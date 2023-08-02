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Пневмомедиастинум

Авторы:Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Пневмомедиастинум– это скопление воздуха в средостении.

Основными причинами пневмомедиастинума являются

  • Разрыв альвеол с выходом воздуха в интерстициальную ткань легкого с транслокацией в средостение

  • Перфорация пищевода

  • Разрыв пищевода или кишечника с выходом воздуха в средостение

Напряженный пневмомедиастинум с компрессией структур средостения встречается редко.

Основным симптомом является загрудинная боли, в некоторых случаях достаточно сильная.

При объективном обследовании определяется подкожная эмфизема, обычно в яремном ямке, хрустящий или щелкающий звук, совпадающими с сердечными сокращениями. Этот звук лучше всего выслушивается над областью сердца в положении пациента лежа на левом боку (симптом Хаммана).

Пневмомедиастинум
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Обращаем внимание на наличие воздуха в средостении и в мягких тканях шеи.
By permission of the publisher. From Berman L. In Atlas of Anesthesia: Critical Care. Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby. Philadelphia, Current Medicine, 1997.

Диагноз подтверждается при рентгенографии органов грудной клетки, которая позволяет выявить воздух в средостении.

Необходимо установить причину пневмомедиастинума, чтобы исключить перфорацию пищевода, которая требует госпитализации и лечения.

Здравый смысл и предостережения

  • Хотя при физикальном обследовании и/или рентгенографии грудной клетки выявляются значительные изменения, сам по себе пневмомедиастинум не требует лечения.

Лечение эмфиземы средостения (пневмомедиастинума)

  • Обычно не требуется

Лечение обычно не требуется, хотя при напряженном пневмомедиастинуме со сдавлением структур средостения может потребоваться игольная аспирация с оставлением свободной иглы, как при напряженном пневмотораксе.

Госпитализация требуется в том случае, если пневмомедиастинум развивается на фоне разрыва пищевода или кишечника, и не требуется, если развивается на фоне разрыва альвеол.

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