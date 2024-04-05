Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (НВПД) заключается в подаче положительного давления во время вентиляции через маску, плотно прилегающую к носу или носу и рту.

Шлем-маски, обеспечивающие НВСПД, являются альтернативой для пациентов, которые не переносят стандартные плотно прилегающие к лицу маски. Поскольку они используются у спонтанно дышащих пациентов, НВСПД применяется в основном как форма ИВЛ с поддержкой давления или для обеспечения положительного давления в конце выдоха, хотя может использоваться и режим контроля объема. (Cм. также Неинвазивная Вентиляция с Положительным Давлением.)

Неинвазивная вентиляция с поло... Видео

НВСПД можно использовать как

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППД)

Двухфазная вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях (ДвВСПД)

При ППД постоянное давление сохраняется в течение всего дыхательного цикла без дополнительной поддержки вдоха.

При ДвВСПД врач устанавливает положительное давление вдоха (ПДВд) и положительное давление выдоха (ПДВы), при этом пациент инициирует дыхание.

При использовании любого режима дыхательные пути не защищены, поэтому во избежание аспирации проводить такую вентиляцию можно у пациентов с сохраненными защитными рефлексами в полном сознании, с отсутствием показаний к экстренной хирургии или транспортировке на другой этаж для длительных процедур. Пациенты с притупленной чувствительностью и обильной секрецией не являются подходящими кандидатами. Также следует избегать НВСПД у больных с нестабильной гемодинамикой и наличием признаков застоя в желудке, как при илеусе, кишечной непроходимости или беременности. При таких состояниях заглатывание большого объема воздуха может привести к рвоте и опасной для жизни аспирации. Кроме того, ПДВд должно быть установлено ниже давления открытия пищевода (20 см H2O), чтобы избежать попадания воздуха в желудок.

Показаниями к переходу на эндотрахеальную интубацию и стандартную ИВЛ являются шок или частые аритмии, ишемия миокарда, нарушение дыхания, перевозка в лабораторию канюляции сердца или операционную, где необходимо контролировать состояние дыхательных путей и обеспечить полную вентиляцию.

НВСПД можно использовать в амбулаторных условиях. Например, ППД часто используют у пациентов с обструктивным апноэ сна, тогда как ДвВСПД можно использовать у пациентов с сопутствующим синдромом гиповентиляции вследствие ожирения либо для постоянной вентиляции при нервно-мышечных заболеваниях или заболеваниях грудной клетки.