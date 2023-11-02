Электрокардиография (ЭКГ) при патологии легких

Электрокардиография является полезным дополнением к другим легочным исследованиям, так как дает информацию о состоянии правых отделов сердца, обусловленными заболеваниями легких, такими как легочная гипертензия и тромбоэмболия легочной артерии.

(См. также Электрокардиография при патологиях сердечно-сосудистой системы (Electrocardiography in cardiovascular disorders)).

Хроническая легочная гипертензия приводит к формированию гипертрофии и дилатации правого предсердия и желудочка; на ЭКГ появляется как зубец Р с высокой амплитудой (легочный зубец Р), депрессия сегмента ST в отведениях II, III, aVF, отклонение электрической оси сердца вправо, сдвиг вектора зубца Р вниз, плохое нарастание зубца R в грудных отведениях.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) имеет свои особенности: низкий вольтаж зубцов из-за интерпозиции гипервоздушных легких между электродами ЭКГ и сердцем.

Легочная эмболия (субмассивная или массивная) приводит к острой перегрузке или недостаточности правого желудочка, которая проявляется (не в большинстве случаев) отклонением электрической оси вправо (зубец R > зубца S в V1), углублением зубца S в I отведении, углублением зубца Q в III отведении, подъемом сегмента ST и инверсией зубца Т в III и грудных отведениях (феномен S1Q3T3). Иногда появляется блокада правой ножки пучка Гиса. Синусовая тахикардия является наиболее распространенным признаком на ЭКГ при эмболии легочной артерии.