Системы оценки интенсивной терапии

Несколько систем скрининга были разработаны для определения степени тяжести заболевания больных в критическом состоянии. Эти системы довольно точно прогнозируют выживаемость. Тем не менее эти системы являются более ценными для мониторинга качества медицинской помощи и для проведения научных исследований, потому что они позволяют сравнивать результаты между группами пациентов в критическом состоянии с аналогичным болезнями в других степенях тяжести.
Наиболее распространенными системами являются 2-я версия шкалы оценки острых физиологических расстройств и хронических функциональных изменений II (Apache II), принятая в 1985 году. Она генерирует счет баллов в диапазоне от 0 до 71 на основе 12 физиологических переменных, возраста и здоровья (смотри таблицу Шкала оценки APACHE II). Шкала APACHE III была разработана в 1991 году и шкала APACHE IV была разработана в 2006 году. Эти системы являются более сложными, с большим количеством физиологических переменных, но они более объемные и используется несколько реже. Есть много других систем, в том числе 2-я Упрощенная шкала острых физиологических состояний (SAPS II), Модель вероятной смертности (MВС) и Последовательная оценка органной недостаточности (ПООН)[Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score].
Шкала физиологической оценки острых и хронических заболеваний (Apache II)*
Физиологические значения†
Точки отсчета
+4
+3
+2
+1
0
+1
+2
+3
+4
1
Темппература ядра (°C)
≥ 41°
39–40,9°
—
38,5–38,9°
36–38,4°
34–35,9°
32–33,9°
30–31,9°
≤ 29,9°
2
Среднее АД (мм рт. ст.)
≥ 160
130–159
110–129
—
70–109
—
50–69
—
≤ 49
3
Частота сердечных сокращений
≥ 180
140–179
110–139
—
70–109
—
55–69
40–54
≤ 39
4
ЧДД
≥ 50
35–49
—
25–34
12–24
10–11
6–9
—
≤ 5
5
Оксигенация: a) FIO2 ≥ 0,5: используйте A-aDO2
≥ 500
350–499
200–349
—
< 200
—
—
—
—
b) FIO2 < 0,5: используйте PАО2 (мм рт. ст.)
—
—
—
—
> 70
61–70
—
55–60
< 55
6
Измерение рН артериальной крови
≥ 7,7
7,6–7,69
—
7,5–7,59
7,33–7,49
—
7,25–7,32
7,15–7,24
< 7,15
7
Натрий в сыворотке (ммоль/л или мэкв/л)
≥ 180
160–179
155–159
150–154
130–149
—
120–129
111–119
≤ 110
8
Калий в сывротке (ммоль/л или мЭкв/л)
≥ 7
6–6,9
—
5,5–5,9
3,5–5,4
3–3,4
2,5–2,9
—
< 2,5
9
Сывороточный креатинин (мкмоль/л); двойная шкала оценки для пациентов с острой почечной недостаточностью
≥3,5
2–3,4
1,5–1,9
—
0,6–1,4
—
<0,6
—
—
10
Гематокрит (%)
≥ 60
—
50–59,9
46–49,9
30–45,9
—
20–29,9
—
< 20
11
Лейкоциты (в 1000)
≥ 40
—
20–39,9
15–19,9
3–14,9
—
1–2,9
—
< 1
12
Шкала комы Глазго
Оценка = 15 минус фактическая ШКГ (см. таблицу Шкала комы Глазго)
Острота процесса отражается 12-ю баллами.
Добавить 0 баллов за возраст < 44 лет; 2 балла за возраст 45 - 54 года; 3 балла за возраст 55 - 64 года; 5 баллов за возраст 65 - 74 года; 6 баллов за возраст ≥ 75 лет.
Добавить баллы за хронический статус: 2 балла больномупосле операции с иммунодефицитом или эпизодом тяжелой органной недостаточности; 5 баллов неоперированномупациенту или больному с иммунодефицитом или эпизодомтяжелой органной недостаточности после экстренной операции‡.
(13)§
Сывороточный бикарбонат (венозный - ммоль/л или мЭкв/л)
≥ 52
41–51,9
—
32–40,9
23–31,9
—
18–21,9
15–17,9
< 15
*Оценка по APACHE II = баллы за остроту процесса + баллы за возраст + баллы за хронический статус. Минимальный балл=0; Максимальный балл=71. Повышенные баллы связаны с увеличением риска смерти в стационаре.
† Выбираются худшие показатели за последние 24 часа.
‡Хронический статус здоровья: органная недостаточность (например, печеночная, сердечно-сосудистой, почечная, легочная) или иммунокомпрометированный статус должны предшествовать текущему случаю.
§Этот показатель не является обязательным; используйте его только при отсутствии показателей газового состава артериальной крови.
A-a DO2 = альвеолярно-артериальный кислородный градиент; FIO2 = фракционное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.
Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system. Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.