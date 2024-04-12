Исследование функции легких (Overview of Tests of Pulmonary Function)

При исследовании функции легких определяются скоростные и объемные показатели, показатели газообмена и функции дыхательных мышц.
Основные функциональные легочные тесты, доступные в амбулаторных условиях включают
Спирометрию
Пульсоксиметрию
Спирометрия и пульсоксиметрия обеспечивают физиологическое измерение функции легких и могут использоваться для быстрого сужения дифференциально-диагностического поиска и являются основанием для выбора дальнейшей тактики диагностики или лечения. Более сложное обследование включает
Измерение объема легких (плетизмография, вымывание азота, разбавление гелия)
Измерение комплаентности и сопротивления легких, грудной стенки и дыхательной системы (максимальная произвольная вентиляция и дыхательное давление)
Бронхопровокационный тест (физические упражнения, метахолиновый тест)
Эти методы позволяют получить более точную картину физиологических нарушений и вероятной причины основной патологии. Выбор и последовательность исследований зависят от данных анамнеза и объективного обследования.