Обзор пневмонии (Overview of Pneumonia)

Пневмония – это острое инфекционное воспаление легких. Первоначальный диагноз ставится на основании данных рентгенографии органов грудной клетки и клинических исследований. Причины, симптомы, лечение, профилактика и прогноз зависят от того, является ли пневмония бактериальной, микобактериальной, вирусной, грибковой или паразитарной; внебольничной или внутрибольничной; возникает ли она у пациента, находящегося на искусственной вентиляции легких; развивается у иммунокомпетентного пациента или на фоне ослабленного иммунитета.

(См. также Пневмония новорожденных (Neonatal Pneumonia)).

Ежегодно миллионы людей в США заболевают пневмонией (за исключением пневмонии COVID-19). По данным ЦКЗ, в 2021 году от пневмонии умерло более 41 000 человек (1). Пневмония – самая частая внутрибольничная инфекция, имеющая летальный исход, и самая частая общая причина смерти в странах с недостаточным медицинским обеспечением.

Наиболее частой причиной пневмонии у взрослых > 30 лет является в отсутствие продолжающейся вирусной пандемии, такой как COVID-19, является

Бактериальная инфекция

Streptococcus pneumoniae до сих пор является наиболее распространенным возбудителем данного заболевания во всех возрастных группах, лечебных учреждениях и географических регионах. Тем не менее частота инфекции, вызванной S. pneumoniae, снижается из-за увеличения частоты вакцинации и развития коллективного иммунитета. Однако пневмонию могут вызывать любые патогенные микроорганизмы, от вирусов до паразитов. С появлением чувствительных молекулярных методов диагностики вирусы часто признаются причиной пневмонии либо как единственный возбудитель, либо как сопутствующий бактериям патоген.

Дыхательные пути и легкие постоянно подвергаются воздействию патогенных микроорганизмов внешней среды. В частности, верхние дыхательные пути и ротоглотка колонизированы так называемой нормальной флорой. Микроаспирация этих патогенов из верхних дыхательных путей считается обычным явлением, но эти микроорганизмы часто рассматриваются в контексте иммунологических защитных механизмов легких. Пневмония развивается в случаях, когда

Ослабевают защитные механизмы

Макроаспирация приводит к большому скоплению микроорганизмов, что подавляет нормальные защитные механизмы организма

Происходит инвазия специфически вирулентного патогена

В некоторых случаях инфекция развивается, когда патогенные микроорганизмы попадают в легкие посредством кровотока или путем пограничного распространения от грудной стенки или средостения. Другой потенциальный механизм развития пневмонии – это дисбиоз устойчивого микробиома легких.

Защитные факторы верхних дыхательных путей включают IgA слюны, протеолитические ферменты и лизоцим, а также ингибиторы роста, продуцируемые нормальной микрофлорой, и фибронектин, который покрывает слизистую и ингибирует адгезию.

Неспецифическая защита нижних дыхательных путей, включая кашель и мукоцилиарный клиренс, предотвращает инфицирование через воздух. Специфическая защита нижних дыхательных путей обеспечивается патоген-специфичными иммунными механизмами, включая опсонизацию IgA и IgG, антимикробные пептиды, противовоспалительные эффекты сурфактанта, фагоцитоз (альвеолярные макрофаги) и Т-клеточные иммунные реакции. Эти механизмы защищают большинство людей от инфекций.

По многим причинам (системные заболевания, недостаточное питание, госпитализация, антибиотикотерапия) нормальная флора меняется или нарушаются защитные механизмы (изменение психического состояния, курение, назогастральная или эндотрахеальная интубация, расстройства или препараты, подавляющие иммунную систему). В результате патогенные организмы попадают в легкие, начинают размножаться и вызывают пневмонию.

Конкретные возбудители, вызывающие пневмонию, не обнаруживаются у до 50% пациентов даже при интенсивном диагностическом исследовании, в первую очередь, из-за ограничений доступных на сегодня диагностических методов анализа и сложностью получения надлежащих глубоких легочных (альвеолярных) образцов. Но поскольку патогены и исходы лечения, как правило, схожи у пациентов в аналогичных условиях и с аналогичными факторами риска, клинически целесообразно классифицировать пневмонию на

Данная классификация позволяет эмпирически назначать лечение.