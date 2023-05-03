Острый бронхит

Клиническая оценка

В некоторых случаях следует провести рентгенологическое исследование грудной клетки с целью исключения других заболеваний со схожей клинической картиной

Диагноз ставится на основании клинической картины. Микробиологические исследования обычно не требуются. Тем не менее, пациенты с признаками или симптомами COVID-19 должны быть обследованы на SARS-CoV-2. Если есть высокая клиническая настороженность, основанная на факте контакта с возбудителем и/или клинических признаках, также должна быть рассмотрена необходимость проведения диагностического тестирования на грипп и коклюш.

Пациенты, жалующиеся на одышку, для исключения гипоксемии должны пройти пульсоксиметрию.

Рентген грудной клетки делается, если результаты свидетельствуют о серьезной болезни или пневмонии (например, внешний вид больного, изменения психического статуса, высокая лихорадка, тахипноэ, гипоксемия, хрипы, признаки консолидации или плевральный выпот). Иногда исключением являются пациенты пожилого возраста, так как у них может диагностироваться пневмония без лихорадки и симптомов, выявляемых при аускультации, а проявляющаяся изменением их психического статуса и тахипноэ.

Окрашивание по Граму и бактериологическое исследование мокроты нецелесообразны. Мазки из носоглотки могут быть проверены на грипп и коклюш (pertussis), в случае подозрения на такую патологию (например, для коклюша, стойкого и приступообразного кашля после 10-14 дней болезни, только иногда с характерным судорожным шумным вдохом во время приступа кашля и/или рвотой, контакта с подтвержденным случаем). Исследование на микоплазменную и хламидийную инфекции не влияет на лечение, поэтому и не рекомендуется. Обычно тестирование на вирусы не рекомендуется, поскольку полученные результаты не определяют лечение.

Кашель разрешается в течение 2 недель у 75% пациентов; в остальных 25% может пройти до 8 недель. Пациенты, страдающие кашлем, который ухудшился после первоначального улучшения, а также пациенты с кашлем, длящимся > 8 недель, должны пройти дополнительное обследование, включая рентгенографию органов грудной клетки. Оценка пациента на предмет наличия неинфекционных причин хранического кашля, в том числе астмы, постназального затекания и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обычно выставляется на основании клинических проявлений. При дифференциации кашлевого варианта астмы может потребоваться исследование легочной функции.