Толерантность и резистентность

Толерантность – это снижение реакции на неоднократно используемый препарат. Резистентность – это развитие способности микроорганизмов или опухолевых клеток противостоять ранее разрушительному воздействию лекарства.
Примерами лекарственных средств, которые приводят к толерантности, являются этиловый спирт и опиаты. Один из механизмов, ответственных за толерантность, – это ускоренный метаболизм, например, вследствие индукции печеночных ферментов, таких как ферменты системы цитохрома Р-450. Как правило, толерантность приводит к увеличению дозы препарата, необходимой для получения того же эффекта. Другие возможные механизмы включают снижение аффинности связывания между лекарственным средством и рецептором и снижение числа рецепторов. Механизмы, ответственные за толерантность к лекарственным препаратам, не всегда известны.
Примеры резистентности включают в себя следующие:
Штаммы микроорганизмов становятся устойчивыми, когда ранее эффективные антибактериальные препараты больше не могут их уничтожить или ингибировать. Механизм начинается с генетических изменений в результате мутаций или приобретения гена. Поскольку ранее эффективное антимикробное средство преимущественно устраняет неустойчивые микроорганизмы, устойчивые виды начинают доминировать (см. Обзор антибактериальных препаратов/Резистентность к антибиотикам).
Аналогичным образом, опухоли могут развивать устойчивость в случае, если возникает мутация, обеспечивающая устойчивость к противораковому препарату, и если этот препарат используется многократно, преимущественно устраняя неустойчивые опухолевые клетки. Например, многие пациенты с хроническим миелолейкозом развили устойчивость к ингибитору тирозинкиназы аманитибу из-за наличия мутации T315I.
Устойчивость к кортикостероидам может повлиять на лечение целого ряда заболеваний, таких как астма или воспалительное заболевание кишечника. Механизм этого типа устойчивости до конца не изучен, но может включать в себя ряд различных факторов (например, инфекцию, окислительный стресс, воздействие аллергена, воспаление, дефицит витамина D3, генетические мутации или вариации).