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Pneumocystis jiroveciiПневмония, обусловленная Пневмоциста Каринии

Авторы:Sanjay Sethi, MD, University at Buffalo, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Pneumocystis jirovecii, атипичный грибок, является распространенной причиной пневмонии у пациентов с иммуносупрессией, особенно у тех, кто инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также у тех, кто получает системные кортикостероиды Симптомы включают лихорадку, одышку и сухой кашель. Диагноз ставится при выявлении возбудителя в образце индуцированной мокроты или образце, взятом при бронхоскопии. Лечение проводится антибиотиками, обычно используется триметоприм/сульфаметоксазол или дапсон плюс триметоприм, клиндамицин/примахин, атоваквон или пентамидин. Пациенты с PaO2 < 70 мм рт. ст. или с насыщением кислородом < 92% получают системные кортикостероиды. При своевременном лечении прогноз благоприятный.

(См. также Обзор пневмонии (Overview of Pneumonia) и Пневмония у пациентов с иммунодефицитом (Pneumonia in Immunocompromised Patients)).

Pneumocystis jirovecii – повсеместно распространенный микроорганизм, который передается воздушно-капельным путем и не вызывает заболевание у иммунокомпетентных пациентов. Тем не менее, некоторые пациенты подвержены риску развития пневмонии, вызванной P. jirovecii:

  • Пациенты с ВИЧ-инфекцией и количеством CD4+ Т-лимфоцитов < 200/микролитр или < 14%

  • Перенесшие операцию трансплантации органов

  • Пациенты со злокачественными гематологическими заболеваниями

  • Пациенты, принимающие кортикостероиды или иные иммунодепрессивные препараты

С появлением эффективной антиретровирусной терапии частота инфекции, вызванной Pneumocystis jirovecii, у пациентов с ВИЧ-инфекцией резко снизилась. Тем не менее пациенты, которые не знают о том, что у них ВИЧ или не принимают антиретровирусную терапию, остаются в группе высокого риска развития пневмонии P. jirovecii.

У большинства пациентов присутствуют лихорадка, диспноэ и сухой непродуктивный кашель, который развивается в течение нескольких недель (ВИЧ-инфекция) или в течение нескольких дней (иные причины нарушения клеточно-опосредованного иммунитета). Одышка является распространенным явлением.

Диагностика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii

  • Рентгенография грудной клетки

  • Пульсоксиметрия

  • Гистологическое исследование

У большинства пациентов физикальное обследование выявляет лихорадку и тахипноэ. Для диагностики пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, пациенты должны пройти рентгенографию грудной клетки и оценку оксигенации с помощью пульсоксиметрии.

Рентген грудной клетки позволяет выявить диффузные двусторонние прикорневые инфильтраты, однако у 20–30% пациентов патологические изменения отсутствуют. КТ-сканирование часто выявляет инфильтраты по типу "матового стекла", даже когда результаты рентгенографии грудной клетки в норме.

Гипоксемия может присутствовать, даже если на рентгеновских снимках грудной клетки инфильтрат отсутствует; этот результат может быть важным ключевым моментом для диагноза. Если пульсоксиметрия нормальная, то часто проводят измерение газового состава артериальной крови (ГАК), чтобы оценить увеличение альвеолярно-артериального градиента кислорода.

Здравый смысл и предостережения

  • Для пациентов с иммунодефицитом, у которых присутствует сухой непродуктивный кашель и аномальные результаты рентгенографии грудной клетки или пульсоксиметрии, выполняется дальнейшее тестирование на P. jirovecii.

Если выполнено исследование функции легких, то оно демонстрирует измененную диффузионную способность (хотя легочные функциональные тесты редко проводятся в качестве диагностических при пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii).

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Повышение уровня бета-D-глюкана и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови неспецифично, но может подтвердить диагноз.

Для подтверждения диагноза необходимо обнаружитьPneumocystis jirovecii в образцах выделений из дыхательных путей. Выявление возбудителя с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) имеет самую высокую диагностическую эффективность. Часто используется метод прямого флуоресцентного окрашивания моноклональными антителами. Можно использовать красители на основе метенаминового серебра, красителей Гимзы, Райта-Гимзы, модифицированные красители Грокотта или Вейгерта-Грама, но они менее чувствительны. К подходящим респираторным образцам относятся образцы мокроты (обычно индуцированной) и бронхоальвеолярный лаваж или эндотрахеальный аспират (у интубированных пациентов). Если образец индуцированной мокроты показал отрицательные результаты, следует провести бронхоскопию с лаважем, поскольку образец жидкости БАЛ имеет гораздо более высокую чувствительность.

Лечение пневмоцистной пневмонии

  • Триметоприм/сульфаметоксазол

  • Кортикостероиды, если парциальное давление артериального кислорода (PaO2) < 70 мм рт. ст. или показатели пульсоксиметрии при вдыхании комнатного воздуха < 92%

Лечение проводится с помощью триметоприма/сульфаметоксазола (Ко-тримоксазол). Лечение может быть начато прежде, чем будет подтвержден диагноз, поскольку кисты P. jirovecii сохраняются в легких в течение нескольких недель. Нежелательные эффекты чаще возникают у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) и включают сыпь, нейтропению, гепатит и лихорадку.

В альтернативные схемы лечения, которые также можно использовать в течение 21 дня, входят

  • Триметоприм с дапсоном

  • Клиндамицин в сочетании с примахином

  • Пентамидин

  • Атоваквон (при пневмонии легкой степени тяжести)

Основным ограничением пентамидина является высокая частота токсичных побочных эффектов, включая острую почечную недостаточность, гипотензию и гипогликемию.

Дополнительное лечение кортикостероидами рекомендуется пациентам с PaO2 < 70 мм рт. ст. или пульсоксиметрией < 92% при дыхании комнатным воздухом. Дозу кортикостероидов снижают в течение 21 дня.

Прогноз при пневмонии, обусловленной инфекцией Pneumocystis jirovecii

Общая смертность среди пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной P. jirovecii, высока. Факторы риска, увеличивающие смертность, могут включать пневмонию, вызываемую P. jirovecii в анамнезе, пожилой возраст и для ВИЧ-инфицированных пациентов – содержание клеток CD4+Т-клеток < 50 клеток/мкл.

Профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, перенесшие P. jirovecii пневмонию или имеющие количество CD4 + Т-клеток < 200 клеток/мкл, должны получить профилактику с помощью ко-тримоксазола; если этот антибиотик не переносится, можно использовать дапсон или аэрозольный пентамидин. Эти профилактические схемы также показаны многим пациентам без ВИЧ-инфекции, которые подвержены риску развития пневмонии, вызванной P. jirovecii.

Основные положения

  • Пневмонию, вызванную P. jirovecii, подозревают у пациентов с ослабленным иммунитетом, даже если они имеют легкие респираторные симптомы и нормальный результат рентгенографии органов грудной клетки.

  • Проведите гистопатологическое исследование индуцированной мокроты или образцов, полученных при бронхоскопии.

  • Если парциальное давление артериального кислорода PaO2 < 70 мм рт. ст., пациентам назначается триметоприм/сульфаметоксазол с добавлением кортикостероидов.

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