфиксированы, обычно во время оргазма

Аутоэротическое удушье (асфиксиофилия) Асфиксиофилия считается подтипом сексуального мазохистического расстройства. Как часть диагностического процесса, врач должен отметить, является ли это поведение "присутствующим" или "отсутствующим". При этом расстройстве люди ограничивают свое дыхание (частичное удушье) либо позволяют партнеру сделать это во время оргазма или при его приближении — чтобы улучшить сексуальные переживания, а не как способ навредить себе. Как правило, люди используют предметы одежды (например, шарфы, нижнее белье) в качестве средства удушения. Такие связывающие предметы часто подвешены к какому-либо объекту в комнате (например, дверной ручке, столбику кровати). Потеря сознания может произойти быстро, потому что обструкция венозного оттока из головного мозга ухудшает его кровоснабжение еще до наступления значительной гипоксии и гиперкапния. Люди, удушающие себя связывающими предметами, натяжение которых нельзя ослабить при потере сознания, могут непреднамеренно получить необратимые повреждения головного мозга или умереть.

Общие справочные материалы 1. Richters J, Grulich AE, de Visser RO, et al: Sex in Australia: Autoerotic, esoteric and other sexual practices engaged in by a representative sample of adults. Aust N Z J Public Health 27(2):180-190, 2003. doi: 10.1111/j.1467-842x.2003.tb00806.x

Диагностика сексуального мазохистического расстройства Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria Конкретные клинические критерии следующие (1): Пациенты испытывают периодическое и интенсивное сексуальное возбуждение от унижения, избиения, связывания или других страданий. Это возбуждение выражается в фантазиях, интенсивных позывах или поведении.

Их фантазии, интенсивные позывы или поведение вызывают серьезный дискомфорт либо ухудшают функционирование на работе, в социальной сфере или в других важных областях жизни.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Врач должен выяснить: Имеет ли место асфиксиофилия

Живет ли пациент в контролируемой среде (где было бы трудно участвовать в мазохистском поведении)

Находится ли пациент в полной ремиссии (т.е. прожил ли он по крайней мере 5 лет без стресса/нарушений в неконтролируемой среде) Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.