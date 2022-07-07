Лечение удушья у младенцев в сознании

Необходимо определить, имеется ли тяжелая обструкция дыхательных путей, которая может поставить под угрозу жизнь младенца. Следует определить наличие признаков тяжелой обструкции дыхательных путей, таких как невозможность громко плакать, эффективно кашлять или адекватно дышать (например, стридор, ретракция грудной клетки, цианоз).

Если ребенок может громко кричать или сильно кашлять, эти манипуляции проводить не следует. Если вы определили, что у ребенка имеется выраженная обструкция дыхательных путей, необходимо выполнить следующие действия.

Сказать кому-то позвонить 911 в то время как вы начинаете оказываете первую помощь. Если рядом с вами никого нет, необходимо позвать на помощь и начинать оказывать первую помощь.

Младенца следует расположить лицом вниз, вдоль предплечья, используя ваше бедро или колено для поддержки. Грудную клетку младенца необходимо держать в руках и открыть нижнюю челюсть, потянув за нее пальцами. Голову младенца необходимо направить вниз, ниже, чем тело.

Необходимо сделать до 5 быстрых, сильных хлопков по спине между лопатками младенца ладонью свободной руки.

Следует проверить рот, чтобы посмотреть, видно ли инородное тело; если его можно легко удалить, то необходимо это сделать.

Если объект не выйдет из дыхательных путей после 5 хлопков по спине, необходимо повернуть младенца лицом вверх.

Следует держать младенца лицом вверх, вдоль предплечья, используя свое бедро или колено для поддержки. Голову необходимо поддерживать рукой, голова должна быть ниже туловища.

2 пальца поместить на средину грудины младенца, чуть ниже сосков. Следует избегать размещения в области нижних ребер или кончика грудины.

Необходимо сделать до 5 быстрых нажатий, сжимая грудную клетку примерно на 1/3 - ½ ее глубины; как правило, примерно от 1,5 до 4 см (0,5 до 1,5 дюйма) для каждого нажатия.

Необходимо продолжать делать 5 хлопков по спине, а затем 5 нажатий на грудную клетку до тех пор, пока объект не сместится или ребенок не потеряет сознание.

Не следует пытаться схватить и вытащить объект, если ребенок находится в сознании.

Если ребенок становится ареактивным (теряет сознание), необходимо позвать на помощь и начинать проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Если вы одни, через 1 минуту СЛР необходимо звонить по телефону 911.