Обзор фармакокинетики (Overview of Pharmacokinetics)

Фармакокинетика, определение которой иногда сводят к воздействию организма на лекарственное вещество, описывает поступление препарата в организм, его трансформацию и выведение из организма; ключевыми этапами этого движения являются процессы абсорбции, биодоступности, распределения, метаболизма и экскреции.

Фармакодинамика, под которой понимают то, как препарат действует на организм, включает в себя связывание с рецептором, пострецепторные эффекты и химические взаимодействия.

Фармакокинетика ЛС определяет время начала, продолжительность и интенсивность вызываемого им эффекта. Формулы, математически описывающие эти процессы, помогают обобщить фармакокинетическое поведение большинства препаратов (см. таблицу Основные фармакокинетические параметры).

Таблица Основные фармакокинетические параметры Таблица

На фармакокинетику ЛС влияют как химические свойства препарата, так и индивидуальные особенности пациента. Некоторые из них (генотип, пол, возраст) могут быть использованы для прогнозирования фармакологического ответа у соответствующих категорий пациентов. Например, период полувыведения некоторых препаратов (особенно тех, выведение которых включает метаболизм и экскрецию) может существенно увеличиваться у пожилых пациентов (см. рисунок Сравнение фармакокинетического эффекта диазепама у молодого человека [A] и пожилого человека [B]). В действительности, возрастные физиологические изменения в организме влияют на многие аспекты фармакокинетики (см. Фармакокинетический эффект у людей страшего возраста и Фармакокинетический эффект у детей) (1, 2).

Другие факторы связаны с индивидуальной физиологией. Влияние некоторых индивидуальных факторов (например, почечной недостаточности, ожирения, печеночной недостаточности, обезвоживания) можно обоснованно предсказать, но другие факторы являются идиосинкразическими и, таким образом, приводят к непредсказуемым последствиям. Из-за индивидуальных особенностей введение лекарственного средства должно основываться на потребностях каждого пациента — традиционно, путем эмпирической корректировки дозы до достижения терапевтической цели. Такой подход часто является нецелесообразным, поскольку он может отсрочить оптимальный ответ или привести к нежелательным эффектам.

Знание принципов фармакокинетики может помочь врачу более точно и быстро провести коррекцию режима дозирования. Применение этого подхода в клинической практике получило название терапевтический лекарственный мониторинг.

Сравнение фармакокинетики диазепама у молодого (А) и пожилого (В) пациента