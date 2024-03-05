Хотя чаще всего легочная реабилитация проводится в больнице или клинике, альтернативные стратегии включают уход на дому, дистанционную реабилитацию, интернет-программы и программы, которые требуют минимальных ресурсов. Некоторые программы сочетают кардиореабилитацию и легочную реабилитацию. В настоящее время для выявления эффективности этих моделей проводятся клинические испытания (1).

Независимо от того, какая модель используется, консенсус экспертов установил основные компоненты легочной реабилитации, разделенные на 4 сферы (1):

Оценка состояния пациента

Компоненты программы

Способ введения

Обеспечение качества

Перед началом легочной реабилитации медицинский работник проводит первичную оценку исходного функционального состояния пациента и его потребностей в легочной реабилитации. Такая оценка проводится в больнице или центре легочной реабилитации и включает в себя следующее:

Лабораторный нагрузочный тест (инкрементальный тест на велоэргометре, тест на выносливость на велоэргометре, инкрементальный тест на беговой дорожке или тест на выносливость на беговой дорожке)

Тест на полевую ходьбу (тест с 6- или 12-минутной ходьбой, челночный тест ходьбы с возрастающей нагрузкой [ISWT] или тест на выносливость с постоянным темпом ходьбы [ESWT])

Измерение качества жизни

Оценка одышки

Оценка нутритивного статуса

Оценка профессионального статуса

Соответствующая программа легочной реабилитации включает в себя как тренировку выносливости, так и тренировку сопротивления. Конкретная схема подбирается с учетом состояния и целей пациента, при этом прогресс регулярно оценивается. Группа специалистов, обеспечивающая уход, в идеале должна включать в себя опытного тренера и поставщиков медицинских услуг, обученных в проведении реабилитации.