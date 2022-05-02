Плацебо – неактивное вещество или вмешательство, часто используемое в контролируемых исследованиях для сравнения с потенциально активными препаратами.
Термином плацебо (лат. «я понравлюсь») исходно называли неактивные, безвредные вещества, которые давались пациентам с целью улучшения их самочувствия под действием силы внушения. Позднее к плацебо стали причислять и фиктивные вмешательства (например, ложная электростимуляция, симулированные хирургические процедуры). Термин иногда применяется для обозначения активных лекарственных препаратов, назначаемых исключительно в качестве плацебо при заболеваниях, для лечения которых они в действительности неэффективны (например, антибиотик для пациентов с вирусной инфекцией).
Эффекты плацебо
Хотя плацебо являются физиологически неактивными, они могут обладать реальным эффектом – положительным либо отрицательным. Эти эффекты, как правило, связаны с ожиданием того, что продукт подействует; ожидание возникновения нежелательных реакций иногда называют эффектом ноцебо. Эффект плацебо обычно проявляется больше при субъективных реакциях (например, боль, тошнота), чем при объективных (например, интенсивность заживления язв на ногах, частота инфицирования ожоговых ран).
Величина ответа на плацебо зависит от многих факторов, таких как:
проявление уверенности в положительном эффекте со стороны врача («этот препарат поможет вам чувствовать себя гораздо лучше» против «есть шанс, что он вам поможет»)
ожидания пациента (эффект больше в случае, если пациент уверен в том, что он получает активное вещество, нежели когда он знает, что, возможно, получает плацебо)
Тип плацебо (например, лекарственные средства для внутривенного введения обладают большим эффектом плацебо по сравнению с принимаемыми перорально)
Эффект плацебо наблюдается не у всех пациентов, кроме того, невозможно заранее предсказать, у кого он проявится. Связь между особенностями личности и реакцией на плацебо неоднократно обсуждалась, но в действительности не вполне установлена. Тем не менее, пациенты, которые страдают зависимым расстройством личности и стремятся угодить своему врачу, с большей вероятностью будут сообщать о положительных эффектах; люди с истерическим расстройством личности будут скорее указывать на любые эффекты, как положительные, так и отрицательные.
Использование плацебо в клинических исследованиях
Во многих клинических исследованиях эффект активного лечения сравнивается с плацебо. Затем предполагаемый эффект плацебо должен быть вычтен из общего наблюдаемого эффекта, для определения истинного лечебного эффекта; иными словами, необходимо оценить клинические и статистически значимые различия. В некоторых исследованиях плацебо облегчают симптомы заболевания у значительной доли пациентов, что затрудняет определение эффекта активного лечения.
Использование плацебо в клинической практике
В редких случаях плацебо может быть назначено, когда врач решает, что у пациента легкое, самокупирующееся заболевание, не требующее назначения активных препаратов, либо когда эффективное лечение отсутствует в принципе (например, в случае неспецифического недомогания, усталости). Часто это бывает оправдано тем, что плацебо удовлетворяет желание пациента получать лечение, не подвергая его риску побочных реакций и в ряде случаев облегчая самочувствие (за счет эффекта плацебо либо спонтанного улучшения).
Этические аспекты
В клинических исследованиях предметом этического обсуждения становится вопрос о допустимости использования плацебо как такового. В таких случаях контрольные группы больных получают стандартное активное лечение. Когда существует эффективное лечение (например, опиоидные анальгетики при сильной боли), обычно считается неэтичным лишать участников исследования лечения путем назначения плацебо. Поскольку участники исследования заранее осведомлены о том, что есть вероятность получения плацебо, не возникает озабоченности по поводу намеренного обмана.
В то же время, когда пациенту назначают плацебо в реальной клинической практике, ему не говорят о получении неактивного лечения. В этом случае этичность введения пациента в заблуждение становится спорной. Некоторые клиницисты считают этот подход изначально неэтичным и, если о нем станет известно, наносящим вред взаимоотношениям врача и пациента. Другие утверждают, что гораздо более неэтично не назначать пациенту никакого лечения, тем самым лишая его возможности чувствовать себя лучше. Назначение пациенту фармакологически активного препарата исключительно в качестве плацебо также можно рассматривать как противоречащее принципам биоэтики, поскольку в данном случае пациент подвергается возможному риску реальных побочных эффектов (в противоположность ноцебо-эффекту).