Обзор дыхательной недостаточности (Overview of Respiratory Failure)

Острая дыхательная недостаточность – это угрожающее жизни пациента ухудшение оксигенации, вывода углекислого газа или, и того, и другого.

При дыхании происходит оксигенация артериальной крови и элиминация углекислого газа из венозной крови. Таким образом, полезно классифицировать дыхательную недостаточность по типу нарушения

Недостаточная оксигенация

Неадекватное выведение углекислого газа (что означает недостаточную вентиляцию)

Многие заболевания влияют на оба процесса.

Обычными проявлениями могут быть одышка, участие в дыхании вспомогательных мышц, учащенное дыхание, тахикардия, потоотделение, цианоз, нарушение сознания и, при отсутствии лечения, притупление болевой чувствительности, остановка дыхания и смерть.

Диагноз ставится на основании клинических данных и подкрепляется анализом газового состава артериальной или венозной крови и/или измерением кислородного насыщения капиллярной крови и рентгенографией грудной клетки.

Несмотря на то, что существуют временные меры, дыхательная недостаточность часто требует помещения в отделение интенсивной терапии и включает в себя коррекцию основного предрасполагающего заболевания, подачу дополнительного кислорода и вентиляционную поддержку при необходимости, возможно с инвазивной механической вентиляцией, неинвазивной механической вентиляцией или высокопоточного кислорода.