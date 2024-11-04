Наномедицина использует инструменты нанотехнологий (т.е., биосовместимые наночастицы и нанороботы) для введения лекарственных средств, диагностики заболеваний и визуализации in vivo. Нанотехнологии позволили улучшить введение медикаментов, нацеливая их на конкретные органы для оптимизации эффективности и безопасности отдельных лекарственных средств. Размер наночастиц (обычно в диапазоне от 1 до 100 нм), их форма и химический состав поверхности являются важными факторами, влияющими на их фармакокинетику, включая степень абсорбции, биодоступности, клеточного захвата, биораспределения, и выведения из организма (1, 2, 3).

Большинство нанопрепаратов назначаются перорально или внутривенно и достигают своих эффектов путем пассивного таргетинга, которое основано на их неспецифическом накоплении в тканях, включая новообразования (2). Первыми нанопрепаратами стали липосомы, которые остаются одними из самых успешно используемых наночастиц, конъюгированных с химиотерапевтическими агентами, такими как доксорубицин и иринотекан, для улучшения их биораспределения (2, 4).

Полимерные наночастицы (например, пег-филграстим) увеличивают период полувыведения и биодоступность препарата и используются в лекарственных формах с контролируемым высвобождением. Мицеллы используются для инкапсулирования плохо растворимых в воде лекарственных средств (например, эстрадиола) для повышения их растворимости в водных растворах и, следовательно, их абсорбции.

Нанокристаллы состоят только из препарата в наноразмерном масштабе (например, сиролимус), что приводит к увеличению площади поверхности для растворения и растворимости. При растущем интересе к лекарствам на основе наномедицины необходимо тщательно исследовать фармакокинетику и фармакодинамика, чтобы оптимизировать доставку лекарства к месту назначения и свести к минимуму его побочные действия, поскольку наночастицы предназначены для длительного действия с минимальным выведением из организма.

Физиологически обоснованное фармакокинетическое (ФОФК) моделирование — мощный математический инструмент для количественной оценки кинетических процессов всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ВРМВ), в частности, распределения лекарственных веществ по органам и тканям; этот инструмент предлагает значительные преимущества для понимания механизмов, вовлеченных в фармакокинетику наномедицины, и источников изменчивости. Значительная изменчивость в распределении наночастиц может происходить в некоторых органах, таких как печень, селезенка и легкие, из-за физико-химических свойств наночастиц, таких как размер и материал (5). При использовании фармакодинамических моделей, оценивающих фармакологические эффекты в тканях-мишенях, ФОФК моделирование позволяет прогнозировать эффективность и токсичность, ограничивая при этом использование животных моделей.

(См. также Обзор фармакокинетики (Overview of Pharmacokinetics)).