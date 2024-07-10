Хирургический метод восстановления проходимости дыхательных путей

Для экстренного хирургического доступа обычно используется хирургическая крикотиротомия/FONA (доступ через переднюю поверхность шеи), поскольку это быстрее и проще, чем трахеостомия (см. также Выполнение чрескожной крикотиротомии). Крикотиреотомия должна быть выполнена, если пациента невозможно интубировать оро- или назотрахеально и нельзя обеспечить вентиляцию альтернативными методами.

Неотложная нижняя ларинготомия

В отличие от положения при ларингоскопии или вентиляции, правильное положение для проведения крикотиротомии предполагает вытягивание шеи и отведение плеч назад. После стерильной подготовки врач захватывает гортань недоминирующей рукой, в то время как лезвие, удерживаемое в доминантной руке, используется для вертикального надреза кожи, подкожной клетчатки и горизонтального надреза перстнещитовидной мембраны, используя одну попытку для создания разреза, который соответствует диаметру небольшой эндотрахеальной трубки (внутренний диаметр [ID] 6,0 мм) или небольшой трахеотомической трубки (предпочтительно с манжетой 4,0 по Шили), используемой для поддержания дыхательных путей открытыми с помощью проводника-бужа, направленного вниз в трахею.

Крикотиреотомия с использовани... Видео

Выполнение крикотиреотомии Видео

Осложнения включают в себя кровотечение, подкожную эмфизему, пневмомедиастинум и пневмоторакс.

Различные современные устройства позволяют осуществить быстрый хирургический доступ к щитоподъязычной связке и продвижение трубки, которая позволяет достичь адекватной оксигенации и вентиляции.

Игольчатая крикотиротомия с использованием внутривенных катетеров большого диаметра не может обеспечить адекватную вентиляцию, если под рукой нет мобильного устройства с возможной генерацией давления 50 psi (3515,45 см вод. ст.) (струйного инсуффлятора или высокочастотного аппарата ИВЛ).