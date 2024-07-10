Если верхние дыхательные пути обтурированы инородным телом или в результате массивной травмы лица, либо искусственное дыхание не может быть обеспечено другими способами, то потребуется хирургический доступ в трахею. Хирургическое вмешательство для восстановления дыхательных путей также может быть использовано после неудачной интубации. Тем не менее, хирургический метод восстановления проходимости дыхательных путей работает дольше, чем ларингеальная маска (ЛМВ) и другие надгортанные методы восстановления проходимости дыхательных путей и, следовательно, является более быстрым средством спасательной вентиляции. Противопоказаниями к его использованию являются только обструкция дыхательных путей инородным телом и (для ЛМВ) массивная травма лица.
(См. также Обзор остановки дыхания, Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей, а также Интубация трахеи).
Крикоконикотомия
Для экстренного хирургического доступа обычно используется хирургическая крикотиротомия/FONA (доступ через переднюю поверхность шеи), поскольку это быстрее и проще, чем трахеостомия (см. также Выполнение чрескожной крикотиротомии). Крикотиреотомия должна быть выполнена, если пациента невозможно интубировать оро- или назотрахеально и нельзя обеспечить вентиляцию альтернативными методами.
Неотложная нижняя ларинготомия
Пациент находится в положении лежа на спине с вытянутой шеей. После стерильной подготовки гортань захватывают одной рукой, а лезвием делают вертикальный надрез кожи и подкожной клетчатки по средней линии, а также горизонтальный надрез перстнещитовидной мембраны. Через разрез в трахею можно поместить эндотрахеальную трубку или трахеостомическую трубку.
В отличие от положения при ларингоскопии или вентиляции, правильное положение для проведения крикотиротомии предполагает вытягивание шеи и отведение плеч назад. После стерильной подготовки врач захватывает гортань недоминирующей рукой, в то время как лезвие, удерживаемое в доминантной руке, используется для вертикального надреза кожи, подкожной клетчатки и горизонтального надреза перстнещитовидной мембраны, используя одну попытку для создания разреза, который соответствует диаметру небольшой эндотрахеальной трубки (внутренний диаметр [ID] 6,0 мм) или небольшой трахеотомической трубки (предпочтительно с манжетой 4,0 по Шили), используемой для поддержания дыхательных путей открытыми с помощью проводника-бужа, направленного вниз в трахею.
Осложнения включают в себя кровотечение, подкожную эмфизему, пневмомедиастинум и пневмоторакс.
Различные современные устройства позволяют осуществить быстрый хирургический доступ к щитоподъязычной связке и продвижение трубки, которая позволяет достичь адекватной оксигенации и вентиляции.
Игольчатая крикотиротомия с использованием внутривенных катетеров большого диаметра не может обеспечить адекватную вентиляцию, если под рукой нет мобильного устройства с возможной генерацией давления 50 psi (3515,45 см вод. ст.) (струйного инсуффлятора или высокочастотного аппарата ИВЛ).
Трахеостомия
Трахеостомия — более сложная процедура, чем крикотиротомия, поскольку кольца трахеи расположены очень близко друг к другу, и для установки трубки обычно приходится удалять часть по крайней мере одного кольца. Трахеостомия предпочтительно проводится в операционном зале хирургом. Процедура имеет более высокую частоту осложнений, чем коникотомия, и не представляет никаких преимуществ, проводится в исключительных случаях. Тем не менее, является предпочтительной процедурой для пациентов, нуждающихся в долгосрочной ИВЛ.
Чрескожная трахеостомия является привлекательной альтернативой для пациентов, находящихся в критическом состоянии и находящихся на искусственной вентиляции легких. Эта техника «прикроватная», делается прокол кожи и через расширители вставляется трахеостомическая трубка. Помощь оптоволоконного оборудования (в трахее) применяется для исключения перфорации задней стенки трахеи и пищевода.
Изредка проведение трахеостомии вызывает кровоизлияние, повреждение щитовидной железы, пневмоторакс, повреждения возвратного гортанного нерва, паралич, травмы магистральных сосудов или стеноз в месте разреза (впоследствии).
Редко встречаются эрозии трахеи. Чаще всего это происходит из-за чрезмерно высокого давления в манжете (> 30 см вод. ст.). Редки и кровотечения из крупных сосудов (например, плечеголовной артерии), и свищи (особенно трахеопищеводный), и стеноз трахеи. Использование трубок большого диаметра, манжеты низкого давления с трубками соответствующего размера и измерение давления манжеты (каждые 8 часов), чтобы поддерживать его на уровне < 30 см вод. ст., уменьшает риск некроза, но пациенты в шоке, с низким сердечным выбросом или с сепсисом остаются особенно уязвимыми.