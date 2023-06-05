Гендерное несоответствие и гендерная дисфория

Пол и гендер – это не одно и то же, и клинически их следует рассматривать как разные признаки. Терминология, касающаяся пола и гендера, включает (1, 2):

Пол : определяется чертами, обычно используемыми для различения мужчин и женщин; пол относится, в частности, к физическим и биологическим признакам, которые физически очевидны при рождении и часто отражаются в фразах "мужской пол, определенный при рождении" (МПпР) и "женский пол, определенный при рождении" (ЖПпР).

Гендерную идентичность : внутреннее ощущение себя мужчиной, женщиной или кем-то другим, которое может соответствовать или не соответствовать полу, определенному человеку при рождении или в соответствии с его половыми признаками.

Гендерное самовыражение : одежда, внешность и другие внешние проявления и поведение, которые выражают аспекты гендерной идентичности или роли.

Гендерное несоответствие : выраженное и стойкое переживание человеком несоответствия между его гендерной идентичностью и ожидаемым от него полом на основании пола, определенного ему при рождении.

Гендерная дисфория : дискомфорт или дистресс, связанный с несоответствием между гендерной идентичностью человека и полом, записанным при рождении.

Цисгендер: используется для описания человека, чья гендерная идентичность и гендерное самовыражение соответствуют полу, определенному при рождении.

Трансгендер – общий термин, охватывающий тех, чья гендерная идентичность или гендерные роли отличаются от тех, которые обычно ассоциируются с полом, который был определен при рождении.

Гендерное несоответствие – описывает человека, чья гендерная идентичность или гендерное выражение отличается от гендерных норм, связанных с полом, который был определен при рождении.

Гендерквир : описывает человека, чья гендерная идентичность не совпадает с бинарным пониманием гендера, включая тех, кто считает себя одновременно мужчиной и женщиной, ни тем, ни другим, перемещающимся между полами, третьим полом или вообще вне пола. Некоторые называют себя небинарными по отношению к своей гендерной идентичности и/или роли.

Небинарный пол : включает лиц, чей пол состоит из более чем одной гендерной идентичности одновременно или в разное время (например, бигендеры); лиц, которые не имеют гендерной идентичности или имеют нейтральную гендерную идентичность (например, агендер или нейтруа); имеют гендерную идентичность, которая включает или смешивает элементы других полов (например, полигендер, наполовину-мальчик, наполовину-девочка); и/или у кого есть пол, который изменяется с течением времени (гендерная текучесть).

Пол бинарный : классификация гендера по 2 отдельным категориям – мужской и женской (парадигма прошлого, которая не учитывала тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина).

Трансгендерные женщины : лица, записанные мужчинами при рождении (AMAB) и которые приняли гендерную идентичность как женщина, независимо от того, проходили ли они какую-либо медицинскую гендерную трансформацию.

Трансгендерные мужчины : лица, которым при рождении был определен женский пол (ЖПпР) и которые приняли мужскую гендерную идентичность, независимо от того, проходили ли они какую-либо медицинскую гендерную трансформацию.

Евнух : индивидуум, который при рождении является мужчиной, чьи яички были удалены хирургическим путем или лишены функциональности, и который идентифицирует себя как евнух. Это отличается от стандартного медицинского определения, исключая тех, кто не идентифицирует себя как евнух.

Транс-положительный: осознание, уважение и поддержка потребностей трансгендерных и гендерно несоответствующих лиц.

Сексуальная ориентация: характер эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений, которые люди испытывают к другим людям. Это также относится к чувству личной и социальной идентичности человека, основанному на этих влечениях, соответствующем поведении и принадлежности к сообществу других людей со сходными влечениями и поведением. Половая идентичность отличается от гендерной.

Транссексуалы и гендерно разнообразные лица - это предпочтительные термины для обозначения лиц с гендерной идентичностью, которая отличается от пола, соответствующего тому, который был определен им при рождении. Транссексуализм - устаревший термин, который больше не используется специалистами по гендерной дисфории.

Гендерная идентичность включает традиционную мужественность или женственность, при этом в культуре все чаще признается, что некоторые люди не вписываются - и не обязательно хотят вписываться - в традиционную дихотомию "мужчина-женщина" (гендерная бинарность). Эти люди могут относить себя к "особому полу", считать себя небинарными, нонконформистскими или применять к себе один из многих других терминов, получивших широкое распространение. Кроме того, определение и классификация гендерной роли могут отличаться в разных обществах. Термин "цисгендерный", который применяется к большинству людей, используется для обозначения людей, чья гендерная идентичность соответствует их полу, определенному при рождении.

Во многих культурах более терпимо относятся к гендерно-несовместимому поведению девочек (например, к занятиям или ношению одежды, более характерным для мальчиков), чем женоподобное поведение у мальчиков. В рамках нормального развития многие мальчики играют в роли девочек или матерей, в том числе примеряют одежду сестры или матери, демонстрируют стереотипное поведение или выражают интересы, характерные для девочек в том или ином обществе. Гендерное несоответствие (поведение, значительно отличающееся от культурных норм, принятых в отношении пола человека при рождении) у детей, как правило, не считается расстройством и обычно не сохраняется во взрослом возрасте и не приводит к гендерной дисфории, хотя подростки с гендерным несоответствием могут с большей вероятностью идентифицировать себя как гомосексуалы или бисексуалы в зрелом возрасте (3).

Небинарная гендерная идентичность относится к лицам, которые воспринимают свой гендер как отличающийся от типичных западных взглядов на бинарную гендерную идентичность (мужскую или женскую). Термин "небинарный" описывает людей с различными типами гендерной идентичности, включая тех, которые не идентифицируют себя с каким-либо полом, тех, кто идентифицирует себя с несколькими полами, и тех, кто может ощущать себя принадлежащим разным полам в разный период времени или в разных контекстах (гендерная текучесть) (4). Хотя некоторые небинарные лица идентифицируют себя как транссексуалы, многие этого не делают.

Небинарные лица могут использовать, среди прочих, местоимения они/им/их или вновь созданные местоимения, такие как ze/zir/hir или e/er/ers. По данным исследований, небинарные лица могут составлять от 25 до 50% гендерно-разнообразного сообщества, причем более высокий процент наблюдается среди подростков и молодых людей (5). В настоящее время большинство небинарных лиц были записаны женщинами при рождении.

До 2010-х годов большинство пациентов с гендерной дисфорией, которые обращались за лечением, были зарегистрированы как мужчины при рождении. В настоящее время ситуация изменилась: в клиники по всему миру для обследования и лечения поступает значительное количество пациентов подросткового возраста, пол которых при рождении был определен как женский (6, 7).