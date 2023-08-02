Фиброз и кальциноз плевры

Воспаление плевры приводит утолщению листков за счет фиброза. В большинстве случаев утолщение разрешается практически полностью. У некоторых пациентов оставляют небольшую степень плеврального утолщения, что обычно не вызывает каких-либо симптомов или нарушений легочной функции. В отдельных случаях вокруг легкого формируется плотная фиброзная капсула, которая не позволяет ему расправляться, ухудшает его функцию и смещает средостение на сторону поражения.

При рентгенографии органов грудной клетки выявляется утолщение плевры (панцирное легкое). Рентгенография не всегда позволяет дифференцировать локальное утолщение плевры и осумкованный выпот – в этом случае используется КТ.

Асбестовые бляшки Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

Фиброз плевры может обызвествляться. Кальцинаты имеют высокую рентгенологическую плотность; практически всегда отмечается вовлечение висцерального листка плевры. Поствоспалительные кальцификации являются неизменно односторонними.