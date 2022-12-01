Системы оценки интенсивной терапии

Несколько систем скрининга были разработаны для определения степени тяжести заболевания больных в критическом состоянии. Эти системы довольно точно прогнозируют выживаемость. Тем не менее эти системы являются более ценными для мониторинга качества медицинской помощи и для проведения научных исследований, потому что они позволяют сравнивать результаты между группами пациентов в критическом состоянии с аналогичным болезнями в других степенях тяжести.

Наиболее распространенными системами являются 2-я версия шкалы оценки острых физиологических расстройств и хронических функциональных изменений II (Apache II), принятая в 1985 году. Она генерирует счет баллов в диапазоне от 0 до 71 на основе 12 физиологических переменных, возраста и здоровья (смотри таблицу Шкала оценки APACHE II). Шкала APACHE III была разработана в 1991 году и шкала APACHE IV была разработана в 2006 году. Эти системы являются более сложными, с большим количеством физиологических переменных, но они более объемные и используется несколько реже. Есть много других систем, в том числе 2-я Упрощенная шкала острых физиологических состояний (SAPS II), Модель вероятной смертности (MВС) и Последовательная оценка органной недостаточности (ПООН)[Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score].