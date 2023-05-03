Острый бронхит - это воспаление трахеобронхиального дерева, обычно сопровождающееся инфекцией верхних дыхательных путей при отсутствии хронических заболеваний легких. Причиной почти всегда является вирусная инфекция. Возбудитель определяется редко. Наиболее частый симптом – кашель с мокротой и/или лихорадка. Диагноз ставится основании клинических проявлений. Лечение симптоматическое; обычно применение антибиотиков не требуется. Прогноз благоприятный.
(См. также Кашель у детей (Cough in Children)).
Острый бронхит – частый компонент инфекций верхних дыхательных путей, вызванных риновирусом, вирусом парагриппа, вирусами гриппа A и B , респираторно-синцитиальным вирусом, коронавирусом или метапневмовирусом человека. Такие бактерии, как Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis и Chlamydia pneumoniae, вызывают менее 5% случаев; иногда это возникает во время вспышек. Острый бронхит является частью спектра заболеваний, которые возникают при инфекции SARS-CoV-2; тестирование на этот вирус является уместным. При инфицировании вирусом SARS-CoV-2 более, чем другие симптомы, распространены лихорадка, миалгии, боль в горле, симптомы со стороны ЖКТ, потеря обоняния и вкуса.
Острое воспаление трахеобронхиального дерева у пациентов с хроническими заболеваниями бронхов (например, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких [ХОБЛ], бронхоэктазы, муковисцедоз), считается обострением этого расстройства, а не острым бронхитом. У этих пациентов этиология, лечение и исход болезни отличаются от острого бронхита.
Здравый смысл и предостережения
Симптомы и признаки острого бронхита
Жалобы включают непродуктивный или слабо продуктивный кашель, сопровождающийся симптомами ОРВИ, или предшествующий им. Типичная продолжительность симптомов до полного проявления заболевания составляет около 5 дней и более. Субъективная одышка является результатом боли в грудной клетке, вызванной мышечно-скелетным дискомфортом из-за кашля или стеснения в груди, связанных с бронхоспазмом, а не из-за гипоксии.
Симптомы часто отсутствуют, могут наблюдаться рассеянные сухие хрипы. Мокрота может быть прозрачной или гнойной. Характеристики мокроты не соответствуют конкретной этиологии (т.е., вирусная или бактериальная). Может возникать умеренная лихорадка, но сильная или длительная лихорадка нехарактерна и указывает на грипп, пневмонию или COVID-19.
При выздоровлении кашель остается достаточно долго – в течение 2-3 недель или дольше.
Диагностика острого бронхита
Клиническая оценка
В некоторых случаях следует провести рентгенологическое исследование грудной клетки с целью исключения других заболеваний со схожей клинической картиной
Диагноз ставится на основании клинической картины. Микробиологические исследования обычно не требуются. Тем не менее, пациенты с признаками или симптомами COVID-19 должны быть обследованы на SARS-CoV-2. Если есть высокая клиническая настороженность, основанная на факте контакта с возбудителем и/или клинических признаках, также должна быть рассмотрена необходимость проведения диагностического тестирования на грипп и коклюш.
Пациенты, жалующиеся на одышку, для исключения гипоксемии должны пройти пульсоксиметрию.
Рентген грудной клетки делается, если результаты свидетельствуют о серьезной болезни или пневмонии (например, внешний вид больного, изменения психического статуса, высокая лихорадка, тахипноэ, гипоксемия, хрипы, признаки консолидации или плевральный выпот). Иногда исключением являются пациенты пожилого возраста, так как у них может диагностироваться пневмония без лихорадки и симптомов, выявляемых при аускультации, а проявляющаяся изменением их психического статуса и тахипноэ.
Окрашивание по Граму и бактериологическое исследование мокроты нецелесообразны. Мазки из носоглотки могут быть проверены на грипп и коклюш (pertussis), в случае подозрения на такую патологию (например, для коклюша, стойкого и приступообразного кашля после 10-14 дней болезни, только иногда с характерным судорожным шумным вдохом во время приступа кашля и/или рвотой, контакта с подтвержденным случаем). Исследование на микоплазменную и хламидийную инфекции не влияет на лечение, поэтому и не рекомендуется. Обычно тестирование на вирусы не рекомендуется, поскольку полученные результаты не определяют лечение.
Кашель разрешается в течение 2 недель у 75% пациентов; в остальных 25% может пройти до 8 недель. Пациенты, страдающие кашлем, который ухудшился после первоначального улучшения, а также пациенты с кашлем, длящимся > 8 недель, должны пройти дополнительное обследование, включая рентгенографию органов грудной клетки. Оценка пациента на предмет наличия неинфекционных причин хранического кашля, в том числе астмы, постназального затекания и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обычно выставляется на основании клинических проявлений. При дифференциации кашлевого варианта астмы может потребоваться исследование легочной функции.
Лечение острого бронхита
Симптоматическое лечение (например, ацетаминофен, обильное питье, возможно, противокашлевые средства)
Ингаляционнные бета-агонисты при наличии сухих хрипов
Острый бронхит у здоровых людей – главная причина злоупотребления антибиотиками. Почти все пациенты нуждаются только в симптоматическом лечении (парацетамол и обильное питье). Доказательства, подтверждающие эффективность рутинного применения другого вида симптоматического лечения, например, противокашлевых лекарственных средств, муколитиков и бронходилататоров, являются неубедительными. Противокашлевые средства должны рассматриваться только в том случае, если кашель мучительный или нарушает сон. Пациентам с сухими хрипамии назначают ингаляционные бета2-агонисты (например, альбутерол) в течении нескольких дней. Более широкое использование beta2-агонистов не рекомендуется из-за часто встречающихся побочных эффектов, таких как тремор, нервозность и озноб. Для муколитиков нет четких показаний.
Хотя некоторые исследования показали умеренную симптоматическую пользу от применения антибиотиков при остром бронхите, низкая частота бактериальной этиологии, самоограничивающийся характер острого бронхита и риск побочных эффектов и антибиотикорезистентности свидетельствуют против широкого применения антибиотиков. Обучение пациентов и отсроченное назначение (т.е. назначение только в случае отсутствия улучшений хотя бы через пару дней) помогают ограничить ненужное использование антибиотиков. Пероральные антибиотики, как правило, не используются, за исключением пациентов с коклюшем или в случае вспышки бактериальной инфекции (микоплазма, хламидия). Предпочтительным выбором являются макролиды, такие как азитромицин 500 мг однократно перорально, а затем 250 мг перорально 1 раз в день в течение 4 дней или кларитромицин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней.
Здравый смысл и предостережения
Основные положения
Острый бронхит является вирусным в > 95% случаев, часто является частью инфекции верхних дыхательных путей.
Диагностика острого бронхита, главным образом, проводится во время клинической оценки; рентген грудной клетки или другие исследования необходимы только пациентам, имеющим проявления более серьезной болезни.
Лечения у большинства пациентов проводится только с целью облегчения симптомов.