Pneumocystis jiroveciiПневмония, обусловленная Пневмоциста Каринии

Pneumocystis jirovecii, атипичный грибок, является распространенной причиной пневмонии у пациентов с иммуносупрессией, особенно у тех, кто инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также у тех, кто получает системные кортикостероиды Симптомы включают лихорадку, одышку и сухой кашель. Диагноз ставится при выявлении возбудителя в образце индуцированной мокроты или образце, взятом при бронхоскопии. Лечение проводится антибиотиками, обычно используется триметоприм/сульфаметоксазол или дапсон плюс триметоприм, клиндамицин/примахин, атоваквон или пентамидин. Пациенты с PaO2 < 70 мм рт. ст. или с насыщением кислородом < 92% получают системные кортикостероиды. При своевременном лечении прогноз благоприятный.

(См. также Обзор пневмонии (Overview of Pneumonia) и Пневмония у пациентов с иммунодефицитом (Pneumonia in Immunocompromised Patients)).

Pneumocystis jirovecii – повсеместно распространенный микроорганизм, который передается воздушно-капельным путем и не вызывает заболевание у иммунокомпетентных пациентов. Тем не менее, некоторые пациенты подвержены риску развития пневмонии, вызванной P. jirovecii:

Пациенты с ВИЧ-инфекцией и количеством CD4+ Т-лимфоцитов < 200/микролитр или < 14%

Перенесшие операцию трансплантации органов

Пациенты со злокачественными гематологическими заболеваниями

Пациенты, принимающие кортикостероиды или иные иммунодепрессивные препараты

С появлением эффективной антиретровирусной терапии частота инфекции, вызванной Pneumocystis jirovecii, у пациентов с ВИЧ-инфекцией резко снизилась. Тем не менее пациенты, которые не знают о том, что у них ВИЧ или не принимают антиретровирусную терапию, остаются в группе высокого риска развития пневмонии P. jirovecii.

У большинства пациентов присутствуют лихорадка, диспноэ и сухой непродуктивный кашель, который развивается в течение нескольких недель (ВИЧ-инфекция) или в течение нескольких дней (иные причины нарушения клеточно-опосредованного иммунитета). Одышка является распространенным явлением.

Диагностика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii Рентгенография грудной клетки

Пульсоксиметрия

Гистологическое исследование У большинства пациентов физикальное обследование выявляет лихорадку и тахипноэ. Для диагностики пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, пациенты должны пройти рентгенографию грудной клетки и оценку оксигенации с помощью пульсоксиметрии. Рентген грудной клетки позволяет выявить диффузные двусторонние прикорневые инфильтраты, однако у 20–30% пациентов патологические изменения отсутствуют. КТ-сканирование часто выявляет инфильтраты по типу "матового стекла", даже когда результаты рентгенографии грудной клетки в норме. Гипоксемия может присутствовать, даже если на рентгеновских снимках грудной клетки инфильтрат отсутствует; этот результат может быть важным ключевым моментом для диагноза. Если пульсоксиметрия нормальная, то часто проводят измерение газового состава артериальной крови (ГАК), чтобы оценить увеличение альвеолярно-артериального градиента кислорода. Здравый смысл и предостережения Если выполнено исследование функции легких, то оно демонстрирует измененную диффузионную способность (хотя легочные функциональные тесты редко проводятся в качестве диагностических при пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii). Клинический калькулятор Альвеолярно-артериальный градиент Повышение уровня бета-D-глюкана и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови неспецифично, но может подтвердить диагноз. Для подтверждения диагноза необходимо обнаружитьPneumocystis jirovecii в образцах выделений из дыхательных путей. Выявление возбудителя с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) имеет самую высокую диагностическую эффективность. Часто используется метод прямого флуоресцентного окрашивания моноклональными антителами. Можно использовать красители на основе метенаминового серебра, красителей Гимзы, Райта-Гимзы, модифицированные красители Грокотта или Вейгерта-Грама, но они менее чувствительны. К подходящим респираторным образцам относятся образцы мокроты (обычно индуцированной) и бронхоальвеолярный лаваж или эндотрахеальный аспират (у интубированных пациентов). Если образец индуцированной мокроты показал отрицательные результаты, следует провести бронхоскопию с лаважем, поскольку образец жидкости БАЛ имеет гораздо более высокую чувствительность. Пневмоцистная пневмония Изображение By permission of the publisher. Из Huang L, Piliero P. In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine. Edited by J Crapo. Philadelphia, Current Medicine, 2005.

Лечение пневмоцистной пневмонии Триметоприм/сульфаметоксазол

Кортикостероиды, если парциальное давление артериального кислорода (PaO2) < 70 мм рт. ст. или показатели пульсоксиметрии при вдыхании комнатного воздуха < 92% Лечение проводится с помощью триметоприма/сульфаметоксазола (Ко-тримоксазол). Лечение может быть начато прежде, чем будет подтвержден диагноз, поскольку кисты P. jirovecii сохраняются в легких в течение нескольких недель. Нежелательные эффекты чаще возникают у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) и включают сыпь, нейтропению, гепатит и лихорадку. В альтернативные схемы лечения, которые также можно использовать в течение 21 дня, входят Триметоприм с дапсоном

Клиндамицин в сочетании с примахином

Пентамидин

Атоваквон (при пневмонии легкой степени тяжести) Основным ограничением пентамидина является высокая частота токсичных побочных эффектов, включая острую почечную недостаточность, гипотензию и гипогликемию. Дополнительное лечение кортикостероидами рекомендуется пациентам с PaO2 < 70 мм рт. ст. или пульсоксиметрией < 92% при дыхании комнатным воздухом. Дозу кортикостероидов снижают в течение 21 дня.

Прогноз при пневмонии, обусловленной инфекцией Pneumocystis jirovecii Общая смертность среди пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной P. jirovecii, высока. Факторы риска, увеличивающие смертность, могут включать пневмонию, вызываемую P. jirovecii в анамнезе, пожилой возраст и для ВИЧ-инфицированных пациентов – содержание клеток CD4+Т-клеток < 50 клеток/мкл.

Профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii Пациенты с ВИЧ-инфекцией, перенесшие P. jirovecii пневмонию или имеющие количество CD4 + Т-клеток < 200 клеток/мкл, должны получить профилактику с помощью ко-тримоксазола; если этот антибиотик не переносится, можно использовать дапсон или аэрозольный пентамидин. Эти профилактические схемы также показаны многим пациентам без ВИЧ-инфекции, которые подвержены риску развития пневмонии, вызванной P. jirovecii.