Фармакогенетика изучает различия фармакологического ответа в зависимости от генетической структуры организма.

Активность ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, часто варьирует в значительных пределах у здоровых людей. В результате этого, скорость элиминации лекарства может отличаться в 40 раз. Причинами большинства этих различий являются генетические факторы и старение.

Фармакогенетические различия (например, обусловленные различной активностью ферментов, отвечающих за ацетилирование, гидролиз, окисление или метаболизм лекарственных веществ) могут иметь клинические последствия (см. таблицу Примеры фармакогенетической вариабельности). Например, пациентам, быстро метаболизирующим некоторые лекарственные средства, может понадобиться назначение более высоких доз или более частая кратность их приема для достижения терапевтической концентрации препарата в крови. В то же время пациентам, медленно метаболизирующим определенные лекарственные средства, во избежание интоксикации, может потребоваться назначение препарата в меньших дозах с меньшей кратностью приема, в частности, это касается препаратов с малой широтой терапевтического действия. К примеру, у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, которым требуется назначение азатиоприна, проводят генотипирование тиопуринметилтрансферазы (TPMT) для определения оптимальной стартовой дозы препарата. Большинство генетических различий невозможно предсказать до назначения препарата, однако для все большего количества препаратов (например, карбамазепина, клопидогрела, варфарина) вариабельность, эффективность и риск токсичности могут быть ассоциированы с определенными генетическими различиями. Кроме того, многие факторы окружающей среды и развития организма могут взаимодействовать между собой, а также с генетическими факторами, что приводит к изменению ответа на лекарственную терапию (см. рисунок Генетические, экологические и иные факторы развития, которые могут взаимодействовать).

Таблица Примеры фармакогенетической вариабельности Таблица