Обзор фармакокинетики (Overview of Pharmacokinetics)

Фармакокинетика, определение которой иногда сводят к воздействию организма на лекарственное вещество, описывает поступление препарата в организм, его трансформацию и выведение из организма; ключевыми этапами этого движения являются процессы абсорбции, биодоступности, распределения, метаболизма и экскреции.
Фармакодинамика, под которой понимают то, как препарат действует на организм, включает в себя связывание с рецептором, пострецепторные эффекты и химические взаимодействия.
Фармакокинетика ЛС определяет время начала, продолжительность и интенсивность вызываемого им эффекта. Формулы, математически описывающие эти процессы, помогают обобщить фармакокинетическое поведение большинства препаратов (см. таблицу Основные фармакокинетические параметры).
Основные фармакокинетические параметры
Категория
Параметры
Формула
Всасывание
Константа абсорбции
Скорость абсорбции препарата ÷ количество препарата, оставшегося неабсорбированным
Биодоступность
Количество абсорбированного препарата ÷ доза препарата
Распределение
Количество препарата в организме
Количество препарата в организме ÷ концентрация препарата в плазме крови
Несвязанная фракция
Концентрация несвязанного препарата в плазме крови ÷ общая концентрация препарата в плазме крови
Элиминация (метаболизм и выведение)
Скорость элиминации
Почечная экскреция + внепочечная (обычная метаболическая) элиминация
Клиренс
Скорость элиминации препарата ÷ концентрация препарата в плазме, или константа скорости элиминации × кажущийся объем распределения
Почечный клиренс
Скорость почечной экскреции препарата/Концентрация препарата в плазме крови
Метаболический клиренс
Скорость метаболизма препарата ÷ концентрация препарата в плазме крови
Доля вещества, экскретируемая в неизмененном виде
Скорость почечной экскреции препарата/Скорость элиминации лекарственного средства
Константа элиминации
Скорость элиминации препарата/Количество препарата в организме
Клиренс/Объем распределения
Биологический период полувыведения
0,693 ÷ константа скорости выведения (только первоочередная элиминация― см. Оценка)
На фармакокинетику ЛС влияют как химические свойства препарата, так и индивидуальные особенности пациента. Некоторые из них (генотип, пол, возраст) могут быть использованы для прогнозирования фармакологического ответа у соответствующих категорий пациентов. Например, период полувыведения некоторых препаратов (особенно тех, выведение которых включает метаболизм и экскрецию) может существенно увеличиваться у пожилых пациентов (см. рисунок Сравнение фармакокинетического эффекта диазепама у молодого человека [A] и пожилого человека [B]). В действительности, возрастные физиологические изменения в организме влияют на многие аспекты фармакокинетики (см. Фармакокинетический эффект у людей страшего возраста и Фармакокинетический эффект у детей) (1, 2).
Другие факторы связаны с индивидуальной физиологией. Влияние некоторых индивидуальных факторов (например, почечной недостаточности, ожирения, печеночной недостаточности, обезвоживания) можно обоснованно предсказать, но другие факторы являются идиосинкразическими и, таким образом, приводят к непредсказуемым последствиям. Из-за индивидуальных особенностей введение лекарственного средства должно основываться на потребностях каждого пациента — традиционно, путем эмпирической корректировки дозы до достижения терапевтической цели. Такой подход часто является нецелесообразным, поскольку он может отсрочить оптимальный ответ или привести к нежелательным эффектам.
Знание принципов фармакокинетики может помочь врачу более точно и быстро провести коррекцию режима дозирования. Применение этого подхода в клинической практике получило название терапевтический лекарственный мониторинг.
Сравнение фармакокинетики диазепама у молодого (А) и пожилого (В) пациента
Диазепам метаболизируется в печени додесметилдиазепама с участием ферментов цитохрома Р450. Десметилдиазепам – активное седативное средство, выводимое почками. 0-время введения. (Adapted from Greenblatt DJ, Allen MD, Harmatz JS, Shader RI: Diazepam disposition determinants. Clin Pharmacol Ther 27:301–312, 1980. doi: 10.1038/clpt.1980.40)
Справочные материалы
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