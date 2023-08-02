Пневмомедиастинум– это скопление воздуха в средостении.

Основными причинами пневмомедиастинума являются

Разрыв альвеол с выходом воздуха в интерстициальную ткань легкого с транслокацией в средостение

Перфорация пищевода

Разрыв пищевода или кишечника с выходом воздуха в средостение

Напряженный пневмомедиастинум с компрессией структур средостения встречается редко.

Основным симптомом является загрудинная боли, в некоторых случаях достаточно сильная.

При объективном обследовании определяется подкожная эмфизема, обычно в яремном ямке, хрустящий или щелкающий звук, совпадающими с сердечными сокращениями. Этот звук лучше всего выслушивается над областью сердца в положении пациента лежа на левом боку (симптом Хаммана).

Пневмомедиастинум Скрыть подробности Обращаем внимание на наличие воздуха в средостении и в мягких тканях шеи. By permission of the publisher. From Berman L. In Atlas of Anesthesia: Critical Care. Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby. Philadelphia, Current Medicine, 1997.

Диагноз подтверждается при рентгенографии органов грудной клетки, которая позволяет выявить воздух в средостении.

Необходимо установить причину пневмомедиастинума, чтобы исключить перфорацию пищевода, которая требует госпитализации и лечения.

Здравый смысл и предостережения