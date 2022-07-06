Толерантность и резистентность

Толерантность – это снижение реакции на неоднократно используемый препарат. Резистентность – это развитие способности микроорганизмов или опухолевых клеток противостоять ранее разрушительному воздействию лекарства.

Примерами лекарственных средств, которые приводят к толерантности, являются этиловый спирт и опиаты. Один из механизмов, ответственных за толерантность, – это ускоренный метаболизм, например, вследствие индукции печеночных ферментов, таких как ферменты системы цитохрома Р-450. Как правило, толерантность приводит к увеличению дозы препарата, необходимой для получения того же эффекта. Другие возможные механизмы включают снижение аффинности связывания между лекарственным средством и рецептором и снижение числа рецепторов. Механизмы, ответственные за толерантность к лекарственным препаратам, не всегда известны.

Примеры резистентности включают в себя следующие: