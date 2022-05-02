Разработка лекарственного препарата

Потенциальные лекарственные вещества могут быть найдены путем полномасштабного скрининга сотен и тысяч молекул на предмет наличия биологической активности. В других случаях знание специфических молекулярных аспектов патогенеза того или иного заболевания позволяет использовать рациональный подход к созданию новых препаратов путем компьютерного моделирования, либо модификации существующих фармакологически активных молекул.

В ходе ранних доклинических исследований потенциально активные соединения изучаются на животных для оценки желаемого действия и токсичности. Вещества, показавшие свою эффективность и безопасность, становятся кандидатами для дальнейшего изучения у человека. В США протокол, содержащий описание клинического исследования, должен быть утвержден Институциональным наблюдательным советом соответствующего учреждения и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), которое затем выдает разрешение на исследование нового лекарственного средства. С этого момента начинается период действия патента на препарат, обычно дающий собственнику эксклюзивные права на ближайшие 20 лет; однако лекарственное средство не может быть выпущено на рынок без одобрения FDA.

В ходе фазы 1 клинического исследования оценивается безопасность и токсичность препарата у человека. Различные дозы лекарственного препарата даются небольшому числу (часто от 20 до 80) здоровых молодых добровольцев для определения дозы, при которой впервые проявляется токсичность.

Целью фазы 2 является подтверждение активности препарата при конкретной патологии. Изучаемый препарат назначается для лечения либо профилактики данной патологии. Дополнительной задачей этой фазы является определение оптимального режима дозирования.

В исследованиях фазы 3 оценивается эффект препарата на более многочисленные (от 100 до нескольких тысяч человек) и гетерогенные группы пациентов для подтверждения возможности клинического использования изучаемого препарата. В ходе этой фазы также проводится сравнение препарата с существующими стандартными схемами терапии и/или плацебо. В исследование могут быть вовлечены практикующие врачи и многие лечебные учреждения. Основной целью этой фазы является подтверждение эффективности препарата и его возможных эффектов (как положительных, так и отрицательных), которые могут быть не выявлены в исследованиях 1-й и 2-й фаз.

Когда будут собраны достаточные данные для регистрации лекарственного средства, материалы подаются в контролирующую организацию, дающую разрешение на выпуск его на рынок. С момента ранней стадии разработки лекарственного средства до регистрации зачастую проходит около 10 лет.

Фаза 4 (постмаркетинговые наблюдения, фармаконадзор) наступает после того, как препарат был одобрен и поступил в продажу, и может включать в себя формальные научные исследования наряду с постоянно поступающими отчетами о побочных эффектах. Фаза 4 охватывает, как правило, более крупные популяции и более длительные периоды времени, чем фазы 1–3, что помогает выявить редкие или медленно проявляющиеся побочные эффекты, которые тяжело обнаружить в более коротких, малых исследованиях. Кроме того, в реальных условиях лекарства употребляют не только пациенты, которые удовлетворяют строгим критериям отбора, используемым в клинических испытаниях; препараты, как правило, принимают пациенты с высоким риском развития побочных эффектов. Часто в такие исследования включаются особые подгруппы пациентов (например, беременные, дети, пожилые пациенты). Некоторые препараты, одобренные FDA после фазы 3, были впоследствии сняты с продажи после выявления серьезных побочных эффектов в 4-й фазе исследования.