Как делать прием Геймлиха взрослым или детям в сознании

Прием Геймлиха (абдоминальные толчки) является быстрой процедурой оказания первой помощи при удушье вследствие обструкции верхних дыхательных путей инородными телами, обычно пищевыми продуктами или игрушками. При необходимости также можно использовать толчки грудной клетки и хлопки по спине.
(См. также Обзор остановки дыхания (Overview of Respiratory Arrest) а также Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей (Airway Establishment and Control)).
Показания к проведению маневра Геймлиха
Удушье в связи с тяжелой обструкцией верхних дыхательных путей инородным телом, о чем свидетельствуют неспособность говорить, кашлять или адекватно дышать.
Прием Геймлиха и другие методы должны использоваться только тогда, когда есть тяжелая обструкция дыхательных путей и угроза для жизни. Вмешательство не требуется, если человек с удушьем может говорить, с усилием кашлять или адекватно дышать.
Противопоказания к проведению маневра Геймлиха
Абсолютные противопоказания
Возраст < 1 года является противопоказанием к маневру Геймлиха (см. Лечение удушья у младенца в сознании).
Относительные противопоказания
Детям < 20 кг (обычно < 5 лет) следует проводить толчки только умеренной силы и хлопки по спине.
Тучным пациентам и женщинам на поздних сроках беременности, необходимо проводить толчки в области грудной клетки, а не абдоминальные толчки.
Осложнения после проведения маневра Геймлиха
Травмы или переломы ребер
Повреждения внутренних органов
Дополнительные размышления по поводу проведения маневра Геймлиха
Эти быстрые процедуры первой помощи выполняются немедленно там, где бы ни находился человек, который подавился.
Для этих маневров уместно использование значительной резкой силы. Тем не менее, клиническая оценка необходима, чтобы избежать чрезмерных усилий, которые могут привести к травме.
Прием Геймлиха хорошо известен и широко используется. Тем не менее толчки в области грудной клетки и хлопки по спине могут привести к более высокому давлению в дыхательных путях. Если при первой попытке маневра инородное тело не удаляется, можно предпринять еще попытки.
Релевантная анатомия по маневру Геймлиха
Надгортанник обычно защищает дыхательные пути от проникновения в них посторонних предметов (например, кусочков пищи).
Аспирированные объекты могут находиться выше или ниже голосовых связок.
Положение пациента при проведении маневра Геймлиха
Как правило, спасатель становится позади человека, который задыхается, или на колени за ребенком.
Пошаговое описание проведения маневра Геймлиха
Необходимо определить, имеется ли тяжелая обструкция дыхательных путей:
Ищите такие признаки, как неспособность говорить, кашлять или адекватно дышать.
Следует обратить внимание сжимает ли человек руками горло, это является универсальным сигналом бедствия при тяжелой обструкции дыхательных путей.
Спросите его: «Вы задыхаетесь?»
Если человек может говорить и дышать, поощряйте его кашлять, но не предпринимайте меры по очистке дыхательных путей, вместо этого организуйте медицинское обследование.
Если задыхающийся человек кивает или не может нормально говорить, кашлять, или дышать, это свидетельствует о тяжелой обструкции дыхательных путей и необходимости оказания помощи.
Лечите удушье у взрослого или ребенка в сознании
Встаньте прямо за человеком, который задыхается, или на колени за ребенком.
При отсутствии ожирения и беременности начните с абдоминальных толчков; пациентам с ожирением и женщинам на поздних сроках беременности делайте толчки в области грудной клетки.
Для оказания помощи при обструкции чередуйте серии брюшных толчков (маневр Геймлиха), грудных толчков и ударов по спине.
Продолжают до тех пор, пока обструкция не будет устранена или не будет доступен более специализированный способ восстановления проходимости дыхательных путей.
Если человек потерял сознание, начинают проведение сердечно-лёгочной реанимации (СРЛ). После каждой серии компрессий грудной клетки, прежде чем делать искусственное дыхание, загляните в рот пациенту и очистите его от всего, что может обтурировать дыхательные пути и находится в пределах досягаемости. Не проводите очищение ротовой полости пальцами вслепую.
Абдоминальные толчки (прием Геймлиха):
Оберните руки вокруг живота пациента.
Сожмите один кулак и поместите его между пупком и мечевидным отростком.
Обхватите кулак другой рукой (см. рисунок Прием Геймлиха в положении пациента стоя или сидя [Abdominal thrusts with victim standing or sitting]).
Делают резкие толчки в напралении внутрь и верх, потянув обе руки резко назад и вверх.
Быстро повторите толчки от 6 до 10 раз, при необходимости.
Прием Хеймлиха в положении пациента сидя и стоя (пострадавший в сознании)
Перикардиальный удар:
Оберните руки вокруг живота пациента.
Сожмите один кулак и положите его на нижнюю половину грудины.
Обхватите кулак другой рукой.
Обеспечьте крепкий толчок внутрь, резко потянув обе руки назад.
Быстро повторите толчки от 6 до 10 раз, при необходимости.
Удары по спине
Обхватите пациента одной рукой за талию, чтобы поддержать его верхнюю часть тела; маленьких детей можно уложить между ваших ног.
Согните пациента вперед в талии, примерно на 90 градусов, если это возможно.
Основанием другой руки быстро нанесите 5 сильных ударов между лопатками человека.
Уход за пациентом после проведения маневра Геймлиха
Пациентам с любыми симптомами, оставшимися после удаления инородного тела необходимо провести медицинское обследование.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении маневра Геймлиха
Не следует пытаться применять прием, если человек с удушьем может говорить, откашливаться или адекватно дышать.
У тучных пациентов и женщин на поздних сроках беременности используют толчки в области грудной клетки вместо абдоминальных толчков.
Советы и рекомендации по проведению маневра Геймлиха
Прием Геймлиха может вызвать рвоту. Хотя рвота и может помочь при освобождении трахеи от инородного тела, это не обязательно означает, что дыхательные пути были очищены.
Дополнительная информация
Ниже следует англоязычный ресурс, который может быть информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual. Dallas, American Heart Association, 2016.