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Исследование функции легких (Overview of Tests of Pulmonary Function)

Авторы:Karen L. Wood, MD, Grant Medical Center, Ohio Health
Проверено/пересмотрено апр. 2024

При исследовании функции легких определяются скоростные и объемные показатели, показатели газообмена и функции дыхательных мышц.

Основные функциональные легочные тесты, доступные в амбулаторных условиях включают

  • Спирометрию

  • Пульсоксиметрию

Спирометрия и пульсоксиметрия обеспечивают физиологическое измерение функции легких и могут использоваться для быстрого сужения дифференциально-диагностического поиска и являются основанием для выбора дальнейшей тактики диагностики или лечения. Более сложное обследование включает

Эти методы позволяют получить более точную картину физиологических нарушений и вероятной причины основной патологии. Выбор и последовательность исследований зависят от данных анамнеза и объективного обследования.

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