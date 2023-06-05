Расстройство патологического накопительства, как правило, хроническое, и колебания интенсивности симптомов или спонтанная ремиссия незначительны или отсутствуют вообще.

Пациенты испытывают сильную потребность сохранить предметы имущества, а избавление или мысль об избавлении от них приносит им существенный дискомфорт. Пациенты накапливают большое количество предметов, для хранения которых у них недостаточно места; эти предметы так загромождают жилую площадь, что она становится пригодной только для хранения накопленных предметов. К примеру, стопки накопленных газет могут заполнить раковину на кухне, покрыть поверхность столов и плиты, препятствуя их использованию для приготовления пищи.

Симптомы патологического накопительства часто создают проблемы в социальной сфере, профессиональной сфере или других сферах деятельности. Например, пациенты могут запрещать входить в дом другим людям, включая членов семьи, друзей, а также мастера по ремонту, потому что им стыдно за беспорядок в доме.

Накопительство может привести к небезопасным условиям проживания (например, из-за опасности возгорания или повышения риска обрушения), а также может привести к выселению из жилья или к юридическим проблемам.

Накопление животных является одной из форм расстройств патологического накопительства, при котором пациенты собирают большое количество животных и не обеспечивают им соответствующее питание, санитарные условия и ветеринарный уход, несмотря на ухудшение состояния животных (например, потеря веса, болезни) и/или окружающей среды (например, перенаселение, крайне антисанитарные условия).

Степень осознания пациентами собственной болезни варьируется. Некоторые пациенты признают, что убеждения и поведение, связанные с накопительством, могут создавать проблемы, хотя многие пациенты этого не признают.

Кроме того, около 80–90% людей страдающих патологическим накопительством приобретают излишнее количество товаров (например, книг, подписок на журналы [1]).