Исследование функции мышц, участвующих в дыхании

Измерение максимального давления при вдохе (МДВд) и максимального давления при выдохе (МДВ) может помочь в оценке слабости дыхательных мышц.

МДВ – давление, возникающее во время максимального дыхательного усилия против закрытой системы. Оно обычно измеряется по аналогии с определением остаточного объема (ОО), поскольку сила дыхательных мышц обратно пропорциональна объему легких (на кривой).

МДВ измеряется во время маневра, подобного исследованию общей емкости легких (ОЕЛ), поскольку экспираторная сила мышц напрямую связана с объемом легких (на кривой).

Результаты, получаемые в ходе этих тестов, являются неспецифичными и не позволяют установить точную природу поражения (недостаточное усилие, слабость мышц и неврологические поражения).

Максимальная произвольная вентиляция (МПрВ)– другой вид комбинированной оценки состояния нервно-мышечной и дыхательной систем. МПрВ – полный объем воздуха, выдыхаемого в течение 12 секунд быстрого глубокого дыхания. Ее можно сравнить с должной величиной, которая определяется как объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВFEV1) × 35 или 40. Достоверное различие между должными и полученными при измерении МПрВ может свидетельствовать о недостаточности нервно-мышечного резерва, патологической дыхательной механике или слабом усилии. Прогрессирующее сокращение дыхательных объемов во время теста является подозрительным, но редко указывает на наличие нервно-мышечных расстройств.

Проба с резким вдохом иногда используется при подозрении на паралич или парез диафрагмы. Во время рентгеноскопии пациент делает быстрый короткий сильный вдох. Этот маневр минимизирует вклад других дыхательных мышц (например, межреберных). При положительной пробе экскурсия правого или левого купола диафрагмы уменьшается по сравнению с контралатеральной частью или наблюдается парадоксальное движение. Периодически, осуществляется электромиографическое исследование диафрагмы и диафрагмального нерва, но проведение и интерпретация результатов этого теста требует значительного опыта, а диагностическая точность теста является сомнительной.

В некоторых случаях проводится биопсия диафрагмы и диафрагмального нерва.