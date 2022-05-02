Хотя плацебо являются физиологически неактивными, они могут обладать реальным эффектом – положительным либо отрицательным. Эти эффекты, как правило, связаны с ожиданием того, что продукт подействует; ожидание возникновения нежелательных реакций иногда называют эффектом ноцебо. Эффект плацебо обычно проявляется больше при субъективных реакциях (например, боль, тошнота), чем при объективных (например, интенсивность заживления язв на ногах, частота инфицирования ожоговых ран).

Величина ответа на плацебо зависит от многих факторов, таких как:

проявление уверенности в положительном эффекте со стороны врача («этот препарат поможет вам чувствовать себя гораздо лучше» против «есть шанс, что он вам поможет»)

ожидания пациента (эффект больше в случае, если пациент уверен в том, что он получает активное вещество, нежели когда он знает, что, возможно, получает плацебо)

Тип плацебо (например, лекарственные средства для внутривенного введения обладают большим эффектом плацебо по сравнению с принимаемыми перорально)

Эффект плацебо наблюдается не у всех пациентов, кроме того, невозможно заранее предсказать, у кого он проявится. Связь между особенностями личности и реакцией на плацебо неоднократно обсуждалась, но в действительности не вполне установлена. Тем не менее, пациенты, которые страдают зависимым расстройством личности и стремятся угодить своему врачу, с большей вероятностью будут сообщать о положительных эффектах; люди с истерическим расстройством личности будут скорее указывать на любые эффекты, как положительные, так и отрицательные.