Как делать прием Геймлиха взрослым или детям в сознании

Встаньте прямо за человеком, который задыхается, или на колени за ребенком.

При отсутствии ожирения и беременности начните с абдоминальных толчков; пациентам с ожирением и женщинам на поздних сроках беременности делайте толчки в области грудной клетки.

Для оказания помощи при обструкции чередуйте серии брюшных толчков (маневр Геймлиха), грудных толчков и ударов по спине.

Продолжают до тех пор, пока обструкция не будет устранена или не будет доступен более специализированный способ восстановления проходимости дыхательных путей.

Если человек потерял сознание, начинают проведение сердечно-лёгочной реанимации (СРЛ). После каждой серии компрессий грудной клетки, прежде чем делать искусственное дыхание, загляните в рот пациенту и очистите его от всего, что может обтурировать дыхательные пути и находится в пределах досягаемости. Не проводите очищение ротовой полости пальцами вслепую.