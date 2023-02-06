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Неинвазивная Вентиляция с Положительным Давлением

Авторы:Bradley Chappell, DO. MHA, Harbor-UCLA Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NIPPV) - это вспомогательное средство для поддержки дыхания без применения инвазивных воздуховодов. Он подается пациенту со спонтанным дыханием через плотно прилегающую маску к носу или к носу и рту. По причине того, что дыхательные пути не защищены, возможна аспирация, поэтому пациент должен быть в полном сознании с сохраненными защитными рефлексами.

(См. также Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)).

НВПД можно использовать как

  • Постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППД)

  • Двухуровневое положительное давление в дыхательных путях (BPAP), которое вызывается дыханием пациента

При ППД постоянное давление сохраняется в течение всего дыхательного цикла без дополнительной поддержки вдоха.

При проведении ДФВ с ПД врач устанавливает положительное давление выдоха (ПДВы, которое является физиологическим эквивалентом СИПАП, и положительное давление конца выдоха [ПДКВ]) и дополнительно положительное давление вдоха (ПДВд).

Показания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением

НВПД в первую очередь используется для задержки и, возможно, предотвращения необходимости в эндотрахеальной интубации, а также для облегчения экстубации у пациентов со спонтанным дыханием. Показания включают:

Оптимальный пациент внимателен и готов к сотрудничеству, а также имеет минимальную секрецию дыхательных путей.

В амбулаторных условиях

Противопоказания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением

Абсолютные противопоказания

  • Остановка сердца или дыхания, или угрожающая остановка сердца

  • Нестабильность гемодинамики или сердечного ритма

  • Тяжелое кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

  • Лицевая деформация или травма

  • Обструкция верхних дыхательных путей

  • Обильные выделения или неспособность очистить выделения

  • Рвота (которая может привести к угрожающей жизни аспирации) или нарушение опорожнения желудка, возникающее при кишечной непроходимости или беременности и увеличивающее риск появления рвоты

  • Неотложные показания к операции или необходимость находиться в условиях, недоступных для тщательного мониторинга при длительных процедурах

  • Притупление болевой чувствительности или неспособность воспринимать инструкции

Осложнения при неинвазивной вентиляция с положительным давлением (НВПД [NIPPV])

Оборудование для неинвазивной Вентиляция с Положительным Давлением

  • Аппарат двухфазной вентиляции легких (или полнофункциональный аппарат ИВЛ)

  • Маска для лица или носовая маска

  • Ремешок на голову для фиксации маски на лице пациента.

  • Подгоночный круг, используемый для определения оптимального размера маски для пациента

Дополнительные рекомендации по неинвазивной вентиляции с положительным давлением

  • ПДВд должно быть установлено ниже давления открытия пищевода (20 см вод. ст.), чтобы избежать попадания воздуха в желудок.

  • Показаниями к переходу на эндотрахеальную интубацию и стандартную ИВЛ являются угнетение бодрствования и транспортировка в операционную, где необходимо контролировать состояние дыхательных путей и обеспечивать полную вентиляцию.

Положение пациента при проведении неинвазивной вентиляции с положительным давлением (НВПД [NIPPV])

  • Пациент может сидеть в вертикальном или полулежачем положении.

Пошаговое описание неинвазивной вентиляции с положительным давлением

  • Определить подходящий размер маски для лица, установив колесико подгонки на переносицу пациента и вращая колесико до тех пор, пока не будет выбран размер, покрывающий весь рот.

  • Закрепите лобную часть ремешка на голове пациента. Не закрепляйте ремешок слишком туго. Поместите один или два пальца под ремень, а затем затяните его.

  • Пристегните нижние ремни к маске с каждой стороны.

  • Прикрепите верхнюю часть маски к ремешку на лбу. Для создания оптимального комфорта для пациента верхняя часть маски может иметь точную регулировку: внутрь и наружу, вверх и вниз.

  • Подсоедините трубку для вентиляции легких с двухфазным положительным давлением к пациенту так, чтобы клапан выброса углекислого газа был направлен в сторону от пациента.

  • Типичные начальные настройки давления при двухфазной вентиляции с положительным давлением в дыхательных путях: положительное давление в дыхательных путях при вдохе (IPAP) = 10–12 см вод.ст. и положительное давление в дыхательных путях при вдохе (EPAP) = 5–7 см вод.ст.

  • Отрегулируйте положение маски по мере необходимости, чтобы поддерживать хорошее прилегание к лицу. Небольшая утечка воздуха, например, 5 л/минуту, считается незначительной.

  • Последующее наблюдение за пациентом, начиная с 30-ой минуты после начала ДвВСПД, для оценки хода вентиляции и комфортности пациента и по необходимости увеличения IPAP до 15-20 см вод. ст.

Дальнейший уход неинвазивной вентиляции с положительным давлением

  • После начала НВЛ важно провести тщательный мониторинг пациентов, выявить тех, чье состояние не улучшается (обычно в течение 1–2 часов) и, следовательно, тех, кому может потребоваться интубация трахеи. Периодическое исследование газов крови может помочь в дальнейшем ведении пациентов.

Советы и рекомендации по неинвазивной вентиляции с положительным давлением

  • Для обеспечения комфорта и согласия надеть маску, просите пациентов самостоятельно держать её перед своим лицом, прежде чем закрепить ремни.

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