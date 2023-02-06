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Выполнение чрескожной крикотиреотомии

Авторы:Bradley Chappell, DO. MHA, Harbor-UCLA Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023

При крикотиреотомии, будь то традиционная хирургическая крикотиреотомия или чрескожная крикотиреотомия с использованием проволочного направителя, делают разрез кожи и крикотиреоидной мембраны, через которые в трахею вводят воздуховод. Крикотиротомия, как правило, выполняется в экстренном порядке, когда эндотрахеальная интубация противопоказана или невозможна при других методах введения трубки, а нерадикальные методы восстановления проходимости дыхательных путей и вентиляции (например, надгортанное устройства, такие как ларингеальная маска) не способны обеспечить адекватную вентиляцию и оксигенацию пациента.

(См. также Установление и контроль проходимости дыхательных путей).

Крикотиреотомия с использованием проволочного направителя аналогична методу Сельдингера (канюляция по проволочному направителю), применяющемуся для канюляции центральных вен, и может быть более подходящей для операторов с недостаточным хирургическим опытом.

Крикотиреотомия с помощью иглы – временный метод, в котором используется ангиокатетер 12–14 калибра, прикрепленный к струйному вентилятору; данный метод крикотиреотомии является предпочтительным для детей < 10 лет. Этот прибор может быть легко собран путем прикрепления ангиокатетера к шприцу объемом 3 мл со снятым поршнем. Затем адаптер, состоящий из эндотрахеальной трубки (ЭТ) диаметром 6,5 мм, прикрепляется к шприцу, и пациент вентилируется с помощью мешка Амбу, прикрепленного к адаптеру ЭТ трубки.

Показания к чрескожной крикотиреотомии

Апноэ, тяжелая дыхательная недостаточность или угрожающая остановка дыхания, требующая эндотрахеальной интубации, и др.

  • Неудачные попытки оротрахеальной или назотрахеальной интубации с невозможностью оксигенировать или проводить искусственную вентиляцию с помощью альтернативных методов (например, мешком Амбу, ларингеальным масочным воздуховодом, надгортаннным воздуховодом)

  • Противопоказания к оротрахеальной или назотрахеальной интубации, такие как массивное кровоизлияние в ротовую полость, тяжелая лицевая травма или объёмное образование в этой области по причине наличия опухоли

Противопоказания к чрескожной крикотиреотомии

Абсолютные противопоказания

  • В возрасте < 8 лет

Относительные противопоказания

  • Невозможность идентифицировать ориентиры из-за значительного повреждения гортани, щитовидного или перстневидного хряща

  • Частичное или полное рассечение дистальной трахеи

  • Возраст 8–12 лет (возрастные ограничения без окончательного консенсуса экспертов могут варьировать)

Осложнения при чрескожной крикотиреотомии

Ранние осложнения, которые распознаются сразу или в течение нескольких часов после крикотиреотомии, включают следующее:

  • Кровотечение, иногда неконтролируемое

  • Попадание трубки в ткани шеи, а не в трахею, обычно немедленно распознается по отсутствию дыхательных шумов при аускультации легких и устраняется путем введения трубки в трахею

  • Травма или перфорация задней части трахеи

  • Травмы гортани, голосовых связок или щитовидной железы

Поздние осложнения, которые распознаются в течение нескольких недель или месяцев после крикотиреотомии, включают следующее:

  • Прогрессирующая обструкция дыхательных путей вследствие подсвязочного стеноза и разрастание грануляционной ткани вокруг стомы

  • Изменения голоса, которые носят хронический характер, но могут исчезнуть со временем

  • Раневая инфекция

Оборудование для выполнения чрескожной крикотиреотомии

  • Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод) и стерильная марля

  • Стерильные простыни

  • Стерильные перчатки и халат вместе со средствами защиты для глаз и лица (универсальные меры предосторожности)

  • Местный анестетик (например, 1% или 2% раствор лидокаина с адреналином, игла 25-го калибра, шприц, объёмом около 3 мл)

  • Устройство "катетер на игле", способное вмещать проволочный направитель, прикрепленный к шприцу на 3–6 мл, наполовину заполненному физиологическим раствором

  • Гибкий проволочный направитель в пластиковом корпусе

  • Воздуховод (трахеальная трубка), имеющий пластиковую надувную манжету и съемный внутрипросветный изогнутый тупоконечный расширитель (облегчающий введение)

  • #15 лезвие скальпеля

  • Источник всасывания и аспирационный катетер

  • Мешок-клапан-маска и источник кислорода

  • Оборудование для контроля за пациентом, включая кардиомонитор, пульсоксиметр, монитор артериального давления (неинвазивный)

  • Капнометр (монитор парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха), при наличии

Некоторые коммерчески доступные наборы содержат всё нижеперечисленное или некоторое: воздуховод, проволочный направитель, шприц и катетер с внутренней иглой.

Дополнительные факторы при перкутанной крикотиротомии

  • Крикотиреоидная мембрана должна быть легко идентифицируемой, так как часто при использовании техники проволочного направителя разрез на коже изначально не делается. Анатомические деформации делают крикотиреоидную мембрану менее идентифицируемой.

  • Стерильная техника необходима для предотвращения локального микробного загрязнения во время процедуры.

Соответствующая анатомия для чрескожной крикотиреотомии

  • Перстнещитовидная мембрана располагается между щитовидным хрящом и перстневидным хрящом. Толщина ее составляет приблизительно 1 см в продольном направлении и 2–3 см в поперечном. Хрящи трахеи простираются каудально от крикоидного хряща до яремной выемки грудины.

