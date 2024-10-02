Методика проведения канюляции подключичной вены под контролем УЗИ

Показания для канюляции подключичной вены под ультразвуковым контролем.

Безопасный или долгосрочный венозный доступ, недоступный при использовании других участков

Невозможность получить периферический венозный доступ или провести внутрикостную инфузию

Внутривенное вливание жидкостей и препаратов для пациентов с остановкой сердца

Внутривенная инфузия медикаментов, которые могут вызывать раздражение вен при периферическом введении (например, высококонцентрированные жидкости, химиотерапия, вазопрессоры, парентеральное питание)

Внутривенное вливание интенсивных потоков или больших объемов жидкости, превышающих допустимые возможности при использовании периферических венозных катетеров

Мониторинг гемодинамики (например, центральное венозное давление, насыщение оксигемоглобина в центральной вене, сердечное давление через катетеры легочной артерии)

Гемодиализ или плазмаферез*

Трансвенозная электрокардиостимуляция или Мониторинг легочной артерии (катетер Свана-Ганца)†

* Подключичная вена может быть менее предпочтительной для использования жестких катетеров (из-за проблематичности достижения крутого поворота в верхней полой вене) или крупнокалиберных гемодиализных катетеров (которые могут вызвать венозный стеноз, что делает руку на стороне поражения непригодной для артериовенозного шунтирования).

† Для трансвенозной кардиостимуляции и мониторинга легочной артерии предпочтительна канюляция внутренней яремной вены справа или подключичной вены слева.

Использование подключичного центрального венозного катетера (ЦВК) является предпочтительным для долгосрочного венозного доступа у нележачих пациентов (например, амбулаторных пациентов, нуждающихся в парентеральном питании, антибиотиках или химиотерапии).