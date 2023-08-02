Фиброз и кальциноз плевры – это доброкачественное осложнение воспаления плевры или воздействия асбеста.
Фиброз и кальциноз плевры могут быть либо
Поствоспалительные
Заподозрить заболевание и поставить диагноз позволяют лучевые методы исследования. Обычно фиброз и кальцификации как таковые не требуют лечения. Изредка очень большие области фиброза требуют хирургического удаления.
Поствоспалительный процесс
Воспаление плевры приводит утолщению листков за счет фиброза. В большинстве случаев утолщение разрешается практически полностью. У некоторых пациентов оставляют небольшую степень плеврального утолщения, что обычно не вызывает каких-либо симптомов или нарушений легочной функции. В отдельных случаях вокруг легкого формируется плотная фиброзная капсула, которая не позволяет ему расправляться, ухудшает его функцию и смещает средостение на сторону поражения.
При рентгенографии органов грудной клетки выявляется утолщение плевры (панцирное легкое). Рентгенография не всегда позволяет дифференцировать локальное утолщение плевры и осумкованный выпот – в этом случае используется КТ.
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Фиброз плевры может обызвествляться. Кальцинаты имеют высокую рентгенологическую плотность; практически всегда отмечается вовлечение висцерального листка плевры. Поствоспалительные кальцификации являются неизменно односторонними.
Обусловленные воздействием асбеста
Воздействие асбеста может привести к фокальному фиброзу плевры, иногда с кальцинозом, который может появиться через 20 лет и более после воздействия.
Для диагностики используется рентгенография органов грудной клетки. Диаметр бляшек варьирует от нескольких миллиметров до 10 см. В патологический процесс могут вовлекаться и висцеральные, и париетальные листки плевры и перикарда, однако, при воздействии асбеста имеется двустороннее поражение плевры в нижних 2/3 грудной клетки. Кальциноз чаще всего поражает париетальную диафрагмальную плевру, не затрагивая реберно-диафрагмальные синусы и верхушки. Кальцификация может быть единственным свидетельством воздействия асбеста. Воздействие асбеста также может привести к появлению плотного фиброза висцерального листка плевры толщиной более 1 см.