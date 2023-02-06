Неинвазивная Вентиляция с Положительным Давлением

Показания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением

Показания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением

НВПД в первую очередь используется для задержки и, возможно, предотвращения необходимости в эндотрахеальной интубации, а также для облегчения экстубации у пациентов со спонтанным дыханием. Показания включают:

Тяжелые обострения ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), например, при PaCO2 > 45 мм рт. ст. или рН < 7,30

Кардиогенный отек легких с нарастающей дыхательной недостаточностью

Синдром гиповентиляции вследствие ожирения

Пациенты с иммунодефицитом с нарастающей дыхательной недостаточностью, у которых интубация создает более высокий риск инфекции

Гипоксемическая дыхательная недостаточность

Пациенты с предварительными распоряжениями не интубировать, которые в противном случае потребовали бы интубации

Оптимальный пациент внимателен и готов к сотрудничеству, а также имеет минимальную секрецию дыхательных путей.

В амбулаторных условиях