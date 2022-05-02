Ошибки при назначении лекарственных средств

Фармацевт должен хранить лекарственные препараты таким образом, что обеспечить их активность. Аптеки, продающие лекарства по почте, должны следовать регламенту, чтобы обеспечить надлежащую перевозку. Зачастую пациенты хранят препараты неправильно. Шкафчик в ванной комнате не является идеальным местом для хранения лекарственных препаратов из-за повышенной температуры и влажности. Если препараты хранятся неправильно, скорее всего их активность снизится задолго до указанной даты истечения срока годности.

На упаковке должно быть четко указано, следует ли хранить препарат в холодильнике или в прохладном месте, оберегая от воздействия высоких температур или солнечных лучей, либо соблюдая специальные условия хранения. С другой стороны, ненужные меры предосторожности снижают вероятность соблюдения предписанного режима терапии и приводят к ненужному расходу времени пациента. Например, инсулин в запечатанной упаковке должен храниться в холодильнике; однако открытый флакон можно хранить длительное время вне холодильника, в месте, исключающем воздействие чрезмерно высоких температур или прямых солнечных лучей.