Расстройство патологического накопительства характеризуется стойким нежеланием выбрасывать имущество или расставаться с ним, независимо от его реальной ценности. Это нежелание приводит к накоплению имущества, которое перегружает и загромождает жилые помещения вплоть до того, что использовать эти помещения по назначению становится довольно затруднительно.
Расстройство патологического накопительства часто начинается в подростковом возрасте в слабой форме, но с возрастом постепенно ухудшается, приводя к клинически значимым проблемам в середине 4-й декады жизни. По оценкам, от 2 до 6% людей страдают этим расстройством (1) Оно одинаково распространено среди женщин и мужчин.
Общие справочные материалы
1. Samuels JF, Bienvenu OJ, Grados MA, et al: Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample. Behav Res Ther 46(7):836-844, 2008. doi: 10.1016/j.brat.2008.04.004
Симптомы и признаки патологического накопительства
Расстройство патологического накопительства, как правило, хроническое, и колебания интенсивности симптомов или спонтанная ремиссия незначительны или отсутствуют вообще.
Пациенты испытывают сильную потребность сохранить предметы имущества, а избавление или мысль об избавлении от них приносит им существенный дискомфорт. Пациенты накапливают большое количество предметов, для хранения которых у них недостаточно места; эти предметы так загромождают жилую площадь, что она становится пригодной только для хранения накопленных предметов. К примеру, стопки накопленных газет могут заполнить раковину на кухне, покрыть поверхность столов и плиты, препятствуя их использованию для приготовления пищи.
Симптомы патологического накопительства часто создают проблемы в социальной сфере, профессиональной сфере или других сферах деятельности. Например, пациенты могут запрещать входить в дом другим людям, включая членов семьи, друзей, а также мастера по ремонту, потому что им стыдно за беспорядок в доме.
Накопительство может привести к небезопасным условиям проживания (например, из-за опасности возгорания или повышения риска обрушения), а также может привести к выселению из жилья или к юридическим проблемам.
Накопление животных является одной из форм расстройств патологического накопительства, при котором пациенты собирают большое количество животных и не обеспечивают им соответствующее питание, санитарные условия и ветеринарный уход, несмотря на ухудшение состояния животных (например, потеря веса, болезни) и/или окружающей среды (например, перенаселение, крайне антисанитарные условия).
Степень осознания пациентами собственной болезни варьируется. Некоторые пациенты признают, что убеждения и поведение, связанные с накопительством, могут создавать проблемы, хотя многие пациенты этого не признают.
Кроме того, около 80–90% людей страдающих патологическим накопительством приобретают излишнее количество товаров (например, книг, подписок на журналы [1]).
Справочные материалы по симптоматике
1. Frost RO, Tolin DF, Steketee G, et al: Excessive acquisition in hoarding. J Anxiety Disord 23(5):632-639, 2009. doi: 10.1016/j.janxdis.2009.01.013
Диагностика патологического накопительства
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
Патологическое накопительство отличается от временного загромождения (например, когда имущество было получено в наследство) его продолжительным характером и другими особенностями; кроме того, пациенты не желают отдавать или продавать накопленные предметы. Коллекционеры (например, книг или статуэток) тоже могут приобретать и хранить большое количество предметов, но, в отличие от накопленных больными вещей, их собрания организованы, систематизированы, не загромождают существенно необходимое жилое пространство, не затрудняют значительно их деятельность и не угрожают безопасности жилища.
Диагностические критерии патологического накопительства включают в себя следующее:
Пациентам трудно отдавать вещи или выбрасывать их, независимо от их реальной ценности.
Эта трудность связана с ощущением потребности сохранить вещи и с дискомфортом, который может вызвать избавление от них.
Накопленное имущество загромождает жилые помещения (т.е., не подвалы или территории для хранения вещей) и существенно затрудняет использование этих помещений по назначению.
Патологическое накопительство причиняет значительный дискомфорт или создает проблемы в социальной, профессиональной или других сферах деятельности.
Лечение расстройства патологического накопительства
Когнитивно-поведенческая терапия
Ограниченная роль фармакотерапии
Терапией первой линии обычно является когнитивно-поведенческая терапия, специально разработанная для лечения специфических симптомов хоардинга (патологического накопительства). Однако клинические испытания когнитивно-бихевиоральной терапии показали неоднозначные результаты (1, 2). Терапия фокусируется на том, чтобы помочь пациентам избавиться от предметов, воздержаться от приобретения новых вещей (если проблема заключается в чрезмерном приобретении) и улучшить способность принимать решения.
Мотивационные методы часто необходимы, чтобы побудить пациентов участвовать в лечении и продолжать его.
Не существует рандомизированных исследований, поддерживающих применение фармакологической терапии для лечения патологического накопительства. Для пациентов с сопутствующими заболеваниями (например, тревожные расстройства) фармакологические вмешательства могут быть более эффективными. В нескольких небольших обсервационных исследованиях, посвященных пациентам с расстройством патологического накопительства, которые получали селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) или ингибитор обратного захвата серотонина-норэпинефрина (ИОЗСН), отмечалось уменьшение тяжести симптомов накопительства (3, 4).
Справочные материалы по лечению
1. Rodgers B, McDonald S, Wootton BM: Cognitive behavioral therapy for hoarding disorder: An updated meta-analysis. J Affect 290:128-135, 2021. doi: 10.1016/j.jad.2021.04.067
2. Bodryzlova Y, Audet S-B, Bergeron K, et al: Group cognitive-behavioural therapy for hoarding disorder: Systematic review and meta-analysis. Health Soc Care Community 27(3):517-530. doi: 10.1111/hsc.12598
3. Saxena S, Sumner J: Venlafaxine extended-release treatment of hoarding disorder. Int Clin Psychopharmacol 29(5):266-2, 2014. doi: 10.1097/YIC.0000000000000036
4. Saxena S, Brody AL, Maidment KM, et al: Paroxetine treatment of compulsive hoarding. J Psychiatr Res 41(6):481-487, 2007. doi: 10.1016/j.jpsychires.2006.05.001
Основные положения
Патологическое накопительство обычно представляет собой хроническое заболевание, при котором страдающие этим синдромом люди собирают имущество, которое переполняет и загромождает жилую площадь, из-за чего использовать ее по назначению чрезвычайно трудно и иногда даже опасно.
Выбрасывание вещей у пациентов с патологическим накопительством вызывает значительный психологический стресс.
Лечение состоит в когнитивно-поведенческой терапии, разработанной для лечения конкретных симптомов патологического накопительства. Если когнитивно-поведенческая терапия неэффективна, может быть рассмотрено исследование с СИОЗС или СИОЗСН, особенно если у пациента имеется сопутствующая патология, потенциально поддающаяся лечению.