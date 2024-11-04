Белки плазматической мембраны

Транспортеры плазматической мембраны влияют на фармакологическую активность лекарственных препаратов, воздействуя на их всасывание, распределение, метаболизм и выведение (1). Межлекарственное взаимодействие возникает, когда препараты конкурируют за связывание с транспортером лекарственных средств, изменяя реакцию на лекарства и вызывая потенциально токсические побочные эффекты (2, 3). Двумя основными видами транспортеров являются аденозин трифосфат (АТФ)-связывающие кассетные транспортеры (ABC, к которым относится и P-гликопротеин) и транспортеры растворенных веществ (SLC). SLC- транспортеры включают выявленные в последнее время клинически значимые транспортеры, называемые транспортерами с множественной лекарственной и токсиновой экструзией (MATE), которые способствуют почечной элиминации метформина и взаимодействию циметидина с другими лекарственными средствами (2). Синтез этих переносчиков лекарственных средств слабо выражен во время внутриутробного и неонатального периодов, но увеличивается после 7 лет (4).
(См. также Обзор фармакокинетики (Overview of Pharmacokinetics)).
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