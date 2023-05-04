Бронхоскопия с биопсией

Симптомы сужения дыхательных путей (например, стридорозное дыхание, одышка, свистящие хрипы) могут предвещать обструкцию дыхательных путей с угрозой для жизни. Возможной причиной этого следует считать опухоли дыхательных путей, если такие симптомы имеют неизвестную этиологию, постепенное начало, связаны с другими симптомами опухолей дыхательных путей (например, кровохаркание неизвестной этиологии) и плохо отвечают на стандартную терапию (например, если интенсивное лечение астмы не снимает хрипы, или антибиотики при очевидной пневмонии не уменьшают симптомы и не улучшают результаты рентгенологического исследования).

Если предполагается опухоль дыхательных путей, пациентам следует немедленно провести обследование с использованием бронхоскопии. Бронхоскопия может одновременно применяться как для лечения непроходимости дыхательных путей, так и для получения образцов для постановки диагноза. Если рак обнаружен, проводится более обширное исследование для стадирование.