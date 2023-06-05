Расстройство циклических действий, сфокусированных на теле

Телесно-ориентированное повторяющееся поведенческое расстройство характеризуется сфокусированным на теле повторяющимся поведением, отличным от травмирования кожи (экскориация) или выдергивания волос (трихотилломания) (например, привычка грызть ногти, кусать губы, жевать щеку) и попытками остановить такое поведение.
Телесно-ориентированное повторяющееся расстройство поведения – это пример еще одного расстройства из группы специфических обсессивно-компульсивных и родственных расстройств в пятом пересмотренном издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5-TR). DSM-5-TR классифицирует трихотилломанию (расстройство, вызывающее вырывание волос) и экскориацию (самоповреждения кожи) как отдельные расстройства в главе об обсессивно-компульсивных и сопутствующих расстройствах. Такие виды поведения также являются типами телесно-ориентированного повторяющегося поведения.
Симптомы и признаки телесно-ориентированного повторяющегося расстройства поведения
Пациенты с этим расстройством многократно повторяют действия, сфокусированные на теле (например, грызут ногти, кусают губы, жуют щеки).
Для некоторых пациентов эта деятельность носит частично автоматический характер (т.е., без полного осознания); другие делают это более осознанно. Циклические действия не вызваны обсессиями или озабоченностью внешностью, но им может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые эти действия обычно облегчают, после чего, в свою очередь, часто следует чувство удовлетворения. Лица с циклическим расстройством поведения, ориентированным на тело, обычно пытаются остановить свои действия или реже их выполнять, но они на это не способны.
Тяжелая форма кусания ногтей (онихотилломания) может вызвать их значительные повреждения (например, деформация в виде "стиральной доски") и подногтевые кровоизлияния. Другие формы поведения могут вызвать кровотечение.
Диагностика телесно-ориентированного повторяющегося расстройства поведения
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
Чтобы удовлетворить диагностическим критериям DSM-5-TR при повторяющемся нарушении в поведении, сфокусированном на теле, у пациентов, как правило, должны наблюдаться следующие признаки
Наличие сфокусированных на теле циклических действий, отличных от выдирания волос или расчесывания кожи
Неоднократные попытки сократить или прекратить эти действия
Ощущение значительного дискомфорта или нарушение деятельности в результате такого поведения
Лечение телесно-ориентированного повторяющегося расстройства поведения
N-ацетилцистеин
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамин
Когнитивно-поведенческая терапия (как правило, обучение отказу от привычки)
Лечение телесно-ориентированного повторяющегося расстройства поведения включает медикаментозную (например, N-ацетилцистеин, СИОЗС или кломипрамин) и когнитивно-поведенческую терапию (чаще всего перестройка поведенческих нарушений), хотя данные по эффективности очень ограниченны (1). Особенно эффективной может быть перестройка поведенческих нарушений, методика преимущественно поведенческой терапии, которая включает в себя следующее:
Обучение психической ориентированности (например, социальный самомониторинг, выявление инициирующих факторов при поведенческой реакции)
Управление стимулами (изменение ситуаций – например, избегание триггеров – для уменьшения вероятности телесно-ориентированного поведения)
Конкурирующий ответный тренинг (обучение пациентов замене другим поведением, таким как сжатие кулаков, вязание или сидение на руках – при сфокусированном на теле повторяющемся поведении)
Лечение похоже на лечение трихотилломании (расстройства выдергивания волос), а также на лечение экскориационного расстройства (дерматилломании).
Справочные материалы по лечению
1.Lochner C, Roos Am Stein DJ: Excoriation (skin-picking) disorder: a systematic review of treatment options. Neuropsychiatr Dis Treat 13:1867-1872, 2017. doi: 10.2147/NDT.S121138
Основные положения
Повторяющееся нарушение в поведении, сфокусированное на теле, включает в себя многократное повторение действия, сфокусированного на теле, такого как грызение ногтей, кусание губы, жевание щеки.
Такие модели поведения, сфокусированные на теле, не вызваны обсессиями или озабоченностью внешностью, но им может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые эти модели поведения обычно облегчают, и после этого часто следует чувство удовлетворения.
Пациенты с этим расстройством обычно пытаются остановить такое свое поведение или делать это реже, но не могут.
Лечение включает когнитивно-поведенческую терапию (как правило, перестройку поведенческих нарушений) и иногда медикаментозные препараты, включая N-ацетилцистеин, СИОЗС или кломипрамин.