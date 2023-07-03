КТ высокого разрешения (КТВР)

Для подтверждения – биопсия легкого

При визуализации идиопатического плевропаренхиматозного фиброэластоза находят утолщение плевры и субплевральных отделов верхней доли. Одновременно у пациентов могут проявляться признаки других интерстициальных пневмоний, в том числе обычной интерстициальной пневмонии и неспецифической интерстициальной пневмонии. У пациентов также могут находить области консолидации и бронхоэктазы.

Идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз (КТ-сканирование) Изображение Image courtesy of Joyce S. Lee, MD, MAS.

Патология характеризуется внутри-альвеолярным фиброзом межальвеолярных стенок этих областей, проявляясь выраженным эластозом и плотным фиброзным утолщением висцеральной плевры. У некоторых пациентов в нижних долях определяется сопутствующая интерстициальная пневмония.

Для диагноза требуется подтверждение при помощи хирургической биопсии легкого.