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Обзор дыхательной недостаточности (Overview of Respiratory Failure)

Авторы:Bhakti K. Patel, MD, University of Chicago
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Острая дыхательная недостаточность – это угрожающее жизни пациента ухудшение оксигенации, вывода углекислого газа или, и того, и другого.

При дыхании происходит оксигенация артериальной крови и элиминация углекислого газа из венозной крови. Таким образом, полезно классифицировать дыхательную недостаточность по типу нарушения

Многие заболевания влияют на оба процесса.

Обычными проявлениями могут быть одышка, участие в дыхании вспомогательных мышц, учащенное дыхание, тахикардия, потоотделение, цианоз, нарушение сознания и, при отсутствии лечения, притупление болевой чувствительности, остановка дыхания и смерть.

Диагноз ставится на основании клинических данных и подкрепляется анализом газового состава артериальной или венозной крови и/или измерением кислородного насыщения капиллярной крови и рентгенографией грудной клетки.

Несмотря на то, что существуют временные меры, дыхательная недостаточность часто требует помещения в отделение интенсивной терапии и включает в себя коррекцию основного предрасполагающего заболевания, подачу дополнительного кислорода и вентиляционную поддержку при необходимости, возможно с инвазивной механической вентиляцией, неинвазивной механической вентиляцией или высокопоточного кислорода.

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