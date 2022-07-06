Приверженность к назначенной фармакотерапии

Приверженность (комплаентность) является мерой того, насколько строго пациент следует назначенному плану лечения. В отношении лекарственной терапии комплаентность подразумевает своевременный прием лекарственного препарата и в точном соответствии с назначенной дозой, соблюдение интервала между приемами, продолжительности лечения, а также любые дополнительные специальные инструкции (например, прием препарата не во время еды). Пациентов следует уведомить, что в случае прекращения приема препарата либо отклонения от предписанной схемы приема необходимо сообщить об этом лечащему врачу, что на практике происходит редко.

Только приблизительно половина пациентов принимают лекарственные средства согласно назначениям, сделанным врачом. Наиболее частыми причинами отсутствия приверженности фармакотерапии являются:

Необходимость частого приема

Отрицание наличия заболевания

Непонимание преимуществ лекарственной терапии

Стоимость лечения

Множество других причин способствуют несоблюдению (см. таблицу Причины отсутствия комплаенса).

Таблица Причины отсутствия комплаентности Таблица

Дети в меньшей степени склонны придерживаться назначенной схемы лечения. Самая низкая комплаентность наблюдается при хронических заболеваниях, требующих комплексного долгосрочного лечения (например, при ювенильном сахарном диабете, бронхиальной астме). Родители могут не полностью понять указания по использованию препаратов и спустя 15 минут забывают половину информации, полученной от врача.

Пожилые пациенты соблюдают режим терапии в той же степени, что и другие взрослые пациенты. Однако факторы, снижающие комплаентность (например, финансовые трудности, прием нескольких лекарственных средств или средств, требующих неоднократного приема в течение суток), чаще встречаются среди пожилых пациентов (см. Проблемы, связанные с приемом лекарственных средств у пожилых людей: отсутствие приверженности пациента лечению). Когнитивные нарушения могут в еще большей степени снижать комплаентность.

Наиболее очевидный результат несоблюдения предписанного режима терапии – это невозможность облегчить состояние пациента или добиться его излечения. В США ежегодно насчитывается 125 000 смертей среди пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями вследствие нарушения пациентами предписаний врача. Соблюдение пациентами предписанного режима терапии могло бы предотвратить до 23% помещений в дома престарелых, до 10% госпитализаций, а также избежать многих посещений врачей, диагностических исследований и многих видов ненужного в данном случае лечения. В некоторых случаях сниженная комплаентность может привести к увеличению тяжести заболевания. Например, пропуск приема либо ранняя отмена антибактериальной или противовирусной терапии способствует росту резистентности возбудителей.

Медицинские работники могут выявить и помочь решить проблемы с соблюдением режима лечения. Медицинские работники должны спросить пациента, как часто он пропускает прием своих лекарств. Сотрудник аптеки может отметить, что пациент не приходит для повторного получения назначенного ему препарата, либо делает это преждевременно. Фармацевт может спросить пациента: «Когда вы в последний раз принимали лекарство?» Изучая вместе с пациентом рекомендации, указанные в рецепте по приему медикамента, фармацевт может выявить непонимание или опасения пациента и развеять их. Фармацевты или другие врачи могут рекомендовать менее сложное или менее частое дозирование или заменить их безопасными, эффективными, но менее дорогими препаратами. Важна хорошая коммуникация между пациентом и всеми работниками здравоохранения, которые обеспечивают уход за этим пациентом.