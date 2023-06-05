Расстройство циклических действий, сфокусированных на теле

Пациенты с этим расстройством многократно повторяют действия, сфокусированные на теле (например, грызут ногти, кусают губы, жуют щеки).

Для некоторых пациентов эта деятельность носит частично автоматический характер (т.е., без полного осознания); другие делают это более осознанно. Циклические действия не вызваны обсессиями или озабоченностью внешностью, но им может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые эти действия обычно облегчают, после чего, в свою очередь, часто следует чувство удовлетворения. Лица с циклическим расстройством поведения, ориентированным на тело, обычно пытаются остановить свои действия или реже их выполнять, но они на это не способны.

Тяжелая форма кусания ногтей (онихотилломания) может вызвать их значительные повреждения (например, деформация в виде "стиральной доски") и подногтевые кровоизлияния. Другие формы поведения могут вызвать кровотечение.