Препараты для проведения интубации

Ларингоскопию и интубацию не удобно проводить у пациентов в сознании, поэтому применение препаратов короткого действия с успокоительным эффектом или комбинация седативных и обезболивающих средств является обязательным.

Этомидат 0,3 мг/кг — это небарбитуратный седативно-снотворный препарат, используемый для индукции. Хотя существуют опасения, что этомидат может повысить смертность у некоторых тяжелобольных пациентов, он по-прежнему рекомендуется для быстрой последовательной интубации у таких пациентов (1, 2).

Фентанил является быстродействующим синтетическим опиоидом, который может быть использован для снижения гипертонической и тахикардической реакции на стимуляцию при интубации (3). Внутривенная доза фентанила для взрослых составляет 5 мкг/кг идеальной массы тела (от 2 до 5 мкг/кг для детей). Примечание: эта доза выше анальгезирующей дозы и должна быть уменьшена в случае, если препарат применяется в комбинации с седативно-снотворным препаратом (например, пропофолом, этомидатом). Фентанил является опиоидным и обладает обезболивающим и седативным свойствами. Однако, при более высоких дозах возможна ригидность грудной клетки (4).

Кетамин 1–2 мг/кг внутривенно является диссоциативным анестетиком с кардиостимулирующими свойствами. Как правило, безопасен, но может вызывать галлюцинации или странное поведение при пробуждении. Эти побочные эффекты могут быть купированы низкими дозами бензодиазепинов. Использование кетамина и этомидата приводит к сходным показателям выживаемости в течение 28 дней после интубации у пациентов, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в интубации (5).

Пропофол, седативный и амнестический лекарственный препарат, как правило, используется при индукции в дозах от 1,5 до 3 мг/кг внутривенно, но может вызвать угнетение сердечно-сосудистой системы, приводящее к гипотензии.

Барбитураты (например, тиопентал, метогекситал) обычно не используются, поскольку они способны вызвать гипотонию.