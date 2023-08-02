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Вирусный плеврит

Авторы:Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Вирусный плеврит – это вирусная инфекция плевры.

Основной причиной вирусного плеврита является вирус Коксаки В. В некоторых случаях эховирус вызывает редкое заболение, которое носит название эпидемическая плевродиния, или плевродиния Борнхольма, которое проявляется плевритом, лихорадкой и спазмами мышц грудной стенки. Заболевание встречается в конце лета у подростков и молодых людей.

Основным симптомом вирусного плеврита является плевритическая боль; может выслушиваться шум трения плевры.

Заболевание следует заподозрить у пациентов с плевритической болью и системными проявлениями вирусной инфекции, которые, однако, могут отсутствовать. Для уточнения дигноза выполняется рентгенография органов грудной клетки. Необходимо исключить другие причины плевритической боли, такие как тромбоэмболия легочной артерии и пневмония.

Лечение – симптоматическое, включает пероральные нестероидные противовоспалительные препараты или при необходимости короткий курс пероральных опиоидов.

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