Методика выполнения канюляции бедренной артерии при ультразвуковом контроле

Противопоказания к канюляции бедренной артерии при УЗ-контроле

Абсолютные противопоказания

Нетренированный или неопытный оператор УЗИ

Неподходящая артерия, тромбированная, сильно атеросклеротическая или недоступная по данным УЗИ

Повреждение или подозрение на повреждение бедренной или ипсилатеральной наружной подвздошной артерии вследствие травмы

Артерия, которая не пальпируется и не обнаруживается ультразвуком (т.е., если артерия не обнаруживается, то данный участок артерии никогда не должен быть канюлирован)

Нарушение кровообращения (например, синдром Рейно, облитерирующий тромбоангиит)

Глубокие ожоги

Локальная инфекция в месте введения

Катетер, пропитанный антибиотиком, для пациента с аллергией на специфический антибиотик

Относительные противопоказания

Коагулопатия, включая тромбоцитопению или прием антикоагулянтов (в том числе антитромбоцитарных препаратов)*

Локальные искажения анатомических структур, травматические или врожденные, или выраженное ожирение

Хирургическое вмешательство в анамнезе или канюляция, уже проводившаяся в этом месте†

Атеросклероз

Неадекватный коллатеральный кровоток

Неконтактный пациент (при необходимости следует воздействовать седативным средством)

* Антикоагулянтные медикаменты (например, при фибрилляции предсердий) увеличивают риск кровотечения при катетеризации бедренной артерии, однако этот риск должен сопоставляться с повышенным риском тромбоза (например, инсульта) при отмене антикоагулянтной терапии. Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а с пациентом.

† Следует постараться не затрагивать бедренную артерию после хирургического шунтирования сосудов (из-за возможной травмы шунта) и у пациентов с сосудистой недостаточностью в дистальных отделах конечностей (чтобы избежать провоцирующей ишемии).