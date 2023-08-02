Пневмомедиастинум– это скопление воздуха в средостении.
Основными причинами пневмомедиастинума являются
Разрыв альвеол с выходом воздуха в интерстициальную ткань легкого с транслокацией в средостение
Перфорация пищевода
Разрыв пищевода или кишечника с выходом воздуха в средостение
Напряженный пневмомедиастинум с компрессией структур средостения встречается редко.
Основным симптомом является загрудинная боли, в некоторых случаях достаточно сильная.
При объективном обследовании определяется подкожная эмфизема, обычно в яремном ямке, хрустящий или щелкающий звук, совпадающими с сердечными сокращениями. Этот звук лучше всего выслушивается над областью сердца в положении пациента лежа на левом боку (симптом Хаммана).
Диагноз подтверждается при рентгенографии органов грудной клетки, которая позволяет выявить воздух в средостении.
Необходимо установить причину пневмомедиастинума, чтобы исключить перфорацию пищевода, которая требует госпитализации и лечения.
Здравый смысл и предостережения
Лечение эмфиземы средостения (пневмомедиастинума)
Обычно не требуется
Лечение обычно не требуется, хотя при напряженном пневмомедиастинуме со сдавлением структур средостения может потребоваться игольная аспирация с оставлением свободной иглы, как при напряженном пневмотораксе.
Госпитализация требуется в том случае, если пневмомедиастинум развивается на фоне разрыва пищевода или кишечника, и не требуется, если развивается на фоне разрыва альвеол.