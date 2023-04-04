Тяжесть оценивается в зависимости от пораженного органа, так, например, только при вовлечении легкого проводят

Исследование функции легких

На ранних стадиях заболевания исследование функции легких часто дает нормальные результаты, однако, на поздних стадиях наблюдаются рестриктивные нарушения и уменьшение диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO). В некоторых случаях наблюдаются обструктивные нарушения, что указывает на поражение слизистой оболочки бронхов. Добавление теста с 6-минутной ходьбой может более полно охарактеризовать функциональные нарушения, чем результаты одних только функциональных тестов легких. У пациентов с обширным поражением легких сатурация в покое может быть нормальной, но при физических нагрузках возможно снижение уровня насыщения крови кислородом.

Рекомендуемые стандартные скрининговые анализы для внелегочного заболевания включают:

ЭКГ в 12 отведениях, холтеровское мониторирование и эхокардиография

Офтальмологическое обследование с помощью щелевой лампы

Анализ крови для оценки функции почек и печени

Уровень кальция в сыворотке и 24-часовая экскреция кальция с мочой

Проведение визуализационных исследований часто необходимо для выявления внелегочного саркоидоза. Кардиомагнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием гадолинием и без него может быть целесообразной для пациентов с сердечными симптомами. У пациентов с неврологическими симптомами может потребоваться МРТ головного мозга или позвоночника с или без гадолиния. Сканирование костей и электромиография могут быть целесообразны для пациентов с ревматологическими симптомами. ПЭТ-сканирование является наиболее чувствительным тестом для выявления саркоидоза костей и других форм внелегочного саркоидоза и используется вместе с МРТ у пациентов с поражением сердца. КТ органов брюшной полости с рентгеноконтрастированием проводится в редких случаях и позволяет выявить поражение печени или селезенки в виде увеличения размеров органов и очагов уменьшения накопления контрастного вещества. Вместо сцинтиграфии всего тела с галлием в настоящее время в основном проводят ПЭТ. Если доступно сканирование галлия, оно может предоставить полезные подтверждающие доказательства при отсутствии подтверждения ткани. Симметричное повышенное накопление галлия в медиастинальных и прикорневых лимфоузлах («лямбда»-симптом), а также в слезных и слюнных железах (симптом «панды») очень характерны для саркоидоза. Отрицательный результат у больных, получающих преднизолон, не является достоверным.

Лабораторные исследования играют дополнительную роль в установлении диагноза и определения распространенности поражения. В общем развернутом анализе крови может наблюдаться анемия, эозинофилия или лейкопения. Для выявления гиперкальциемии необходимо измерить уровень кальция в сыворотке. Концентрация азота мочевины в крови, креатинин и печеночные ферменты могут быть увеличены при почечном и печеночном саркоидозе. Общий белок может быть увеличен из-за гипергаммаглобулинемии. Повышение скорости оседания эритроцитов является распространенной, но неспецифической находкой. Определение содержания кальция в суточной моче рекомендуется для исключения гиперкальциурии, даже у больных с нормальными показателями сывороточного кальция. Повышение концентрации ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови также может предполагать саркоидоз, но не является специфичным; его концентрация может быть увеличена при других заболеваниях (гипертиреозе, диабете, болезни Гоше, силикозах, микобактериальной инфекции, грибковых инфекциях, гиперчувствительном пневмоните, лимфомах). Для оценки приверженности к лечению кортикостероидами, может быть полезно определение уровня ангиотензин-конвертирующего фермента (АПФ). Уровни АПФ резко уменьшаются даже у пациентов, которые получают низкие дозы кортикостероидов.

Бронхоальвеолярный лаваж должен быть проведен вместе с биопсией во время бронхоскопии для исключения возможного присоединения инфекции (например, когда результаты менее инвазивных методов исследования, таких как визуализация, не имеют картины, характерной для саркоидоза) и для исключения других форм интерстициальных заболеваний легких, если диагноз саркоидоза сомнительный. Результаты исследования варьируют в широких пределах, но лимфоцитоз (лимфоциты > 15%), отношение CD4+/CD8+> 3,5 являются диагностическими при наличии соответствующей клинической картины. Однако отсутствие этих изменений не исключает саркоидоз.