  • Область, окружающая мембрану щитовидной железы, богата кровеносными сосудами (верхние щитовидные артерии и относительно редкий вариант щитовидной железы).

Неотложная нижняя ларинготомия

Пациент находится в положении лежа на спине с вытянутой шеей. После стерильной подготовки гортань захватывают одной рукой, а лезвием делают вертикальный надрез кожи и подкожной клетчатки по средней линии, а также горизонтальный надрез перстнещитовидной мембраны. Через разрез в трахею можно поместить эндотрахеальную трубку или трахеостомическую трубку.

Положение пациента при проведении чрескожной крикотиреотомии

  • Разместите пациента в положение лежа на спине и, если травма шейного отдела позвоночника не является проблемой, выполните переразгибание шеи. При крикотиреотомии положение человека, нюхающего утренний воздух не является обязательным.

Пошаговое описание чрескожной крикотиротомии

  • Необходимо насколько это возможно обеспечить адекватную оксигенацию и вентиляцию легких на протяжении всей этой процедуры, используя мешок Амбу или ларингеальную маску и дополнительный кислород (высокпоточная оксигенация, если есть возможность).

  • Проверяйте манжету баллона трахеальной трубки на герметичность с помощью шприца, чтобы наполнить ее воздухом. Затем выпустите его из баллона.

  • Пальцем в перчатке нанесите небольшое количество водорастворимой смазки на расширитель/систему воздуховодов, включая баллонную манжету.

  • Прикрепите шприц, наполовину заполненный солевым раствором, к вводной игле.

  • Определите эластический конус гортани. Палец следует переместить в каудальном направлении от выступа гортани (наиболее выступающей части переднего щитовидного хряща) до прощупывания мембраны щитовидной железы, пальпируемой в качестве перехода между каудальным концом щитовидного хряща и перстневидным хрящом.

  • Подготовьте переднюю часть шеи с помощью очищающего средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, и оберните шею стерильной салфеткой.

  • Если пациент в состоянии ощущать боль, то введите местный анестетик вдоль предполагаемого места разреза кожи (см. следующий тезис).

  • Стабилизируйте положение гортани недоминирующей рукой, придерживая большим и средним пальцами боковые стороны щитовидного хряща. Поддерживайте стабилизацию до тех пор, пока катетер дыхательных путей не будет на месте.

  • Некоторые хирурги производят срединный продольный, длиной 2-3 см, разрез скальпелем кожи и подкожных тканей над крикотиреоидной мембраной.

  • К игле (обычно входящей в состав катетера) присоединяют шприц, содержащий жидкость, и вводят иглу через мембрану щитовидной железы, направляя под углом около 45 градусов. По мере продвижения вперед удерживайте противодавление на поршень шприца.

  • Убедитесь в том, что игла находиться в дыхательных путях, ощутив щелчок при вхождении иглы в трахею, и увидев входящий в шприц воздух в виде пузырьков в изотоническом растворе. В случае возврата воздуха сразу же прекратите продвижение иглы.

  • Выньте шприц из иглы. Если катетер находится над иглой, продвиньте катетер и выньте иглу.

  • Пропустите гибкий наконечник проводника через иглу или катетер в трахею.

  • Крепко удерживая проволочный направитель, осторожно извлеките иглу или катетер, оставляя проволочный направитель на месте.

  • Сделайте кожный разрез непосредственно под местом введения проволочного направителя (если это не было сделано ранее), чтобы облегчить прохождение тупоконечного расширителя и дыхательной трубки, которые продвигаются как единое целое в трахею. Осторожно направьте расширитель по проволочному направителю. Убедитесь, что проволочный направитель полностью проходит через расширитель и что перед началом продвижения проволочного направителя его проксимальный конец находится под контролем (чтобы проводник не терялся в дыхательных путях).

  • Необходимо провести дальнейшее рассечение участка для облегчения прохождения устройства через ткани и в трахею. При значительном сопротивлении прохождению попробуйте использовать мягкое, но постоянное усилие, вращая модуль по мере его продвижения, используя также дальнейшее рассечение тканей по мере необходимости. Полностью введенный канюля и фланец катетера для аспирации дыхательных путей должны находиться на одном уровне с кожей.

  • Выньте проволочный направитель и расширитель.

  • Надуйте баллонную манжету до минимального объема, необходимого для эффективной вентиляции.

  • Возобновите вентиляцию, используя только что установленный воздуховод.

  • Закрепите устройство на месте, используя бинт или пластырь, продетый через фланцы катетера.

  • Когда катетер установлен, правильность его расположения в дыхательных путях подтверждают с помощью аускультации и определения углекислого газа в конце выдоха.

Дальнейший уход за пациентом после чрескожной крикотиреотомии

  • Для подтверждения правильного положения катетера может быть выполнена рентгенография органов грудной клетки.

  • Крикотиротомию обычно рассматривают как переходный этап к более длительной трахеостомии, которая обычно выполняется в течение 72 часов после начальной экстренной крикотиротомия. Считается, что переход на трахеостомию снижает риск подсвязочного стеноза; однако нет убедительных литературных данных, подтверждающих обязательность такого перехода.

Советы и рекомендации касательно чрескожной крикотиреотомии

  • Для контроля любого значительного кровотечения из-за вертикального разреза кожи часто используется электрокаустическое устройство с питанием от батарейки.

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