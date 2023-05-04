Обзор опухолей легких (Overview of Lung Tumors)

Опухоли легких могут быть
Первичный
Результат метастазирования из других локализаций в организме
Первичные опухоли легких могут быть:
Злокачественными (смотрите таблицу Классификация первичных злокачественных опухолей легких)
Доброкачественными (смотри таблицу Классификация доброкачественных опухолей легких)
Наиболее распространенным видом рака легких является немелкоклеточный рак легких (см. Карцинома легких).
Классификация первичных злокачественных опухолей легих
Тип
Пример
Карцинома
Мелкоклеточный рак легкого
Овсяноклеточный
Промежуточноклеточный
Комбинированный
Немелкоклеточный рак легкого
Аденокарцинома
Ацинарная
Бронхиолоальвеолярная
Папиллярная
Солидная
Аденосквамозный
Крупноклеточный
Светлоклеточный
Гигантоклеточный
Сквамозные клетки
Веретеноклеточный
Другое
Рак бронхиальных желез
Аденокистозный
Мукоэпидермоидный
Карциноид
–
Лимфома
Первичная легочная ходжкинская
Первичная легочная неходжкинская
—
Классификация доброкачественных опухолей легих
Тип
Пример
Ларинготрахеобронхиальные
Аденома
Гамартома
Миобластома
Папиллома
Паренхиматозные
Фиброма
Гамартома
Лейомиома
Липома
Нейрофиброма
Шваннома
Склерозирующая гемангиома