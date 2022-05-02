Ошибки при назначении лекарственных средств способствуют увеличению заболеваемости и смертности. По приблизительным оценкам эти ошибки обходятся системе здравоохранения США примерно в 177 миллиардов долларов (в зависимости от определения) в год. Ошибки при назначении лекарственных средств могут включать:
Неправильный выбор лекарственного средства, назначение его в неадекватной дозе, неверный режим дозирования и/или длительность курса терапии
Ошибочное прочтение рецепта сотрудником аптеки, в результате чего отпускается неправильный препарат либо его дозировка
Ошибочное прочтение упаковки сотрудником аптеки, в результате чего отпускается неправильный препарат либо его дозировка
Неверные указания пациенту
Неправильное введение препарата медицинским работником или пациентом
Неправильное хранение препарата сотрудником аптеки или пациентом, что приводит к снижению его активности
Использование лекарственного средства с истекшим сроком годности, что приводит к снижению его активности
Неправильный прием лекарственного средства пациентом
Неточная передача информации, указанной в рецепте, между различными поставщиками
Особые субпопуляции
Ошибки в назначении лекарственных средств весьма часты, особенно у определенных категорий пациентов. Этому риску особенно подвержены лица пожилого возраста, женщины детородного возраста и дети. Лекарственные взаимодействия особенно часто встречаются у пациентов, принимающих несколько препаратов. Для снижения риска необходимо знать все принимаемые пациентом препараты (включая назначенные другими врачами и отпускаемые без рецепта) и поддерживать их список актуальным. Пациентов следует поощрять составлять и обновлять список принимаемых ими на данный момент препаратов и дозировок и брать список с собой на каждый врачебный прием или при обращении в отделение неотложной помощи. Если есть какие-либо сомнения относительно препаратов, принимаемых пациентами, им нужно разъяснить необходимость принести все свои препараты на врачебный прием для пересмотра.
Неразборчиво написанные рецепты
Назначения должны быть написаны максимально четко. Названия некоторых препаратов похожи, что может вызвать путаницу, если они будут написаны неразборчиво. Изменение некоторых традиционных сокращений, которые легко перепутать, также может способствовать уменьшению количества ошибок. Например, «qd» (1 раз в день) можно перепутать с «qid» (4 раза в день). Написание "1 раз/день" или "один раз в день" является предпочтительным. Рецепты, переданные в электронном виде или распечатанные на принтере, могут исключить проблемы с неразборчивым почерком или несоответствующими сокращениями. Тем не менее, электронные системы назначения лекарств, в которых используются поля для галочки или прокручиваемые списки, могут увеличить риск непреднамеренно ошибочного выбора лекарства или дозы.
Ненадлежащее использование препаратов
Ошибки при назначении лекарственных средств возможны и в лечебных учреждениях. В частности, препарат может быть выдан не тому больному, не в то время, либо ошибочно назначен не тот способ его введения. Некоторые препараты должны вводиться внутривенно медленно; некоторые – нельзя вводить параллельно. При выявлении подобных ошибок необходимо немедленно информировать врача и получить консультацию у провизора. Электронные системы отпуска препаратов снижают вероятность таких ошибок.
Неправильное хранение препаратов
Фармацевт должен хранить лекарственные препараты таким образом, что обеспечить их активность. Аптеки, продающие лекарства по почте, должны следовать регламенту, чтобы обеспечить надлежащую перевозку. Зачастую пациенты хранят препараты неправильно. Шкафчик в ванной комнате не является идеальным местом для хранения лекарственных препаратов из-за повышенной температуры и влажности. Если препараты хранятся неправильно, скорее всего их активность снизится задолго до указанной даты истечения срока годности.
На упаковке должно быть четко указано, следует ли хранить препарат в холодильнике или в прохладном месте, оберегая от воздействия высоких температур или солнечных лучей, либо соблюдая специальные условия хранения. С другой стороны, ненужные меры предосторожности снижают вероятность соблюдения предписанного режима терапии и приводят к ненужному расходу времени пациента. Например, инсулин в запечатанной упаковке должен храниться в холодильнике; однако открытый флакон можно хранить длительное время вне холодильника, в месте, исключающем воздействие чрезмерно высоких температур или прямых солнечных лучей.
Превышение срока годности препарата
Использование лекарственных средств с истекшим сроком годности довольно распространено. Просроченные препараты могут быть неэффективными, а некоторые из них (например, ацетилсалициловая кислота или тетрациклин) могут представлять опасность по истечении срока годности.
Ошибка пациента
Ошибки при назначении лекарственных средств часто возникают из-за отсутствия у пациентов информации о том, как правильно принимать препарат. В результате они могут ошибочно принять не тот препарат, либо неправильную дозу препарата. Инструкции по дозировке каждого препарата, в том числе причины, по которым препарат был назначен, должны быть полностью объяснены пациентам и, по возможности, представлены в письменном виде. Им следует посоветовать обратится к фармацевтическому работнику за дополнительной консультацией по поводу приема прописанного лекарства. Упаковка должна быть удобной, но безопасной. Если у детей не будет доступа к препарату, и у пациентов могут возникнуть проблемы с открыванием контейнера, лекарства не следует предоставлять в контейнерах с защитой от детей.
Несогласованность между поставщиками медицинских услуг
Другой распространенной причиной ошибок является неточная передача информации, указанной в рецепте, при переводе пациента из одного учреждения в другое или передаче от одного врача другому (например, из больницы в реабилитационный центр, из дома престарелых в больницу или от врача-специалиста – медработнику, оказывающему первичную медицинскую помощь). Связь между разными медицинскими работниками, загруженными работой, как правило, требует активного усилия, и при переводе пациента изменения в схеме назначений являются распространенным явлением. Повышенное внимание к средствам связи может помочь уменьшить риск таких ошибок. Риск был сокращен с помощью различных программ формального согласования лекарств, таких как подготовка полного списка текущих лекарств каждый раз при переводе пациента из одного учреждения в другое.