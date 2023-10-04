Острый бериллиоз – это химический пневмонит, приводящий к развитию диффузных паренхиматозных воспалительных инфильтратов и неспецифического внутриальвеолярного отека. В настоящее время острый бериллиоз встречается редко, поскольку в большинстве отраслей промышленности уменьшен уровень вредного воздействия.

Хронический бериллиоз продолжает встречаться в отраслях промышленности, где используется сам бериллий и его сплавы. Заболевание отличается от большинства пневмокониозов, поскольку является клеточной реакцией гиперчувствительности. Т-клетки сенсибилизируются к бериллию и затем при его повторном воздействии пролиферируют. Это приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов (таких как фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-2 и гамма-интерферон) и гранулематозному воспалению. Пролиферация Т-клеток из легких или крови при воздействии бериллия in vitro лежит в основе теста пролиферации лимфоцитов с бериллием [BeLPT], который используется в клинической практике для определения иммунной сенсибилизации к бериллию.

Типичным патологическим признаком является диффузная гранулематозная реакция легочных, прикорневых и/или средостенных лимфатических узлов, гистологически неотличимая от саркоидоза.

Риск перехода от воздействия бериллия к сенсибилизации к бериллию является многофакторным, включая дозу воздействия, продолжительность воздействия и генетические факторы.

Исследования показали, что примерно у 1–18% рабочих, подвергшихся воздействию бериллия, развивается бериллиевая сенсибилизация (определяемая по положительной пролиферации лимфоцитов крови к солям бериллия in vitro), а у 6%-8% рабочих прогрессирует хроническая бериллиевая болезнь (1) У работников, подвергающихся опосредованному воздействию, например у административного персонала и охранников, также может развиться сенсибилизация и заболевание, но реже.