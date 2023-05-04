Существуют первичные трахеобронхиальные опухоли с вовлечением дыхательных путей, смежные первичные опухоли, инвазирующие в дыхательные пути или сжимающие их, или формы рака, метастазирующие в дыхательные пути.
Первичные опухоли трахеи встречаются редко. Как правило, они являются злокачественными и обнаруживаются на поздних стадиях заболевания. Другие опухоли (например, щитовидной железы, легких) могут локально инвазировать дыхательные пути.
Наиболее распространенные злокачественные опухоли трахеи включают:
Железисто-кистозный рак
Плоскоклеточная карцинома
Карциноид
Мукоэпидермоидный рак
Наиболее распространенной доброкачественной опухоли дыхательных путей является
Сквамозная папиллома (чаще всего связана с вирусом папилломы человека)
Также встречаются плеоморфные аденомы, зернисто-клеточные и доброкачественные опухоли хрящей.
Симптомы и признаки опухолей дыхательных путей
У пациентов часто проявляется
Одышка
Кашель
Свистящее дыхание
Кровохарканье
Стридор
Кровохарканье, хоть и является редким, чаще возникает при плоскоклеточной карциноме и может потенциально привести к более ранней постановке диагноза, тогда как свистящие хрипы и стридорозное дыхание чаще встречаются при аденокистозной форме. Дисфагия и дисфония свидетельствуют о поздней стадии заболевания.
Диагностика опухолей дыхательных путей
Бронхоскопия с биопсией
Симптомы сужения дыхательных путей (например, стридорозное дыхание, одышка, свистящие хрипы) могут предвещать обструкцию дыхательных путей с угрозой для жизни. Возможной причиной этого следует считать опухоли дыхательных путей, если такие симптомы имеют неизвестную этиологию, постепенное начало, связаны с другими симптомами опухолей дыхательных путей (например, кровохаркание неизвестной этиологии) и плохо отвечают на стандартную терапию (например, если интенсивное лечение астмы не снимает хрипы, или антибиотики при очевидной пневмонии не уменьшают симптомы и не улучшают результаты рентгенологического исследования).
Если предполагается опухоль дыхательных путей, пациентам следует немедленно провести обследование с использованием бронхоскопии. Бронхоскопия может одновременно применяться как для лечения непроходимости дыхательных путей, так и для получения образцов для постановки диагноза. Если рак обнаружен, проводится более обширное исследование для стадирование.
Лечение опухолей дыхательных путей
Хирургическое лечение
Иногда лучевая терапия
Методы уменьшения обструкции
По возможности при первичных опухолях дыхательных путей следует использовать хирургическое лечение. Чаще всего проводится резекция трахеальных, ларинготрахеальных и бифуркационных опухолей. При возможности создания первичного реанастамоза длина трахеи может быть уменьшена вдвое. Резекция при раке легкого или раке щитовидной железы, которые прорастает дыхательные пути, выполняется при наличии достаточного количества тканей для реконструкции. При невозможности выполнения хирургического вмешательства используется лучевая терапия.
В большинстве случаев первичные опухоли дыхательных путей невозможно резецировать из-за наличия метастазов, местного распространения процесса или наличия сопуствующих заболеваний. В том случае, если опухоль располагается в просвете дыхательных путей, при бронхоскопии проводится механическое вылущивание опухоли. Для устранения обструкции дыхательных путей также используется лазерная вапоризация, фотодинамическая терапия, криотерапия, эндобронхиальная брахитерапия. Если опухоль сдавливает трахею, используется стентирование дыхательных путей, лучевая терапия или сочетание двух методов.
Прогноз при опухолях дыхательных путей
Прогноз зависит от гистологического типа опухоли.
Плоскоклеточная карцинома метастазирует в регионарные лимфатические узлы, прорастает органы средостения и часто дает рецидивы. Даже при хирургической резекции 5-летняя выживаемость составляет < 40% (1).
Аденоиднокистозная карцинома, как правило, прогрессирует медленно, но метастазирует в легкие и имеет тенденцию к периневральному распространению, что сопровождается частыми рецидивами после резекции. Однако у данной категории пациентов 5-летняя выживаемость составляет около 60–75% из-за медленной скорости роста опухоли.
Справочные материалы по прогнозу
1. Gaissert HA, Grillo HC, Shadmehr MB, et al: Long-term survival after resection of primary adenoid cystic and squamous cell carcinoma of the trachea and carina. Ann Thorac Surg 78(6):1889-1897, 2004. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.05.064
Основные положения
Первичные опухоли трахеи обнаруживаются редко, и при обнаружении они часто бывают злокачественными и обычно местнораспространенными.
Опухоли дыхательных путей предполагают у пациентов с постепенно усиливающейся непроходящей одышкой неизвестной этиологии, или с кашлем, хрипами, гемоптизисом и стридором.
Может возникнуть кровохарканье, но это встречается редко и, как правило, связано с плоскоклеточной карциномой
Лечение проводят местной резекцией или, если резекция не показана, местно с использованием других деструктивных методов терапии.