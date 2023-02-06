Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NIPPV) - это вспомогательное средство для поддержки дыхания без применения инвазивных воздуховодов. Он подается пациенту со спонтанным дыханием через плотно прилегающую маску к носу или к носу и рту. По причине того, что дыхательные пути не защищены, возможна аспирация, поэтому пациент должен быть в полном сознании с сохраненными защитными рефлексами.
(См. также Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)).
НВПД можно использовать как
Постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППД)
Двухуровневое положительное давление в дыхательных путях (BPAP), которое вызывается дыханием пациента
При ППД постоянное давление сохраняется в течение всего дыхательного цикла без дополнительной поддержки вдоха.
При проведении ДФВ с ПД врач устанавливает положительное давление выдоха (ПДВы, которое является физиологическим эквивалентом СИПАП, и положительное давление конца выдоха [ПДКВ]) и дополнительно положительное давление вдоха (ПДВд).
Показания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением
НВПД в первую очередь используется для задержки и, возможно, предотвращения необходимости в эндотрахеальной интубации, а также для облегчения экстубации у пациентов со спонтанным дыханием. Показания включают:
Тяжелые обострения ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), например, при PaCO2 > 45 мм рт. ст. или рН < 7,30
Кардиогенный отек легких с нарастающей дыхательной недостаточностью
Пациенты с иммунодефицитом с нарастающей дыхательной недостаточностью, у которых интубация создает более высокий риск инфекции
Пациенты с предварительными распоряжениями не интубировать, которые в противном случае потребовали бы интубации
Оптимальный пациент внимателен и готов к сотрудничеству, а также имеет минимальную секрецию дыхательных путей.
В амбулаторных условиях
СИПАП-терапия часто используется для пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна.
ДФВ с ПД может использоваться у пациентов с сопутствующим обструктивным апноэ сна вследствие ожирения или для постоянной вентиляции при нервно-мышечных заболеваниях или заболеваниях стенки грудной клетки.
Противопоказания к неинвазивной вентиляции с положительным давлением
Абсолютные противопоказания
Остановка сердца или дыхания, или угрожающая остановка сердца
Нестабильность гемодинамики или сердечного ритма
Тяжелое кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта
Лицевая деформация или травма
Обструкция верхних дыхательных путей
Обильные выделения или неспособность очистить выделения
Рвота (которая может привести к угрожающей жизни аспирации) или нарушение опорожнения желудка, возникающее при кишечной непроходимости или беременности и увеличивающее риск появления рвоты
Неотложные показания к операции или необходимость находиться в условиях, недоступных для тщательного мониторинга при длительных процедурах
Притупление болевой чувствительности или неспособность воспринимать инструкции
Осложнения при неинвазивной вентиляция с положительным давлением (НВПД [NIPPV])
Возможна аспирация в незащищенные дыхательные пути
Баротравма, включая неосложненный пневмоторакс и напряженный пневмоторакс
Оборудование для неинвазивной Вентиляция с Положительным Давлением
Аппарат двухфазной вентиляции легких (или полнофункциональный аппарат ИВЛ)
Маска для лица или носовая маска
Ремешок на голову для фиксации маски на лице пациента.
Подгоночный круг, используемый для определения оптимального размера маски для пациента
Дополнительные рекомендации по неинвазивной вентиляции с положительным давлением
ПДВд должно быть установлено ниже давления открытия пищевода (20 см вод. ст.), чтобы избежать попадания воздуха в желудок.
Показаниями к переходу на эндотрахеальную интубацию и стандартную ИВЛ являются угнетение бодрствования и транспортировка в операционную, где необходимо контролировать состояние дыхательных путей и обеспечивать полную вентиляцию.
Положение пациента при проведении неинвазивной вентиляции с положительным давлением (НВПД [NIPPV])
Пациент может сидеть в вертикальном или полулежачем положении.
Пошаговое описание неинвазивной вентиляции с положительным давлением
Определить подходящий размер маски для лица, установив колесико подгонки на переносицу пациента и вращая колесико до тех пор, пока не будет выбран размер, покрывающий весь рот.
Закрепите лобную часть ремешка на голове пациента. Не закрепляйте ремешок слишком туго. Поместите один или два пальца под ремень, а затем затяните его.
Пристегните нижние ремни к маске с каждой стороны.
Прикрепите верхнюю часть маски к ремешку на лбу. Для создания оптимального комфорта для пациента верхняя часть маски может иметь точную регулировку: внутрь и наружу, вверх и вниз.
Подсоедините трубку для вентиляции легких с двухфазным положительным давлением к пациенту так, чтобы клапан выброса углекислого газа был направлен в сторону от пациента.
Типичные начальные настройки давления при двухфазной вентиляции с положительным давлением в дыхательных путях: положительное давление в дыхательных путях при вдохе (IPAP) = 10–12 см вод.ст. и положительное давление в дыхательных путях при вдохе (EPAP) = 5–7 см вод.ст.
Отрегулируйте положение маски по мере необходимости, чтобы поддерживать хорошее прилегание к лицу. Небольшая утечка воздуха, например, 5 л/минуту, считается незначительной.
Последующее наблюдение за пациентом, начиная с 30-ой минуты после начала ДвВСПД, для оценки хода вентиляции и комфортности пациента и по необходимости увеличения IPAP до 15-20 см вод. ст.
Дальнейший уход неинвазивной вентиляции с положительным давлением
После начала НВЛ важно провести тщательный мониторинг пациентов, выявить тех, чье состояние не улучшается (обычно в течение 1–2 часов) и, следовательно, тех, кому может потребоваться интубация трахеи. Периодическое исследование газов крови может помочь в дальнейшем ведении пациентов.
Советы и рекомендации по неинвазивной вентиляции с положительным давлением
Для обеспечения комфорта и согласия надеть маску, просите пациентов самостоятельно держать её перед своим лицом, прежде чем закрепить ремни.