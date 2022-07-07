Лечение удушья у младенцев в сознании

Удушье у младенцев, как правило, вызывается вдыханием небольших объектов, которые дети кладут в рот (например, продукты питания, игрушки, пуговицы, монеты или шарики). Если обструкция дыхательных путей является серьезной, тогда, после хлопков по спине, проводятся толчки в области грудной клетки, чтобы сместить объект.
(См. также Обзор остановки дыхания [Overview of Respiratory Arrest] а также Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей [Airway Establishment and Control].)
Показания
Серьезная обструкция верхних дыхательных путей у младенцев (в возрасте до 1 года), вызванная попаданием инородного тела.
Признаки тяжёлой обструкции дыхательных путей у ребенка включают
Цианоз
Втяжение межреберных промежутков
Неспособность плакать или издавать громкие звуки
Слабый, неэффективный кашель
Стридор
Не следует вмешиваться, если ребенок может плакать и издавать громкие звуки, эффективно кашлять или адекватно дышать; у таких детей отсутствует выраженная обструкция дыхательных путей. Кроме того, сильный кашель и крик могут помочь вытолкнуть объект из дыхательных путей.
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Не применяйте хлопки по спине или толчки в области грудной клетки, если ребенок перестал дышать не по причине обструкции дыхательных путей (например, при астме, инфекции, отеке или ударе по голове).
Относительные противопоказания
Нет
Осложнения
Травмы или переломы ребер
Повреждения внутренних органов
Оборудование
Нет
Дополнительные факторы
Эта быстрая процедура оказания первой помощи осуществляется непосредственно в том месте, где находится задыхающийся ребенок.
Сопутствующая анатомия
Надгортанник обычно защищает дыхательные пути от аспирации инородных тел. Объекты, которые аспирированы за пределы надгортанника, могут быть задержаны голосовыми связками в гортани и, находясь на этом уровне или ниже, вызвать опасную для жизни полную обструкцию дыхательных путей.
У младенцев и детей перстневидный хрящ, находящийся ниже голосовых связок, является наиболее узкой частью верхних дыхательных путей. Иногда объекты застревают между голосовыми связками и перстневидным хрящом, что приводит к обструкции, которую особенно трудно устранить.
Положение пациента при проведении процедуры
При проведении хлопков по спине, необходимо разместить младенца в положение лёжа лицом вниз, расположив вдоль вашего предплечья, используя ваше бедро или колено для поддержки. Грудь младенца необходимо держать в руке, а его челюсть своими пальцами. Необходимо направить голову младенца вниз и расположить ниже тела (см. рисунок Хлопки по спине—младенец [Back blows—infant]).
Для проведения толчков в области грудной клетки, необходимо разместить младенца в положение лёжа лицом вниз, расположив вдоль вашего предплечья, используя ваше бедро или колено для поддержки. Держите затылок младенца на своей руке. Голову младенца необходимо держать в руке (см. рисунок Прекардиальные удары—младенец [Chest thrusts—infant]).
Хлопки по спине у младенцев
Толчки в области грудной клетки у младенцев
Толчки в грудную клетку наносятся в области нижней половины грудины, чуть ниже уровня сосков.
Пошаговое описание методики
Необходимо определить, имеется ли тяжелая обструкция дыхательных путей, которая может поставить под угрозу жизнь младенца. Следует определить наличие признаков тяжелой обструкции дыхательных путей, таких как невозможность громко плакать, эффективно кашлять или адекватно дышать (например, стридор, ретракция грудной клетки, цианоз).
Если ребенок может громко кричать или сильно кашлять, эти манипуляции проводить не следует. Если вы определили, что у ребенка имеется выраженная обструкция дыхательных путей, необходимо выполнить следующие действия.
Сказать кому-то позвонить 911 в то время как вы начинаете оказываете первую помощь. Если рядом с вами никого нет, необходимо позвать на помощь и начинать оказывать первую помощь.
Младенца следует расположить лицом вниз, вдоль предплечья, используя ваше бедро или колено для поддержки. Грудную клетку младенца необходимо держать в руках и открыть нижнюю челюсть, потянув за нее пальцами. Голову младенца необходимо направить вниз, ниже, чем тело.
Необходимо сделать до 5 быстрых, сильных хлопков по спине между лопатками младенца ладонью свободной руки.
Следует проверить рот, чтобы посмотреть, видно ли инородное тело; если его можно легко удалить, то необходимо это сделать.
Если объект не выйдет из дыхательных путей после 5 хлопков по спине, необходимо повернуть младенца лицом вверх.
Следует держать младенца лицом вверх, вдоль предплечья, используя свое бедро или колено для поддержки. Голову необходимо поддерживать рукой, голова должна быть ниже туловища.
2 пальца поместить на средину грудины младенца, чуть ниже сосков. Следует избегать размещения в области нижних ребер или кончика грудины.
Необходимо сделать до 5 быстрых нажатий, сжимая грудную клетку примерно на 1/3 - ½ ее глубины; как правило, примерно от 1,5 до 4 см (0,5 до 1,5 дюйма) для каждого нажатия.
Необходимо продолжать делать 5 хлопков по спине, а затем 5 нажатий на грудную клетку до тех пор, пока объект не сместится или ребенок не потеряет сознание.
Не следует пытаться схватить и вытащить объект, если ребенок находится в сознании.
Если ребенок становится ареактивным (теряет сознание), необходимо позвать на помощь и начинать проводить сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Если вы одни, через 1 минуту СЛР необходимо звонить по телефону 911.
Если ребенок находится в бессознательном состоянии и вы можете увидеть объект, который блокирует дыхательные пути, следует попробовать удалить его пальцем. Пробовать удалить объект следует только если вы можете увидеть его.
Курс реабилитации
Даже после успешного устранения обструкции дыхательных путей и возобновления нормального дыхания необходимо как можно скорее тщательно осмотреть ребенка.
Предостережения и распространенные ошибки
Не стоит проводить хлопки по спине или толчки в области на грудной клетки, если ребенок с удушьем может громко плакать, сильно кашлять, или адекватно дышать.
Не следует делать хлопки по спине или толчки в области на грудной клетки, если ребенок перестает дышать не по причине обструкции дыхательных путей (например, астма, инфекции, ангионевротический отек, травмы головы). В этих случаях необходимо проводить СЛР.
У младенцев не следует проводить очищение ротовой полости пальцами вслепую.
Не следует выполнять абдоминальные толчки (прием Геймлиха) у детей.
Советы и рекомендации
Важно использовать в качестве помощи силу тяготения. Во время процедуры голова младенца должна располагаться ниже его туловища.
Дополнительная информация
Ниже следует англоязычный ресурс, который может быть информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual. Dallas, American Heart Association, 2016.