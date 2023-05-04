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Обзор опухолей легких (Overview of Lung Tumors)

Авторы:Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2023

Опухоли легких могут быть

  • Первичный

  • Результат метастазирования из других локализаций в организме

Первичные опухоли легких могут быть:

Наиболее распространенным видом рака легких является немелкоклеточный рак легких (см. Карцинома легких).

Таблица
Таблица

Классификация первичных злокачественных опухолей легих

Тип

Пример

Карцинома

Мелкоклеточный рак легкого

Овсяноклеточный

Промежуточноклеточный

Комбинированный

Немелкоклеточный рак легкого

Аденокарцинома

Ацинарная

Бронхиолоальвеолярная

Папиллярная

Солидная

Аденосквамозный

Крупноклеточный

Светлоклеточный

Гигантоклеточный

Сквамозные клетки

Веретеноклеточный

Другое

Рак бронхиальных желез

Аденокистозный

Мукоэпидермоидный

Карциноид

Лимфома

Первичная легочная ходжкинская

Первичная легочная неходжкинская

Мезотелиома

Таблица
Таблица

Классификация доброкачественных опухолей легих

Тип

Пример

Ларинготрахеобронхиальные

Аденома

Гамартома

Миобластома

Папиллома

Паренхиматозные

Фиброма

Гамартома

Лейомиома

Липома

Нейрофиброма

Шваннома

Склерозирующая гемангиома

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